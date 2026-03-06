ETV Bharat / state

కాలినడకన తిరుమలకు - శ్రీవారిని దర్శించుకున్న కల్వకుంట్ల కవిత

కుటుంబ సభ్యులతో శ్రీవారిని దర్శించుకున్న కల్వకుంట్ల కవిత - కోర్టు క్లీన్ చిట్ ఇవ్వడంతో శ్రీవారికి మొక్కులు - రాబోయే రోజుల్లో రాజకీయ పార్టీని స్థాపించనున్నట్లు వెల్లడి

kalvakuntla Kavitha Visit Tirumala
kalvakuntla Kavitha Visit Tirumala (Etv Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 6, 2026 at 10:21 AM IST

Updated : March 6, 2026 at 11:23 AM IST

Kalvakuntla Kavitha Visit Tirumala : తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించున్నారు. వేకువజామున శ్రీవారి అభిషేక సేవలో కుటుంబ సభ్యులతో స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. టీటీడీ అధికారులు కవితకు స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. అనంతరం ఆలయంలోకి వెళ్లిన కల్వకుంట్ల కవిత స్వామివారిని దర్శించుకొని మ్రొక్కులు చెల్లించారు. దర్శన అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో పండితులు ఆశీర్వచనం చేసి స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు.

స్వామివారి దర్శనం చేసుకున్న అనంతరం కల్వకుంట్ల కవిత మాట్లాడుతూ గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా పడుతున్న మనోవేదన స్వామివారి దయతో తీరిందని అన్నారు. నేను ముందు నుంచీ సత్యం, న్యాయం, ధర్మం నావైపు ఉందని చెప్పిన మాట ఇప్పుడు అక్షరాలా నిజమైందని ఆమె గుర్తు చేశారు. అంతేకాకుండా కోర్టు క్లీన్ చిట్ ఇవ్వడంతో శ్రీవారికి మ్రొక్కులు చెల్లించేందుకు కాలినడకన వచ్చానట్లు కవిత తెలియజేశారు. రాబోయే రోజుల్లో తెలంగాణ ప్రజల పక్షాన రాజకీయ పార్టీ స్థాపించబోతున్నానని ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు. ఆ పార్టీకి స్వామివారి ఉండాలని ప్రార్థించానని వివరించారు. అంతేకాకుండా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు సుఖసంతోషాలతో ఉండాలన్నారు.

కాలినడకన తిరుమల చేరుకున్న కవిత: గురువారం అలిపిరి మెట్ల మార్గం ద్వారా కల్వకుంట్ల కవిత తిరుమలకు చేరుకున్నారు. తిరుపతి అలిపిరి మెట్ల మార్గం నుంచి భారీగా జాగృతి శ్రేణులు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి కవిత తిరుమలకు చేరుకుని మెట్లకు మ్రొక్కులు చెల్లించారు. ఈరోజు ఉదయం శ్రీవారిని దర్శించుకొని మ్రొక్కులు చెల్లించారు. గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా కక్షపూరితంగా కేంద్రప్రభుత్వం పెట్టిన కేసుల నుంచి కోర్టు మంచి తీర్పు ఇచ్చిందని కవిత సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. కేసులను పెట్టేందుకు, ఛార్జిషీట్ వేసేందుకు ఇందులో ఏమీలేదని కోర్టు తెలిపిందని ఆమె తేల్చి చెప్పారు.

పైగా సీబీఐ అధికారిపై విచారణకు ఆదేశించాలని కోర్టు తీర్పు ఇచ్చిందని కవిత స్పష్టం చేశారు. ఈ కేసుపై కోర్టు క్లీన్ చిట్ ఇవ్వడంతో శ్రీవారికి మ్రొక్కులు చెల్లించేందుకు వచ్చానని, ఎప్పుడూ న్యాయమే గెలుస్తుందనే తన నమ్మకం మరోసారి బుజువైందని కవిత తెలియజేశారు. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న మహిళలు, ఆంధ్ర ప్రజలు నాకు జరిగిన అన్యాయాన్ని గమనించారని గుర్తు చేసుకున్నారు. నేను పెట్టబోయే పార్టీకి శ్రీవారి ఆశీస్సులు సంపూర్ణంగా ఉండాలని కోరుకుంటానని కవిత ప్రార్ధించారు.

"గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా కక్షపూరితంగా కేంద్రప్రభుత్వం పెట్టిన కేసుల నుంచి నానా అవస్థలు పడ్డాం. ఆ సమయంలో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న మహిళలు, ఆంధ్ర ప్రజలు నాకు జరిగిన అన్యాయాన్ని గమనించారు. ఇప్పుడు కోర్టు అద్భుతమైన తీర్పును ఇచ్చి నాకు క్లీన్​చిట్​ను ఇచ్చింది. కేసులను పెట్టేందుకు, ఛార్జిషీట్ వేసేందుకు ఇందులో ఏమీలేదని కోర్టు తెలిపింది. అంతేకాకుండా సీబీఐ అధికారిపై విచారణకు ఆదేశించాలని కూడా కోర్టు తీర్పును ఇవ్వడం హర్షణీయం. ఈ కేసుపై కోర్టు క్లీన్ చిట్ ఇవ్వడంతో శ్రీవారికి మ్రొక్కులు చెల్లించేందుకు వచ్చాను. రాబోయే రోజుల్లో తెలంగాణ ప్రజల పక్షాన రాజకీయ పార్టీ స్థాపించబోతున్నాను. దానికి శ్రీవారి ఆశీస్సులు సంపూర్ణంగా ఉండాలని కోరుకుంటాను". -కవిత, తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు

