న్యాక్​ గ్రేడింగ్​లో తెలంగాణ పైపైకి - రెండేళ్లలో 14వ స్థానం నుంచి 9వ స్థానానికి

ఉన్నత విద్యాసంస్థలకు గ్రేడింగ్​ ఇస్తున్న న్యాక్​ - న్యాక్​ గ్రేడింగ్​ ఉన్న కళాశాలల్లో చేరితే అన్ని సౌకర్యాలు - రెండేళ్లలో 14వ స్థానం నుంచి 9వ స్థానానికి చేరిన తెలంగాణ

NAAC Grading
NAAC Grading (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 3, 2026 at 8:29 AM IST

3 Min Read
NAAC Grading in Telangana : జాతీయ మదింపు, గుర్తింపు మండలి (న్యాక్​) గుర్తింపు సాధించడంలో రాష్ట్రంలోని ఉన్నత విద్యాసంస్థల సంఖ్య అంతకంతకూ పెరుగుతోంది. అత్యధిక న్యాక్​ గుర్తింపు కాలేజీలున్న రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ తొమ్మిదో స్థానంలో నిలిచింది. రెండేళ్ల క్రితం వరకు మొత్తం 298 న్యాక్​ గ్రేడ్​ కళాశాలలు ఉండేవి. తాజాగా ఆ సంఖ్య 396కు చేరుకుంది. అంటే దాదాపు 100 వరకు కళాశాలలు పెరిగాయన్న మాట. అత్యధిక న్యాక్​ గ్రేడ్​ కళాశాలలు ఉన్న రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ రెండేళ్ల క్రితం అంటే 2023లో మన రాష్ట్రం 14వ స్థానంలో ఉంది.

దక్షిణాదిలోని మిగిలిన నాలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు గుజరాత్​, హరియాణా, మధ్యప్రదేశ్​, మహారాష్ట్ర, ఒడిశా, పంజాబ్​, రాజస్థాన్​, యూపీ, పశ్చిమ బెంగాల్​ తెలంగాణ కంటే ముందంజలో ఉన్నాయి. ఈ ఏడాది హరియాణా, మధ్యప్రదేశ్​, పంజాబ్​, రాజస్థాన్​లను దాటేసి తొమ్మిదో ర్యాంకులో నిలిచింది. అయితే, గతంలో మాదిరిగానే దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణది మాత్రం చివరి స్థానమే. అందుకే తమ ర్యాంకును మెరుగుపర్చుకోవాలని చూస్తోంది.

65 శాతం ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలకు : రాష్ట్రంలో ఇంజినీరింగ్​, ఫార్మసీ, మేనేజ్​మెంట్​, డిగ్రీ తదితర అన్ని రకాల ఉన్నత విద్యాసంస్థలు కలిపి 2,085 ఉన్నాయి. వీటిలో కేవలం 396 అంటే 19 శాతం విద్యాసంస్థలకే న్యాక్​ గుర్తింపు లభించింది. అలాగే 149 ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలు ఉండగా, వాటిలో 97 కళాశాలలు అంటే 65 శాతం కాలేజీలకు న్యాక్​ గ్రేడ్​ రావడం విశేషం. వీటి సంఖ్య గత రెండేళ్లలో 65 నుంచి 97కి పెరిగింది. కొత్తగా మరో 10 డిగ్రీ కళాశాలలు న్యాక్​ కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నాయి. ఈ విషయాన్ని కళాశాల విద్యాశాఖ వర్గాలు తెలిపాయి. త్వరలో వీటికి న్యాక్​ గుర్తింపు రానుందని చెప్పారు.

ఆ మూడు వర్సిటీలకు నో న్యాక్​ గ్రేడింగ్​ : రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యాశాఖ పరిధిలో 13 వర్సిటీలు ఉండగా, ఇప్పటికీ పాత విశ్వ విద్యాలయాలైన తెలంగాణ, శాతవాహన (కరీంనగర్​)లతో పాటు కొత్తగా ఏర్పాటైన వీరనారి చాకలి ఐలమ్మ మహిళా విశ్వవిద్యాలయం, కొత్తగూడెంలోని మన్​మోహన్​ సింగ్ ఎర్త్ సైన్సెస్​ వర్సిటీకి న్యాక్​ గుర్తింపు లేదు. ఆచార్యుల పోస్టులే మంజూరు కానందు వల్ల రెండు కొత్త వర్సిటీలకు ఇప్పట్లో ఆ గుర్తింపు దక్కే అవకాశమే కనిపించడం లేదు.

న్యాక్​ గ్రేడింగ్​లో వెనుకబడిన ప్రైవేట్​ డిగ్రీ కళాశాలలు : ఇక ప్రైవేట్​ ఇంజినీరింగ్​ కళాశాలల్లో 100కు పైగా న్యాక్​ గుర్తింపు సాధించినవి ఉన్నాయి. ఇతర వృత్తి విద్యా సంస్థలతో పాటు ప్రైవేట్​ డిగ్రీ కళాశాలలు మాత్రం బాగా వెనకబడ్డాయని చెప్పవచ్చు. ఫలితంగా రాష్ట్రం టాప్​-5కి చేరుకోలేకపోయింది. న్యాక్​ గుర్తింపు ఉంటే సంబంధిత విద్యాసంస్థలో అధ్యాపకులు, కనీస మౌలిక వసతులు ఉన్నట్లుగా భావించవచ్చు. ఇలాంటి న్యాక్​ గ్రేడ్​ గుర్తింపు ఉన్న కళాశాలల్లో చాలా మంది చేరడానికి ఆసక్తి చూపుతారు.

కేరళను ఏడాదిలో దాటేస్తాం : ప్రైవేట్​ కళాశాలలపై దృష్టి సారించామని రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యామండలి ఛైర్మన్​ ఆచార్య వి.బాలకిష్టారెడ్డి తెలిపారు. సొంత స్థలం, భవనాలున్న వాటిని గుర్తించి దరఖాస్తు చేసుకోవాలని కోరుతున్నామన్నారు. అందుకు రూ.లక్ష వరకు ఆర్థిక సహకారం ఇస్తామని ఇప్పటికే ప్రకటించామని చెప్పారు. మార్గదర్శనం కూడా చేస్తామని పేర్కొన్నారు. మరిన్ని ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలకు న్యాక్​ దక్కుతుందని వివరించారు. తెలంగాణ, శాతవాహన వర్సిటీలూ ఆ ప్రయత్నాల్లో ఉన్నాయని తెలిపారు. దక్షిణాదిలో మన కంటే ముందున్న కేరళను మరో ఏడాదిలో అధిగమిస్తామని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

Kamareddy Govt Degree College : న్యాక్​ "ఏ" గ్రేడ్​తో.. రాష్ట్రంలోనే రెండో కళాశాలగా రికార్డు

