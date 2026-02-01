ETV Bharat / state

రేపటి నుంచి ఇంటర్మీడియట్‌ ప్రాక్టికల్స్‌ - సీసీ కెమెరాల పర్యవేక్షణలో నిర్వహణ

రేపటి నుంచి ఇంటర్మీడియట్‌ ప్రాక్టికల్స్‌ ప్రారంభం - 1,440 కేంద్రాలను ఏర్పాటు - సీసీ కెమెరాల పర్యవేక్షణలో ప్రాక్టికల్స్‌ - విద్యార్థులకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే టోల్‌ఫ్రీ నంబరు 9240205555 కు ఫోన్‌ చేయవచ్చు

Telangana Intermediate Practical Exams
Telangana Intermediate Practical Exams (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 1, 2026 at 3:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana Intermediate Practical Exams : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రేపటి నుంచి ఇంటర్మీడియట్‌ ప్రాక్టికల్స్‌ ప్రారంభమవుతాయని, అందుకు 1,440 కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశామని ఇంటర్‌ బోర్డు కార్యదర్శి కృష్ణ ఆదిత్య వెల్లడించారు. అన్నీ ప్రాక్టికల్‌ కేంద్రాల్లో 6 నుంచి 8 సీసీ కెమెరాల చొప్పున ఏర్పాటు చేస్తామని, ఇంటర్‌ బోర్డు కార్యాలయంలోని కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ సెంటర్‌ నుంచి పర్యవేక్షిస్తామని తెలిపారు. ఇంటర్‌ బోర్డు కార్యాలయంలో అధికారులతో కలిసి ఆయన శనివారం విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడారు.

టోల్‌ఫ్రీ నంబరుకు ఫోన్‌ చేయవచ్చు : ఎంపీసీ విద్యార్థులు 2,74,007 మంది, బైపీసీ విద్యార్థులు 1,33,415 మంది ప్రాక్టికల్స్‌కు హాజరవుతారని కృష్ణ ఆదిత్య అన్నారు. వారితో పాటు ఒకేషనల్‌ విద్యార్థులు మరో 1,18,770 మంది (ప్రథమ, ద్వితీయ) హాజరవుతారని అన్నారు. వారి కోసం మరో 484 ప్రాక్టికల్‌ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశామని, పరీక్షల నిర్వహణ కోసం 7,559 మంది ఎగ్జామినర్లను నియమించామని తెలిపారు. ప్రాక్టికల్స్‌కు సంబంధించి ప్రత్యేకంగా ఇచ్చే హాల్‌ టికెట్ల లింక్‌ను విద్యార్థుల ఫోన్లకు పంపించామని, విద్యార్థులకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే 9240205555 అనే టోల్‌ఫ్రీ నంబరుకు ఫోన్‌ చేయవచ్చని పేర్కొన్నారు. దాదాపు 35 నుంచి 40 శాతం మంది విద్యార్థులు రాత పరీక్షల్లో ఫెయిల్ అవుతుండగా ప్రాక్టికల్స్‌లో మాత్రం ఒక్కో సబ్జెక్టులో 30కి 28 నుంచి 30 మార్కులు ఎలా వస్తున్నాయన్న ప్రశ్నపై కృష్ణ ఆదిత్య స్పందిస్తూ దానిపై అధ్యయనం చేస్తామని వెల్లడించారు.

ఫిబ్రవరి 25 తేదీ నుంచి పరీక్షలు ప్రారంభం : ఇంటర్​ వార్షిక పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 25 తేదీ నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. 25న ఫస్ట్ ఇయర్, 26వ తేదీన సెకండియర్ పరీక్షలు మొదలు కానున్నాయి. సబ్జెక్టుల వారీగా పరీక్షల కాలపట్టికను ఇంటర్‌ బోర్డు గతంలో విడుదల చేసింది. ఉదయం 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు రాత పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. ప్రయోగ పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 2వ తేదీ నుంచి 21 వరకు ప్రతి రోజూ 2 షిఫ్టుల్లో నిర్వహిస్తారు. ఉదయం 9 నుంచి 12, మధ్యాహ్నం 2 నుంచి 5 గంటల వరకు ప్రాక్టికల్స్‌ జరుగుతాయి. ఇంగ్లీష్​లో ప్రాక్టికల్స్‌ (20 మార్కులకు) ఫస్టియర్‌ విద్యార్థులకు జనవరి 21న, సెకండియర్‌కు 22న జరుగుతాయి. ప్రథమ ఏడాది విద్యార్థులకు జనవరి 24వ తేదీన పర్యావరణ విద్య పరీక్ష నిర్వహిస్తామని కృష్ణ ఆదిత్య తెలిపారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇంటర్‌ ప్రథమ, ద్వితీయ కలిపి సుమారు 9.50 లక్షల మంది విద్యార్థులు పరీక్షలు రాయనున్నారు.

ఇదీ కాలపట్టిక
తేదీఫస్టియర్తేదీసెకండియర్
ఫిబ్రవరి 25ద్వితీయ భాషఫిబ్రవరి 26ద్వితీయ భాష
ఫిబ్రవరి 27ఆంగ్లంఫిబ్రవరి 28ఆంగ్లం
మార్చి 2

గణితం-1ఏ

వృక్షశాస్త్రం

పొలిటికల్ సైన్స్

మార్చి 4

గణితం- 2ఏ

వృక్షశాస్త్రం

పొలిటికల్ సైన్స్

మార్చి 5

గణితం- 1బి

జంతుశాస్త్రం

చరిత్ర

మార్చి 6

గణితం- 2బి

జంతుశాస్త్రం

చరిత్ర

మార్చి 9

భౌతికశాస్త్రం

ఆర్థికశాస్త్రం

మార్చి 10

భౌతికశాస్త్రం

ఆర్థికశాస్త్రం

మార్చి 12

రసాయనశాస్త్రం

కామర్స్

మార్చి 13

రసాయనశాస్త్రం

కామర్స్

మార్చి 14

పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్

బ్రిడ్జి కోర్సు గణితం

మార్చి 16

పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్

బ్రిడ్జి కోర్సు గణితం

మార్చి 17

మోడ్రన్ లాంగ్వేజ్

జాగ్రఫీ

మార్చి 18

మోడ్రన్ లాంగ్వేజ్

జాగ్రఫీ

చక్కని ప్రణాళికతో పరీక్షలకు సన్నద్ధం : ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలకు చాలా తక్కువ సమయం ఉంది. ఇప్పటి నుంచే పిల్లలు పబ్లిక్ పరీక్షలపై దృష్టి పెట్టేలా తల్లిదండ్రులు, అధ్యాపకులు చూసుకోవడం మంచిది. చక్కని ప్రణాళికతో పరీక్షలకు సన్నద్ధం అయితే విజయం తథ్యమని అంటున్నారు నిపుణులు. ఈ టైంలో విద్యార్థులు మానసికంగా, శారీరకంగా బలంగా ఉండటం కూడా చాలా అవసరం. ఇందుకు విద్యార్థులతో ధ్యానం, యోగా, వ్యాయామం లాంటివి సాధన చేయించడం ఎంతో అవసరం.

టెన్త్, ఇంటర్ విద్యార్థులకు ఇక నో టెన్షన్ - మీ స్మార్ట్​ఫోన్​లోనే హాల్​టికెట్లు డౌన్​లోడ్ చేసుకోవచ్చు

TAGGED:

INTERMEDIATE PRACTICAL EXAMS
ఇంటర్మీడియట్‌ ప్రాక్టికల్స్‌
INTERMEDIATE EXAM TIME TABLE
INTER PRACTICAL EXAMS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.