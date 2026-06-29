తెలంగాణలోని పల్లెల్లో హ్యామ్ రోడ్ల పనులు - పంచాయతీరాజ్ శాఖ నివేదిక
జులై 2తో టెండర్ల ప్రక్రియ పూర్తి - వెంటనే నిర్మాణాలు ప్రారంభం - ప్రభుత్వానికి పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ నివేదిక - హ్యామ్ విధానం కింద గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రూ.6,294.81 కోట్ల టెండర్లు
Published : June 29, 2026 at 7:28 AM IST
Hybrid Annuity Model Roads in Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నగర, పట్టణ ప్రాంతాల్లో హ్యామ్(హైబ్రిడ్ యాన్యుటీ మోడల్) రోడ్ల పనులకు ప్రభుత్వం ఆదివారం శ్రీకారం చుట్టగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అవి వచ్చే జులై నెలలో ప్రారంభం కానున్నాయి. టెండర్ల ప్రక్రియ జులై రెండో తేదీతో ముగుస్తుందని ఆ వెంటనే రోడ్ల నిర్మాణ పనులు చేపడతామని పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ వెల్లడించింది. ఈ మేరకు ఆదివారం ప్రభుత్వానికి రిపోర్టు సమర్పించింది.
17 ప్యాకేజీలుగా విభజించిన ప్రభుత్వం : పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ పరిధిలో హ్యామ్ మోడల్ కింద రూ.6,294.81 కోట్లతో 7,449.50 కిలోమీటర్ల పొడవున్న 2,162 రోడ్ల నిర్మాణం చేపట్టాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ పనులను 17 ప్యాకేజీలుగా విభజించి సర్కారు టెండర్లకు పిలిచింది. ఇందులో 14 ప్యాకేజీలకు టెండర్ల ప్రక్రియ పూర్తయి కాంట్రాక్టు సంస్థలకు పర్మిషన్లు జారీ అయ్యాయి. మరో ప్యాకేజీ టెండర్ అనుమతి దశలో ఉండగా మిగిలిన రెండు ప్యాకేజీలకు వచ్చేనెల 2న టెండర్ ప్రక్రియ ముగుస్తుంది. ఆ వెంటనే ఒకే దఫాలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల్లో పనులను వేగంగా ప్రారంభించనున్నారు.
30 నెలల్లో పూర్తిచేసేలా : నిబంధనల ప్రకారం టెండర్లు పొందిన కాంట్రాక్టు సంస్థలు 30 నెలల వ్యవధిలో తమ ప్యాకేజీల పరిధిలో నిర్మాణాలను పూర్తి చేయాలి. అనంతరం 15 ఏళ్లపాటు వాటిని సక్రమంగా నిర్వహించాలి. వివిధ దశల్లో సాధించిన పురోగతి ఆధారంగా, ప్రభుత్వం నిర్మాణ కాలంలో ప్రాజెక్ట్ వ్యయంలో 40 శాతం మొత్తాన్ని (4% చొప్పున పది సమాన వాయిదాల్లో) చెల్లింపులు చేస్తుంది. మిగిలిన 60 శాతం ప్రాజెక్ట్ వ్యయాన్ని 15 సంవత్సరాల నిర్వహణ కాలంలో ప్రతి ఆరు నెలలకోసారి ఇస్తారు. ఈ చెల్లింపుల్లో ఒప్పంద నిబంధనల మేరకు ధరల పెరుగుదల, వడ్డీ, ఇతర వర్తించే ఖర్చులు కూడా కలిసే ఉంటాయి.
రూ.13 వేల కోట్ల అంచనా వ్యయంతో : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చేపట్టే హ్యామ్ రోడ్ల నిర్మాణ పనులకు సంబంధించిన పైలాన్ను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదివారం నల్గొండ జిల్లా కనగల్లో ఆవిష్కరించారు. హ్యామ్ విధానం ద్వారా రాష్ట్రంలో రూ.13,006 కోట్ల అంచనాతో 441 రహదారులను ఉన్నతీకరించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే నిర్ణయం తీసుకుంది. అందులో భాగంగా కేవలం నల్గొండ జిల్లాలో సుమారు రూ.1,100 కోట్లకు పైగా నిధులతో రోడ్లను అధునాతన పద్ధతుల్లో అభివృద్ధి చేయనున్నారు.
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