పురపాలక ఎన్నికల్లో 'తెలంగాణ జాగృతి' పోటీ - ఏ గుర్తుతో బరిలోకి దిగుతున్నారంటే?

పురపాలక ఎన్నికల్లో పోటీ చేయనున్న తెలంగాణ జాగృతి నేతలు - ఆల్ ఇండియా ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ బీఫారంతో పోటీ చేయాలని నిర్ణయం - సింహం గుర్తుతో ఎన్నికల బరిలోకి!
Published : January 24, 2026 at 10:54 AM IST
Telangana Jagruthi To Contest Municipal Elections : రాష్ట్రంలో త్వరలో జరగబోయే పురపాలక సంఘ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలని తెలంగాణ జాగృతి నిర్ణయించింది. మరోవైపు ఆ పార్టీ ముఖ్య నేతలు రాజకీయ పార్టీ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియలో వేగం పెంచారు. పార్టీ రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి కావడానికి మూడు నెలల సమయం పట్టే అవకాశం కనిపిస్తోంది. దీంతో మున్సిపాలిటీ, ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లో ఆల్ ఇండియా ఫార్వర్డ్ బ్లాక్కు చెందిన సింహం గుర్తుతో పోటీ చేయాలని నిర్ణయించినట్లు సమాచారం. ఈ మేరకు ఏఐఎఫ్బీ రాష్ట్ర నాయకత్వంతో చర్చలు జరిపినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఉమ్మడి గుర్తు కోసం ఆల్ ఇండియా ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ బీఫారంతో పోటీ చేయనున్నట్లుగా సమాచారం.
పురపాలక ఎన్నికలపై రాజకీయ పార్టీల గురి : పురపాలక ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ 27న ప్రకటన ఇచ్చేందుకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఈ తరుణంలో మున్సిపాలిటీల్లో విజయం సాధించాలని పలు పార్టీలు తీవ్రస్థాయిలో ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. రాష్ట్రంలో పలు పురపాలికల పరిధిలో రాజకీయ సమీకరణలు జోరందుకున్నాయి. ఛైర్మన్ పీఠమే లక్ష్యంగా ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలు గెలుపు గుర్రాల కోసం వేగంగా పావులు కదుపుతున్నాయి.
పురపాలక ఎన్నికలకు ఇటీవలే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పచ్చజెండా ఊపిన విషయం తెలిసిందే. తుది ఓటరు జాబితాలు, వార్డుల వారీగా రిజర్వేషన్లు ప్రకటించడంతో పలుచోట్ల ఎన్నికల హడావిడి మొదలైంది. త్వరలోనే షెడ్యూల్ వెలువడే అవకాశం ఉండటంతో రాజకీయ పార్టీలు పలు వ్యూహాలు రచిస్తున్నాయి. తమ పార్టీ అభ్యర్థులను ఎలాగైనా గెలుపించుకోవాలని ప్రణాళికలు వేసుకుంటున్నాయి. స్థానిక ఎన్నికల్లో గెలుపొందిన విధంగానే పురపాలక పోరులో సత్తా చాటాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉవ్విళ్లూరుతోంది. ఆ దిశగా తమ పార్టీ శ్రేణులను కదం తొక్కిస్తోంది.
ఊపందుకున్న ప్రధాన రాజకీయ పార్టీల సంప్రదింపులు : మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు ఆసక్తి ఉన్న ఆశావహులతో పలు ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలు సంప్రదింపులు చేస్తున్నాయి. ప్రధానంగా అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ రిజర్వేషన్ ఆధారంగా పలుచోట్ల ఆశావహుల జాబితాతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నట్లుగా సమాచారం. గెలుపు గుర్రాల వేటలో అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఉన్నాయి. తాజాగా పురవార్డుల రిజర్వేషన్లు ప్రకటించడంతో ఆశావహులు అప్పటి వరకు వేసుకున్న వ్యూహాలను మార్చి, విజయం సాధించడం కోసం తీవ్రంగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. వారు గెలవగలిగే, సమీప వార్డులపై దృష్టి సారిస్తున్నారు. మహిళా రిజర్వేషన్లు అధికంగా ఉండటంతో వారి భార్యలను పోటీలో దించేందుకు మంతనాలు, సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లుగా సమాచారం. వార్డుల్లో విజయం సాధించేందుకు స్థానిక కుల పెద్దలు, క్రియాశీల వ్యక్తులతో చర్చిస్తూ అభిప్రాయాల సమీకరణ జరుగుతోంది.
ఈ నెల 27న షెడ్యూల్ విడుదల : రాష్ట్రంలోని ఏడు నగరపాలక సంస్థలు, 116 పురపాలక సంఘాలకు సంబంధించి ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదలకు ఎస్ఈసీ రంగం సిద్ధం చేస్తోంది. ఈ నెల 27 తేదీన సాయంత్రం షెడ్యూల్ ప్రకటించేందుకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఆ రోజున ఉదయం అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఎస్పీలతో రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ రాణికుముదిని సమావేశాన్ని నిర్వహిస్తారు. ఎన్నికల తుది ఏర్పాట్లపై అధికారులతో సమీక్షించిన అనంతరం పురపాలక ఎన్నికల షెడ్యూలును విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది.
ఫిబ్రవరి 15లోపు ఎన్నికల ప్రక్రియ పూర్తి కావాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎస్ఈసీకి సూచించిన విషయం తెలిసిందే. షెడ్యూల్ మేరకు ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వెలువడిన 15 రోజుల్లో ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. ఆ తర్వాత రెండు రోజులకు రిజల్ట్స్ను వెల్లడించనున్నారు. ఈ నెల 20వ తేదీ నుంచి ఉమ్మడి జిల్లాల వారీగా కలెక్టర్లతో దూరదృశ్య సమావేశం(వీడియో కాన్ఫరెన్స్) నిర్వహిస్తున్న ఎన్నికల సంఘం, చివరగా శుక్రవారం ఉమ్మడి రంగారెడ్డి, మెదక్ జిల్లాల పరిధిలోని జిల్లా కలెక్టర్లతో సమావేశమై ఏర్పాట్లకు సంబంధించి దిశానిర్దేశం చేసింది. శనివారం సాధారణ ఎన్నికల అబ్జర్వర్స్తో, సాయంత్రం ఎన్నికల వ్యయ పరిశీలకులతో ఎస్ఈసీ సమావేశం కానుంది.
