డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ జారీలో​ సమూల మార్పులు​ - ఇకపై ఈ 6 మాడ్యూల్స్​ టెస్టులు పాస్​ అవాల్సిందే!

డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ పొందే విధానంలో రవాణాశాఖ కీలక మార్పులు - రోడ్డు ప్రమాదాల నియంత్రణకు రవాణాశాఖ సరికొత్త ఆలోచన - నూతన విధానాన్ని ఏప్రిల్ తొలివారం నుంచి ప్రవేశపెట్టనున్నట్లు వెల్లడి

Road Safety Awareness Module Test for License Applicant
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 30, 2026 at 8:17 AM IST

Road Safety Awareness Module Test for License Applicant : అతివేగం, నిర్లక్షం, రోడ్డు భధ్రతపై అవగాహన లేని డ్రైవింగ్ తో రోడ్డు ప్రమాదాలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. వాటికి చెక్ పెట్టేందుకు రవాణాశాఖ సరికొత్త ఆలోచన చేసింది. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ జారీ విధానంలో సమూల మార్పులు చేయాలని నిర్ణయించింది. ఏప్రిల్ నుంచి కొత్త విధానానికి శ్రీకారం చుట్టనున్నట్లు రవాణాశాఖ అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. ఇంతకి కొత్త విధానంలో తీసుకువచ్చిన మార్పులు ఏంటీ? వాటివల్ల వాహనదారులకు ఎటువంటి లబ్ది చేకూరుతుంది? ప్రమాదాల నివారణకు అవి ఏ విధంగా దోహదపడుతాయి? ఆ వివరాలపై ప్రత్యేక కథనం.

త్వరలో రోడ్ సేఫ్టీ అవేర్‌నెస్‌ మాడ్యూల్స్ టెస్ట్ : డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ పొందే విధానంలో కీలక మార్పులు తీసుకువస్తూ రవాణాశాఖ కొత్త విధానాన్ని అమలులోకి తీసుకురాబోతుంది. డీఎల్​ విధానంలో ప్రస్తుతం ఎల్​ఎల్​ఆర్​ పరీక్ష, శాశ్వత డ్రైవింగ్ పరీక్ష అనే రెండంచెల విధానంలో కొనసాగుతోంది. వీటికి అదనంగా ఆన్ లైన్ రోడ్ సేఫ్టి అవేర్‌నెస్‌ మాడ్యూల్స్ టెస్ట్ తీసుకురాబోతుంది. ఈ నూతన విధానాన్ని ఏప్రిల్ తొలివారం నుంచి ప్రవేశపెట్టనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఇకపై ఎల్​ఎల్​ఆర్​కు దరఖాస్తు చేసుకునే ముందు ఆన్‌లైన్ రోడ్‌ సేఫ్టి అవేర్‌నెస్ మాడ్యూల్ టెస్ట్‌ను తప్పనిసరి చేయనున్నట్లు రవాణాశాఖ ప్రకటించింది.

టెస్ట్‌లో ఆరు మాడ్యూల్స్ : రోడ్ సేఫ్టి టెస్ట్‌లో ఆరు మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. ఒక్కోటీ 30 నిమిషాల పాటు ఉంటుంది. అన్నింటికీ కలిపి మూడు గంటల పాటు రహదారి భధ్రత అవగాహన శిక్షణతో కూడిన పరీక్ష ఉంటుంది. ఈ పరీక్షకు అభ్యర్థులు ఎక్కడికీ వెళ్లాల్సిన అవసరంలేదు. కెమెరా ఉన్న ల్యాప్‌టాప్, డెస్క్‌టాప్ కంప్యూటర్‌తో ఇంటి నుంచి నేరుగా పరీక్ష రాయవచ్చు. లేదంటే డ్రైవింగ్ స్కూల్ సెంటర్ నుంచి పరీక్షకు హాజరు అయ్యే అవకాశాన్ని రవాణాశాఖ పరీశీలిస్తుంది. పరీక్ష పూర్తయ్యాక అభ్యర్థికి ప్రత్యేక సర్టిఫికెట్ నంబర్ ఇస్తారు. అది అందగానే లెర్నర్ లైసెన్స్ టెస్ట్ కు దరఖాస్తు చేసుకునే అర్హత లభిస్తుందని రవాణాశాఖ అధికారులు పేర్కొంటున్నారు.

''రవాణా శాఖలో ఇప్పుడు తెలంగాణ కూడా ఆల్​ ఇండియా లెవెల్​లో వాహన్​ సారధి పోర్టల్​లోకి మనం ఎంటర్​ అయ్యాము. దీనిలో ఎవరైనా లెసెన్సు విధానం అప్లై చేసుకున్నప్పుడు వారు స్లాట్​ బుక్​ చేసుకునే ముందు వాళ్లకు రోడ్డుకు సంబంధించిన సిగ్నల్స్​, రూల్స్​, రెగ్యులేషన్స్ కానీ వాళ్లకు ఒక వీడియో చూపించడం జరుగుతుంది'' - సురేష్ రెడ్డి, మోటార్ వెహికిల్ ఇన్‌స్పెక్టర్

రవాణాశాఖ ఏం చెబుతోదంటే? : రోడ్ సేఫ్టి టెస్ట్ లో గతంలో జరిగిన రహదారుల ప్రమాదాలను, డ్రైవింగ్ లో చేసే పొరపాట్లను వీడియోల రూపంలో రవాణాశాఖ చూపిస్తుంది. రోడ్డుపైకి వాహనంతో ఎలా వెళ్లాలి? మిర్రర్ ఎలా సెట్ చేసుకోవాలి? ముందు వెళుతున్న వాహనాలను ఎలా ఓవర్ టేక్ చేయాలి? తదితర అంశాలపై అవగాహన కల్పిస్తారు. ప్రమాదాలు ఎలా జరిగాయి? ఎవరి తప్పిదం ఉంది? బాధితులకు జరిగే నష్టం ఆయా కుటుంబాలపై ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది? వంటి విషయాలను ప్రత్యక్ష ఉదాహరణలతో చూపిస్తారు. కొత్తగా డ్రైవింగ్ నేర్చుకునేవారు అలాంటి తప్పులేమి చేయకుండా ఈ విధానం ఉపకరిస్తుందని అధికారులు అంచనావేస్తున్నారు. ప్రతి మాడ్యూల్ కు చిన్న పరీక్ష కూడా ఉంటుంది అని అంటున్నారు. ఈ పరీక్షలు కఠినంగా మాత్రం ఉండవని సులభంగానే పాస్ అవుతారని రవాణాశాఖ చెబుతోంది.

ఇలా చేస్తే ప్రమాదాలు తగ్గు అవకాశం : లక్షల మంది డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తీసుకుంటున్నా ప్రమాదాలు మాత్రం జరుగుతున్నాయి. అందుకే సమూల మార్పులతో సరికొత్త డ్రైవింగ్ లైసెన్స్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. నూతన విధానంలో డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ పొందడం కఠినంగా ఉంటుందని అయితే రోడ్డు ప్రమాదాలను వీలైనంతా తగ్గించే అవకాశం ఉంటుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

