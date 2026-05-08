YUVA : డిగ్రీలో కొత్త సిలబస్ - ఈ లీడింగ్ కోర్సుల్లో చేరితే ఉద్యోగాలు మీవెంటే!
2026-27 విద్యా సంవత్సరంలో డిగ్రీలో 10కి పైగా కొత్త కోర్సులు - ఏఐ, సైబర్ సెక్యూరిటీ, ఫిన్టెక్, డిఫెన్స్, ఏవియేషన్, టూరిజం, హెల్త్కేర్ - బయో మెడికల్, మారిటైమ్ తదితర రంగాల్లో కోర్సుల ప్రవేశం
Published : May 8, 2026 at 6:25 PM IST
New Courses in Degree : డిగ్రీ కోర్సు అనగానే ముందుగా మనకు గుర్తొచ్చేవి బీఎస్సీ, బీఏ, బీకాం, బీబీఏ. అందులో మ్యాథ్స్, స్టాటిస్టిక్స్, కంప్యూటర్స్, మైక్రోబయాలజీ, పొలిటికల్ సైన్స్, హిస్టరీ, బోటనీ, జువాలజీ ఇలాంటి రెగ్యులర్ కోర్సులే. అయితే ఆ కోర్సులతో ప్రస్తుతం కొలువులు రావటం కాస్త కష్టమే. ఉన్నత చదువులు చదివితే కానీ సరైన ఉద్యోగాలు దొరికే పరిస్థితి ఇప్పుడు లేదు. లేదా పోటీ పరీక్షలు రాసి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించాలి.
అయితే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మారుతున్న పరిస్థితులను, ప్రజల అవసరాలను ఒడిసి పట్టి ఎప్పటికప్పుడు సరికొత్త ఉపాధి అందించే కోర్సులను పరిచయం చేసే లక్ష్యంతో తెలంగాణ ఉన్నత విద్యా మండలి ముందుకు సాగుతోంది. ఇందులో భాగంగా 2026-27 విద్యా సంవత్సరం నుంచి డిగ్రీలో దాదాపు పదికి పైగా కొత్త కోర్సులను అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. డిఫెన్స్, ల్యాండ్, అగ్రికల్చర్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, ఎయిర్ లైన్స్, మారిటైమ్, స్పేస్ టెక్నాలజీ, ఈ కామర్స్, హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ వంటి కోర్సులను ప్రవేశపెట్టనుంది.
కొత్త అవకాశాలను అందిపుచ్చుకొనేలా : ప్రపంచం శరవేగంగా మారుతోంది. ఏఐ రాకతో విప్లవాత్మక మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. విద్యారంగంలో మూస, పాత పద్ధతులకు స్వస్తి చెప్పి కొత్త అవకాశాలను అందిపుచ్చుకొనేలా ప్రభుత్వాలు కృషి చేస్తున్నాయి. సముద్ర గర్భం నుంచి ఆకాశం వరకు అపరిమితమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో మారుతోన్న ప్రాధాన్యతలు, అవకాశాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని డిగ్రీలో కొత్త కోర్సులను ప్రవేశపెడుతున్నారు. మరి ఆయా కోర్సుల రూపకల్పన, సిలబస్, వీటి వల్ల విద్యార్థులకు కలిగే ప్రయోజనాలు తెలంగాణ ఉన్నత విద్యా మండలి ఛైర్మన్ బాలకిష్టారెడ్డి మాటల్లోనే విందాం.
విద్యావ్యవస్థలో మార్పులు తీసుకురావాలంటే సిలబస్ను పరిశీలించి నిర్ణయాలు తీసుకున్నామని ఉన్నత విద్యామండలి ఛైర్మన్ బాలకిష్టారెడ్డి తెలిపారు. ఈ క్రమంలో వాటిని అప్డేట్ చేశామని, దాంతో చాలా మంచి ఫలితాలు వచ్చాయని అన్నారు. సమాజంలో డిగ్రీ కోర్సు అంటే చాలా చిన్నచూపు ఉందని గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వారే ఎక్కువగా ఈ కోర్సులను చేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నవారు ఇతర కోర్సులకే ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతున్నారన్న ఆయన తమకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అదే గుర్తు చేసినట్లు తెలిపారు. ఈ డిగ్రీ వ్యవస్థను ప్రస్తుతం ప్రపంచానికి అనుగుణంగా ఉపాధి లభించేవిధంగా బలోపేతం చేయాలని ఆదేశించారు.
అవకాశాలు అపరిమితంగా ఉన్నా : ప్రస్తుతం డిగ్రీలో ఎలాంటి కోర్సులు పెడితే ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయని తాము సమాలోచనలు జరిపినట్లు బాలదిష్టారెడ్డి అన్నారు. అలాంటి వాటిని ఉపయోగించుకోవాలని తర్వాత వాటిని మనం దేశం కూడా వాడుకోవాలన్నారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో అవకాశాలు అపరిమితంగా ఉన్నాయన్న ఛైర్మన్ ప్రస్తుతం విద్యార్థులు కూడా నాలుగు రకాల గురించి తెలసుకోవాలని సూచించారు. అందులో ఒకటి టెక్నాలజీ, మేనేజ్మెంట్ కామర్స్, లా గవర్నెన్స్ పాలసీ, రిసెర్చ్ స్కిల్స్ అనే వాటిపై తప్పనిసరిగా అవగాహన ఉండాలన్నారు.
డిగ్రీ చేసే విద్యార్థులకు బహుళ ప్రయోజనాలు కల్పించాలనే లక్ష్యంతో సిలబస్లో మార్పులు చేస్తున్నామని దాంతో పాటుగా పది నుంచి 12 కొత్త కోర్సులను ప్రవేశపెడుతున్నట్లు బాలకిష్టా రెడ్డి వెల్లడించారు. సిలబస్ తయారీలో పరిశ్రమలు మానవ వనరుల్లో ఎలాంటి నైపుణ్యాలను కోరుకుంటున్నాయి అనే విషయాలను బట్టి మార్పులు చేస్తున్నామన్నారు. ప్రస్తుతం మన సిస్టంలో విద్యార్థులకు డిగ్రీ పట్టాలు ఇస్తున్నాం తప్ప వారికి ఉద్యోగాలు కల్పిచలేని వాస్తవం ఉందని గమనించాలన్నారు.
"ప్రపంచంలో ఏ దేశానికి లేని మానవ వనరులు మనకు ఉన్నాయి. దాదాపు 50 శాతం యువతే ఉంది. వారిని సరైన క్రమంలో వినియోగించుకోవాలంటే నాణ్యమైన విద్యను అందించాలి. అలా చేసినట్లయితే ప్రపంచానికి మేలు చేసినట్లు అవుతుంది. ప్రపంచంలో పోటీతత్వాన్ని ఎదుర్కోవడానికి కొత్త కోర్సులు చాలా ఉపయోగపడతాయి" -బాలకిష్టా రెడ్డి, తెలంగాణ ఉన్నత విద్యా మండలి ఛైర్మన్
