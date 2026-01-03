న్యాక్ గ్రేడింగ్లో తెలంగాణ పైపైకి - రెండేళ్లలో 14వ స్థానం నుంచి 9వ స్థానానికి
ఉన్నత విద్యాసంస్థలకు గ్రేడింగ్ ఇస్తున్న న్యాక్ - న్యాక్ గ్రేడింగ్ ఉన్న కళాశాలల్లో చేరితే అన్ని సౌకర్యాలు - రెండేళ్లలో 14వ స్థానం నుంచి 9వ స్థానానికి చేరిన తెలంగాణ
Published : January 3, 2026 at 8:29 AM IST
NAAC Grading in Telangana : జాతీయ మదింపు, గుర్తింపు మండలి (న్యాక్) గుర్తింపు సాధించడంలో రాష్ట్రంలోని ఉన్నత విద్యాసంస్థల సంఖ్య అంతకంతకూ పెరుగుతోంది. అత్యధిక న్యాక్ గుర్తింపు కాలేజీలున్న రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ తొమ్మిదో స్థానంలో నిలిచింది. రెండేళ్ల క్రితం వరకు మొత్తం 298 న్యాక్ గ్రేడ్ కళాశాలలు ఉండేవి. తాజాగా ఆ సంఖ్య 396కు చేరుకుంది. అంటే దాదాపు 100 వరకు కళాశాలలు పెరిగాయన్న మాట. అత్యధిక న్యాక్ గ్రేడ్ కళాశాలలు ఉన్న రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ రెండేళ్ల క్రితం అంటే 2023లో మన రాష్ట్రం 14వ స్థానంలో ఉంది.
దక్షిణాదిలోని మిగిలిన నాలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు గుజరాత్, హరియాణా, మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, ఒడిశా, పంజాబ్, రాజస్థాన్, యూపీ, పశ్చిమ బెంగాల్ తెలంగాణ కంటే ముందంజలో ఉన్నాయి. ఈ ఏడాది హరియాణా, మధ్యప్రదేశ్, పంజాబ్, రాజస్థాన్లను దాటేసి తొమ్మిదో ర్యాంకులో నిలిచింది. అయితే, గతంలో మాదిరిగానే దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణది మాత్రం చివరి స్థానమే. అందుకే తమ ర్యాంకును మెరుగుపర్చుకోవాలని చూస్తోంది.
65 శాతం ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలకు : రాష్ట్రంలో ఇంజినీరింగ్, ఫార్మసీ, మేనేజ్మెంట్, డిగ్రీ తదితర అన్ని రకాల ఉన్నత విద్యాసంస్థలు కలిపి 2,085 ఉన్నాయి. వీటిలో కేవలం 396 అంటే 19 శాతం విద్యాసంస్థలకే న్యాక్ గుర్తింపు లభించింది. అలాగే 149 ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలు ఉండగా, వాటిలో 97 కళాశాలలు అంటే 65 శాతం కాలేజీలకు న్యాక్ గ్రేడ్ రావడం విశేషం. వీటి సంఖ్య గత రెండేళ్లలో 65 నుంచి 97కి పెరిగింది. కొత్తగా మరో 10 డిగ్రీ కళాశాలలు న్యాక్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నాయి. ఈ విషయాన్ని కళాశాల విద్యాశాఖ వర్గాలు తెలిపాయి. త్వరలో వీటికి న్యాక్ గుర్తింపు రానుందని చెప్పారు.
ఆ మూడు వర్సిటీలకు నో న్యాక్ గ్రేడింగ్ : రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యాశాఖ పరిధిలో 13 వర్సిటీలు ఉండగా, ఇప్పటికీ పాత విశ్వ విద్యాలయాలైన తెలంగాణ, శాతవాహన (కరీంనగర్)లతో పాటు కొత్తగా ఏర్పాటైన వీరనారి చాకలి ఐలమ్మ మహిళా విశ్వవిద్యాలయం, కొత్తగూడెంలోని మన్మోహన్ సింగ్ ఎర్త్ సైన్సెస్ వర్సిటీకి న్యాక్ గుర్తింపు లేదు. ఆచార్యుల పోస్టులే మంజూరు కానందు వల్ల రెండు కొత్త వర్సిటీలకు ఇప్పట్లో ఆ గుర్తింపు దక్కే అవకాశమే కనిపించడం లేదు.
న్యాక్ గ్రేడింగ్లో వెనుకబడిన ప్రైవేట్ డిగ్రీ కళాశాలలు : ఇక ప్రైవేట్ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల్లో 100కు పైగా న్యాక్ గుర్తింపు సాధించినవి ఉన్నాయి. ఇతర వృత్తి విద్యా సంస్థలతో పాటు ప్రైవేట్ డిగ్రీ కళాశాలలు మాత్రం బాగా వెనకబడ్డాయని చెప్పవచ్చు. ఫలితంగా రాష్ట్రం టాప్-5కి చేరుకోలేకపోయింది. న్యాక్ గుర్తింపు ఉంటే సంబంధిత విద్యాసంస్థలో అధ్యాపకులు, కనీస మౌలిక వసతులు ఉన్నట్లుగా భావించవచ్చు. ఇలాంటి న్యాక్ గ్రేడ్ గుర్తింపు ఉన్న కళాశాలల్లో చాలా మంది చేరడానికి ఆసక్తి చూపుతారు.
కేరళను ఏడాదిలో దాటేస్తాం : ప్రైవేట్ కళాశాలలపై దృష్టి సారించామని రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యామండలి ఛైర్మన్ ఆచార్య వి.బాలకిష్టారెడ్డి తెలిపారు. సొంత స్థలం, భవనాలున్న వాటిని గుర్తించి దరఖాస్తు చేసుకోవాలని కోరుతున్నామన్నారు. అందుకు రూ.లక్ష వరకు ఆర్థిక సహకారం ఇస్తామని ఇప్పటికే ప్రకటించామని చెప్పారు. మార్గదర్శనం కూడా చేస్తామని పేర్కొన్నారు. మరిన్ని ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలకు న్యాక్ దక్కుతుందని వివరించారు. తెలంగాణ, శాతవాహన వర్సిటీలూ ఆ ప్రయత్నాల్లో ఉన్నాయని తెలిపారు. దక్షిణాదిలో మన కంటే ముందున్న కేరళను మరో ఏడాదిలో అధిగమిస్తామని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
Kamareddy Govt Degree College : న్యాక్ "ఏ" గ్రేడ్తో.. రాష్ట్రంలోనే రెండో కళాశాలగా రికార్డు