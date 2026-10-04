సాగు భూముల్లో అనుమతి లేకుండా నిర్మించిన ఇళ్ల రిజిస్ట్రేషన్లకు సర్కార్ గ్రీన్సిగ్నల్
వ్యవసాయ భూమిని వ్యవసాయేతర ప్రయోజనాలకు వినియోగించుకునేందుకు అనుమతులు తీసుకోకుండానే నిర్మించిన నివాసాల రిజిస్ట్రేషన్లకు ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. కోర్టు కేసులు, న్యాయ వివాదాలు ఉన్నవి మినహా అన్నింటినీ పరిష్కరిస్తామని రెవెన్యూ శాఖ వెల్లడించింది.
Published : October 4, 2026 at 8:22 AM IST
Permissions for Houses on Agricultural Lands : సాగు భూముల్లో అనుమతి లేకుండా నిర్మించిన ఇళ్ల రిజిస్ట్రేషన్లకు తెలంగాణ సర్కార్ గ్రీన్సిగ్నల్ ఇచ్చింది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు రెవెన్యూ శాఖ నాలా సమస్య పరిష్కారానికి మెమో జారీ చేసింది. కోర్టు కేసులు, న్యాయ వివాదాలు ఉన్నవి మినహా అన్నింటినీ పరిష్కరిస్తామని రెవెన్యూ శాఖ వెల్లడించింది. ఇక నుంచి అలాంటి ఆస్తులపై రుణాలు, క్రయ విక్రయాలకు అవకాశం లభిస్తుందని రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. ప్రభుత్వ నిర్ణయంతో పట్టణ ప్రాంతాల్లోని పేదలకు ఊరట లభించనుంది.
నాలా సమస్య పరిష్కారానికి మెమో జారీ
వ్యవసాయ భూమిని వ్యవసాయేతర ప్రయోజనాలకు వినియోగించుకునేందుకు అనుమతులు తీసుకోకుండానే నిర్మించిన నివాసాల రిజిస్ట్రేషన్లకు ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. ఇన్నేళ్లుగా ఈ తరహా భూములకు రిజిస్ట్రేషన్లు జరగకుండా నిషేధిత జాబితాలో కొనసాగిస్తూ వస్తున్నారు. 22ఏ సమస్యలను పరిష్కరిస్తామంటూ ఇటీవల అసెంబ్లీలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఇచ్చిన హామీ మేరకు రెవెన్యూ శాఖ నాలా సమస్య పరిష్కారానికి మెమో జారీ చేసింది. కోర్టు కేసులు, న్యాయ వివాదాలు ఉన్నవి మినహా నాలా అనుమతుల కోసం వచ్చే దరఖాస్తుల్లో అర్హత ఉన్న వాటిని పరిశీలించి పరిష్కరిస్తామని రెవెన్యూ శాఖ కార్యదర్శి లోకేశ్ కుమార్ వెల్లడించారు.
క్రయవిక్రయాలకు అవకాశం
రాష్ట్రంలో నాలా అనుమతులు లేని ఆస్తులు వేల సంఖ్యలో ఉన్నాయని, ప్రభుత్వం ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీ మేరకు అలాంటి నివాసాల రిజిస్ట్రేషన్లకు అనుమతి ఇస్తున్నట్లు రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి వెల్లడించారు. నాలా అనుమతులు తీసుకోని కారణంగా ఏళ్లుగా సొంత ప్లాట్లను విక్రయించుకోలేక, రుణాలు పొందలేక ఇబ్బంది పడుతున్నారని తెలిపారు. అలాంటి వారికి నాలా అనుమతులు లభిస్తే రిజిస్ట్రేషన్లకు వీలు కలుగుతుందన్నారు. ఇక నుంచి ఇలాంటి ఆస్తులపై రుణాలు పొందడానికి, క్రయవిక్రయాలకు అవకాశం లభిస్తుందని పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి తెలిపారు.
రెవెన్యూ రికార్డుల్లో మాత్రం సాగుభూముల కిందే
పట్టణ ప్రాంతాల్లో సాగుభూములు ఆవాస ప్రాంతాలుగా మారుతున్నప్పటికీ రికార్డుల్లో మాత్రం అవి సాగు భూములుగానే కొనసాగుతున్నాయి. వాస్తవంగా సాగు భూముల్లో నివాసాలు చేపట్టాలంటే తప్పనిసరిగా నాలా చట్టం కింద ఫీజు చెల్లించి అనుమతి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కానీ జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో దశాబ్దాలుగా అనుమతి లేకుండా సిద్ధం చేసిన వేల సంఖ్యలో లే అవుట్లు, వెంచర్లలో స్థలాలు కొనుగోలు చేసి ఇళ్లు నిర్మించుకున్నవారు పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్నారు.
ఇటు చాలా జిల్లాల్లో వ్యవసాయ భూముల్లో నివాసాలు, ఇతరత్రా నిర్మాణాలు చేపట్టినప్పటికీ రెవెన్యూ రికార్డుల్లో మాత్రం సాగుభూముల కిందే ఉన్నాయి. ప్రభుత్వం సాగు భూములకు రైతు భరోసా ఇస్తున్న నేపథ్యంలో ఏటా రూ.కోట్లలో ప్రభుత్వ ధనం దుర్వినియోగం అవుతోంది. నాలా అనుమతులు పొందేందుకు, రిజిస్ట్రేషన్లకు మార్గం సుగమమైన నేపథ్యంలో ఇకపై రైతు భరోసా నిధులు పక్కదారి సైతం పట్టకుండా ఉంటాయని అధికారులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
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