తెలంగాణ నీటిపారుదల బడ్జెట్ - రూ.45 వేల కోట్లకు కుదింపు
2026-27 ఆర్ధిక సంవత్సరానికి కొనసాగుతున్న రాష్ట్ర బడ్జెట్ కసరత్తు - వచ్చేఏడాదికి నీటిపారుదల శాఖకి ఏకంగా రూ.80 వేల కోట్లు అవసరం - ఇంజనీర్ ఇన్చీఫ్ స్థాయిలో రూ.45 వేల కోట్లకు కుదింపు
Published : February 22, 2026 at 10:55 PM IST
Telangana Irrigation Budget 2026 : వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరంలో సాగునీటి ప్రాజెక్టుల భూసేకరణ సహా పనుల కోసం రూ.24 వేల కోట్లు అవసరమని అంచనా వేశారు. రుణాల చెల్లింపుతో సంబంధం లేకుండా నిధులు విడుదల చేస్తే పనులు సాఫీగా సాగుతాయని అంటున్నారు. ప్రాధాన్య ప్రాజెక్టులకు తగినంత మేర నిధుల కేటాయింపు చేసేలా కసరత్తు జరుగుతోంది.
రూ.45 వేల కోట్లకు కుదింపు : 2026-27 ఆర్ధిక సంవత్సరానికి రాష్ట్ర బడ్జెట్ కసరత్తు కొనసాగుతోంది. అన్ని శాఖలు సమర్పించిన ప్రతిపాదనలపై ఉపముఖ్యమంత్రి, ఆర్ధిక శాఖ భట్టివిక్రమార్క సమీక్ష నిర్వహిస్తున్నారు. ఆయా శాఖల మంత్రులు, ఉన్నతాధికారులతో సమావేశమై అవసరాలు, నిధుల కేటాయింపు సంబంధిత అంశాలపై చర్చిస్తున్నారు. వచ్చే ఏడాదికి నీటిపారుదలశాఖకి ఏకంగా రూ.80 వేల కోట్లు అవసరమవుతాయని తొలుత చీఫ్ ఇంజనీర్లు ప్రతిపాదించారు. ఆ మొత్తాన్ని ఇంజనీర్ ఇన్చీఫ్ స్థాయిలో రూ.45 వేల కోట్లకు కుదించారు. 2026- 27లో ప్రాజెక్టులకు అవసరమయ్యే నిధులు వాటి వివరాలను ఆర్థిక శాఖకు అందించారు.
అన్ని అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకొని తగిన మేర నిధుల కేటాయింపులు చేస్తామని నీటిపారుదల శాఖకు కచ్చితంగా ప్రాధాన్యంఉంటుందని ఆర్ధిక శాఖ అధికారులు హామీఇచ్చారు. కనీసం రూ.39 వేల కోట్లు అవసరమవుతాయని అంచనా వేశారు. అందులో రూ.15 వేల కోట్ల వరకు గతంలో కార్పొరేషన్ల పేరిట తీసుకున్న రుణాలకి వెళ్తాయని మిగిలిన రూ.24 వేల కోట్లు ప్రాజెక్టు పనుల పూర్తి, అందుకు అవసరమయ్యే భూసేకరణకి వినియోగించవచ్చని అధికారులు చెబుతున్నారు.
ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో ప్రాజెక్టు పనుల కోసం ఇప్పటివరకు రూ.7,900 కోట్లకు పైగా నిధులిచ్చినట్లు సమాచారం. సాగునీటి ప్రాజెక్టుల భూ సేకరణకు ప్రతినెలా వెయ్యి, పనుల కోసం ప్రతినెలా రూ.1200 కోట్ల ఇస్తామని గతంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి హామీ ఇచ్చినట్లు నీటిపారుదల శాఖ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అందుకు అనుగుణంగా ప్రాజెక్టుల పనులు, భూసేకరణ కోసం బడ్జెట్లో రూ.24 వేల కోట్లు పొందుపరచాలని అంటున్నారు.
మేడిగడ్డకు డిజైన్స్ తయారీకి ఏడాది సమయం : రాష్ట్రంలో వివిధ ప్రాజెక్టులకు అవసరమయ్యే భూసేకరణకు ప్రస్తుత లెక్కల ప్రకారం రూ.8వేల కోట్లకి పైగా అవసరమవుతాయని అంచనా. అందులో వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరం పూర్తిచేయాల్సిన ప్రాజెక్టులకి చెందిన భూసేకరణకు రూ.3900 కోట్లు అవసరమని అధికారులు లెక్కలు వేశారు. ఆ మేరకు నిధులు విడుదల చేస్తే భూసేకరణతో పాటు పనులు వేగవంతం చేయవచ్చని ఇంజనీర్లు చెబుతున్నారు. ఉమ్మడి పాలమూరుకు చెందిన పాతప్రాజెక్టులు కల్వకుర్తి, బీమా, కోయిల్సాగర్, నెట్టెంపాడుతోపాటు పాలమూరు - రంగారెడ్డి, నారాయణపేట - కొడంగల్, ఎస్ఎల్బీసీ సొరంగం, డిండి ప్రాజెక్టులను ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యంగా తీసుకొంది. తుమ్మిడిహట్టి వద్ద ఆనకట్ట నిర్మాణ పనులను ప్రారంభించాలని భావిస్తోంది.
డీపీఆర్ తయారీకి ఇప్పటికే కన్సల్టెంట్ను ఎంపికచేసి అప్పగించింది. తుమ్మిడిహట్టి వద్ద ఆనకట్ట నిర్మాణం కోసం మహారాష్ట్రతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంప్రదింపులు చేస్తోంది. ప్రస్తుతం అధికారుల స్థాయిలో చర్చలు జరుగుతున్నాయి ఆ తర్వాత మంత్రులు, ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో చర్చలు ఉండవచ్చని అంటున్నారు. తుమ్మిడిహట్టి నుంచి సుందిళ్లకు నీరు తరలించాలని భావిస్తున్నారు. కాళేశ్వరం ఆనకట్టల మరమ్మత్తుల కోసం డిజైన్లు తయారీని ఇప్పటికే కన్సల్టెంట్కి అప్పగించింది. మేడిగడ్డకు డిజైన్స్ తయారీకి ఏడాది సమయం పట్టవచ్చని భావిస్తున్నారు. అన్నారం, సుందిళ్లలో సమస్యలు పెద్దగా లేనందున త్వరగా డిజైన్లు తయారుచేసి మరమ్మత్తులు చేసే ఆలోచనలో ప్రభుత్వం ఉంది.
పనులు పూర్తి చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లక్ష్యం : ఎస్ఎల్బీసీ సొరంగం పనులను వేగవంతం చేసేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. గతేడాది సరిగ్గా ఇదేరోజు ప్రమాదం జరగడంతో 8 మంది కార్మికులు చనిపోగా పనులు ఆగిపోయాయి. టన్నెల్ బోరింగ్ మిషన్ పూర్తిగా ధ్వంసంకావడంతో టీబీఎం విధానానికి స్వస్తి పలికి అడ్వాన్స్ డ్ డ్రిల్లింగ్ అండ్ బ్లాస్టింగ్ విధానంలో పనులు పూర్తి చేసేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. దేవరకొండ వైపు ఉన్న ఔట్లెట్ నుంచి ఆ విధానంలో తొలి బ్లాస్ట్ పూర్తి చేశారు. ఇన్లెట్ వైపు నుంచి కొనసాగిస్తూ పనులు పూర్తి చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకొంది. ఆ లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా రానున్న బడ్జెట్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిధులు కేటాయించాల్సి ఉంటుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
వచ్చే రెండు, మూడేళ్లలో ప్రాజెక్టులన్నింటినీ పూర్తి చేస్తాం : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి