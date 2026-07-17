వర్షాలపై సన్నగిల్లుతున్న ఆశలు - అత్యవసర ప్రత్యామ్నాయ ప్రణాళిక-2026 విడుదల
ఎల్నినో ప్రత్యామ్నాయ ప్రణాళికను విడుదల చేసిన వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి - 18 ప్రధాన పంటల మార్గదర్శకాలు సిద్ధం - వాతావరణం, నేలల స్వభావం ఆధారంగా రాష్ట్రాన్ని మూడు ప్రాంతాాలుగా విభజన
Published : July 17, 2026 at 8:47 AM IST
Telangana Government Contingency Plan 2026 : ఎల్నినో ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో వర్షాలపై ఆశలు సన్నగిల్లుతున్నాయని, రైతులు ప్రత్యామ్నాయ పంటలు సాగు చేయాలని వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు సూచించారు. బోరు బావుల్లో ఉండే నీటిని నమ్ముకొని వరిని సాగు చేయడం అనుకూలం కాదన్నారు. నీరు తక్కువగా అవసరమయ్యే కూరగాయలు, ఉద్యాన, ఇతర ఆరుతడి పంటల సాగుపై దృష్టి పెట్టాలని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు గురువారం సచివాలయంలో రాష్ట్రస్థాయి ఎల్నినో అత్యవసర ప్రత్యామ్నాయ ప్రణాళిక (కంటింజెన్సీ ప్లాన్)-2026ను మంత్రి విడుదల చేశారు.
మూడు జోన్లుగా విభజించి : రాష్ట్రంలో ఎల్నినోతో ఏర్పడిన వర్షాభావ పరిస్థితులను సమర్థంగా ఎదుర్కొనేందుకు ప్రభుత్వం ముందస్తు చర్యలు చేపట్టింది. రైతులకు ఇబ్బంది లేకండా పక్కా ప్రణాళికను సిద్ధం చేశామని వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు తెలిపారు. రాష్ట్ర భౌగోళిక, వాతావరణ, నేలల స్వభావం ఆధారంగా మూడు వ్యవసాయ ప్రాంతాలుగా విభజించామని మంత్రి వివరించారు. ఆయా ప్రాంతాల ప్రత్యేక పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఈ ప్రణాళికను రూపొందించినట్లు తెలిపారు.
18 ప్రధాన పంటల శాస్త్రీయ మార్గదర్శకాలు : రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రతి జిల్లా, మండలానికి చెందిన వర్షాపాతం పరిస్థితులు, రానున్న రెండు నుంచి మూడు వారాల వాతావరణ అంచనాలను అనుసరించి ప్లాన్ను తయారు చేశామన్నారు. భారత వాతావరణశాఖ సూచనలతో పాటు ఏ సమయంలో ఏ పంట వేసుకోవడానికి అనుకూలంగా ఉంటుందో తెలియజేసే 18 ప్రధాన పంటల శాస్త్రీయ మార్గదర్శకాలను ప్రణాళికలో పొందుపరచినట్లు తుమ్మల వివరించారు.
ఉద్యాన పంటలపై దృష్టి సారించండి : బోరుబావులపై ఆధారపడి వరి సాగు చేయొద్దని రైతులకు మంత్రి సూచించారు. ఆరుతడి పంటలుగా ఉద్యాన వనాలు, కూరగాయల సాగుపై దృష్టి పెట్టాలన్నారు. మరో రెండు నెలల పాటు వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు లేనందున పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోవాలన్నారు. ఈ సమస్యను సమర్థంగా ఎదుర్కొనేందుకు రైతులంతా కలిసి రావాలని తుమ్మల విజ్ఞప్తి చేశారు. నీరు ఎక్కువగా అవసరమయ్యే సంప్రదాయ పంటలైన వరి వంటివి కాకుండా ఉద్యాన, ప్రత్యామ్నాయ పంటలు సాగుతోనే ఇది సాధ్యమవుతుందని రైతులకు సూచించారు.
అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ : మూడు దశల్లో అమలు చేయనున్న ఎల్నినో అత్యవసర ప్రత్యామ్నాయ ప్రణాళికపై అధికారులకు మంత్రి తుమ్మల దిశానిర్దేశం చేశారు. ఇప్పటికే సాగులో ఉన్న పంటలను రక్షించేలా చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు. అల్పపీడనాలు ఏర్పడుతున్నా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని భావించే పరిస్థితి లేదని పేర్కొన్నారు. భూపాలపల్లి, నారాయణపేట జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో మాత్రమే 2 నుంచి 3 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉండగా, మిగిలిన ప్రాంతాల్లో 2 నుంచి 3 మిల్లీ మీటర్ల స్వల్ప వర్షపాతం మాత్రమే కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ చెప్పినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.
రైతులకు అవగాహన కల్పించడం కీలకం : సాగునీటి ప్రాజెక్టుల్లో అందుబాటులో ఉన్న నీటి ఆధారంగా జిల్లా కలెక్టర్లు స్థానిక పరిస్థితులకు అనుగుణంగా తక్షణ నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని తుమ్మల సూచించారు. ప్రభుత్వం ప్రకటించిన అత్యవసర పంటల ప్రణాళికను జిల్లా కలెక్టర్లు అత్యంత పకడ్బందీగా అమలు చేయాలని ఆదేశించారు. గ్రామస్థాయి వరకు విస్తృతంగా తీసుకెళ్లి ప్రతి రైతుకు సవివరంగా అవగాహన కల్పించాలని అధికారులకు తెలియజేశారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో రైతులకు సరైన సమయంలో సరైన సలహాలు అందించడం అత్యంత కీలకమని మంత్రి తుమ్మల పేర్కొన్నారు.
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