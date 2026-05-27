జూన్​ 2 తర్వాత భూముల రిజిస్ట్రేషన్‌ ధరల పెంపు - హైదరాబాద్ శివారు ప్రాంతాల్లో భారీగా

రాష్ట్రంలో రిజిస్ట్రేషన్‌ మార్కెట్ విలువల సవరణకు సర్వం సిద్ధం - రివిజన్‌ కమిటీల సంతకాలతో అప్‌లోడ్‌ ప్రక్రియను పూర్తిచేసిన సబ్​రిజిస్ట్రార్లు - జూన్‌ రెండో తేదీ తర్వాత ప్రభుత్వం ఎప్పుడైనా అమలు చేసే అవకాశం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 27, 2026 at 8:34 AM IST

Revision Of Registration Market Values ​​in Telangana : రాష్ట్రంలో రిజిస్ట్రేషన్‌ మార్కెట్ విలువల సవరణ జూన్ 2వ తేదీ తర్వాత ప్రభుత్వం ఎప్పుడైనా అమలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే సవరించిన విలువలకు చెందిన ఆయా మార్కెట్‌ రివిజన్‌ కమిటీల సంతకాలతో అప్‌లోడ్‌ చేసే ప్రక్రియను సబ్‌ రిజిస్ట్రార్లు పూర్తి చేశారు. పెంచిన రిజిస్ట్రేషన్‌ మార్కెట్‌ ధరలు అమలుకు ప్రభుత్వం గెజిట్‌ నోటిఫికేషన్‌ ఇవ్వాల్సి ఉంది. రాష్ట్రంలోని దాదాపు లక్ష ప్రాంతాల్లో ఈ ధరల పెంపు ప్రభావం పడుతుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.

ధరలు పెంపునకు రెండు సార్లు కసరత్తు : ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటైన తర్వాత మూడో సారి రిజిస్ట్రేషన్‌ మార్కెట్‌ విలువల పెంపునకు సర్వం సిద్ధమైంది. బీఆర్​ఎస్​ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు 2021, 2022లో రెండు సార్లు రిజిస్ట్రేషన్‌ మార్కెట్‌ విలువలు పెరిగాయి. 2023 డిసెంబర్‌లో అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం స్టాంపులు, రిజిస్ట్రేషన్‌ శాఖను ప్రక్షాళన చేయాలని యోచించింది. దీంతో ఇతర రాష్ట్రాల్లో అమలవుతున్న విధానాలపై అధ్యయనం చేయించింది. మార్కెట్‌ ధరలు పెంపునకు రెండు సార్లు కసరత్తు చేసినప్పటికీ వివిధ కారణాలతో వాటిని అమలులోకి తీసుకు రాలేకపోయినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇప్పుడు మూడోసారి మార్కెట్‌ విలువల పెంపునకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆర్థిక సలహాదారు, ప్రముఖ ఆర్థికవేత్త అరవింద్ సుబ్రమణియన్ సలహా సూచనలతో ముందుకు వెళ్తున్నారు.

నాలుగేళ్ల తర్వాత సవరణ : వచ్చే నెల 2న రాష్ట్ర ఆవిర్భావ వేడుకలు ఉన్నందున ఆ తర్వాతనే కొత్త మార్కెట్‌ విలువలు అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. రాష్ట్రంలో దాదాపు నాలుగేళ్ల తర్వాత భూముల మార్కెట్ విలువలను సవరిస్తున్న స్టాంపులు, రిజిస్ట్రేషన్‌ శాఖ గ్రామీణ ప్రాంతాలల్లో రెవెన్యూ గ్రామాలను, గ్రామ పంచాయతీలను పట్టణ ప్రాంతాల్లో, వార్డులను, డివిజన్లను యూనిట్‌గా తీసుకోవడంతో పాటు వాణిజ్య ప్రాంతాలు, జాతీయ, రాష్ట్ర రహదారులు ఇలా వివిధ రకాలుగా యూనిట్లను తీసుకుని ఈ మార్కెట్‌ విలువలను సగటున పెంచినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. రాష్ట్రంలోని 144 సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల పరిధిలో దాదాపు లక్ష ప్రాంతాల్లో మార్కెట్‌ విలువలు సవరణ చేసినట్లు సమాచారం. ఒక్క మేడ్చల్‌-మల్కాజిగిరి జిల్లాలోనే 8 వేలకు పైగా ప్రాంతాల్లో సవరణలు చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

4 స్లాబులు ఉండే అవకాశం : ఈ రెండు, మూడు సంవత్సరాల్లో ఉన్నఫలంగా అభివృద్ధి చెందిన ప్రాంతాలు అనేకం ఉన్నాయి. అక్కడ బహిరంగ మార్కెట్‌ విలువలు అమాంతం పెరిగిన చోట రిజిస్ట్రేషన్‌ మార్కెట్‌ విలువలు వంద శాతం పెంచినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. మిగిలిన చోట్ల ఓపెన్‌ మార్కెట్‌ విలువలను, రిజిస్ట్రేషన్‌ మార్కెట్‌ విలువలను బేరీజు వేసుకుని ఇప్పుడు అమలవుతున్న రిజిస్ట్రేషన్‌ మార్కెట్‌ విలువల్లో తక్కువలో తక్కువ 25 శాతం, 50 శాతం, 75 శాతం స్లాబుల్లో పెంచినట్లు తెలుస్తోంది. వ్యవసాయ భూములు, వ్యవసాయేతర భూములు, భవనాలు, ఖాళీ స్థలాల విలువలు కూడా అవే 4 స్లాబులు ఉండే అవకాశం ఉన్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు.

విలువను మరింతగా పెంచి : హైదరాబాద్ శివార్లలో బహిరంగ ధర అధికంగా ఉన్న ప్రాంతాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని విలువను మరింతగా పెంచినట్లు తెలుస్తోంది. మేడ్చల్, రంగారెడ్డి, యాదాద్రి భువనగిరి, వికారాబాద్‌, సంగారెడ్డి, నల్గొండ జిల్లాలతో పాటు నగరీకరణ జరుగుతున్న వరంగల్‌, ఖమ్మం, కరీంనగర్‌, ఆదిలాబాద్‌, నిజామాబాద్‌, మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లా కేంద్రాల్లో కూడా పెరుగుదల ప్రభావం అధికంగా ఉన్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. ఓఆర్​ఆర్​ పరిధితోపాటు ఆర్​ఆర్​ఆర్​ పరిధిలో స్థిరాస్తుల బహిరంగ మార్కెట్‌ ఇటీవల ఎక్కువగా పెరిగినట్లు అంచనా వేస్తున్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

