ఇక కట్టుదిట్టంగా ఇంటర్ ప్రాక్టికల్స్ - అటు సీసీ కెమెరాలు, ఇటు ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్లు
ప్రాక్టికల్స్ నిర్వహణలో అధిక సంఖ్యలో ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ బృందాలు - ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ కళాశాలలు కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్తో అనుసంధానం - ఇంటర్మీడియట్ ప్రాక్టికల్స్పై మరింత కట్టుదిట్టమైన నిఘా
Published : November 20, 2025 at 8:00 AM IST
Intermediate Practical Exams in Telangana : రాష్ట్రంలో ఇంటర్మీడియట్ ప్రాక్టికల్స్పై మరింత కట్టుదిట్టమైన నిఘా పెట్టనున్నారు. ఈ మేరకు ఇంటర్ బోర్డు చర్యలు చేపట్టింది. గత విద్యా సంవత్సరం సీసీ కెమెరాలను అమర్చి, బోర్డులోని కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ద్వారా పర్యవేక్షించగా ఈసారి ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ల బృందాలను పెద్ద సంఖ్యలో ఏర్పాటు చేయనున్నారు. వివరాల్లోకి వెళితే,
అధిక సంఖ్యలో ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ బృందాలు : రానున్న ఫిబ్రవరి 2 నుంచి 21వ తేదీ వరకు ఇంటర్ ద్వితీయ సంవత్సరంతో పాటు ఒకేషనల్ ప్రథమ, ద్వితీయ సంవత్సర విద్యార్థులకు ప్రయోగ పరీక్షలు (ప్రాక్టికల్స్) జరగనున్నాయి. ఈ పరీక్షలకు సుమారు 4 లక్షల మంది విద్యార్థులు హాజరవుతారు. గత సంవత్సరం సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసిన నేపథ్యంలో బోర్డు నుంచి ప్రాక్టికల్స్ పర్యవేక్షణ కోసం డిపార్ట్మెంటల్ అధికారులను నియమించలేదు.
దానికి తోడు చివరి నిమిషంలో నిర్ణయం తీసుకోవడంవల్ల అనేక ప్రైవేట్ కళాశాలల్లో సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయలేదు. ఈ సంవత్సరం ప్రైవేట్ కళాశాలలతో సహా అన్ని పరీక్షా కేంద్రాల్లో సీసీ కెమెరాలు అమర్చనున్నారు. డిపార్ట్మెంటల్ అధికారులతో ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ బృందాలు ఎక్కువ సంఖ్యలో ఏర్పాటు చేస్తామని ఇంటర్ బోర్డు కార్యదర్శి కృష్ణ ఆదిత్య తెలిపారు.
కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్తో అనుసంధానం : కేజీబీవీలు, మోడల్ స్కూళ్లు పాఠశాల విద్యాశాఖ పరిధిలో, ఇతర గురుకులాలు అయా శాఖల పరిధిలో ఉంటాయి. వాటిల్లో సీసీ కెమెరాలున్నా బోర్డులోని కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్తో అనుసంధానం కాలేదు. ఒకవేళ ఏదైనా అక్రమం జరిగినా చర్యలు తీసుకునే అధికారం బోర్డుకు ఉండదు. అందుకే ఈ సారి వాటిల్లో ప్రాక్టికల్ పరీక్షా కేంద్రాలను తొలగించారు. వారంతా ఈ పరీక్షలకు ప్రభుత్వ కళాశాలలకు రావాల్సి ఉంటుంది. ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ కళాశాలలు కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్తో అనుసంధానం అయినందున వాటిల్లోనే ప్రయోగ పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు.
తక్కువ రోజుల్లో పరీక్షలు : వచ్చే విద్యా సంవత్సరం (2025-27) నుంచి ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థులకు కూడా ప్రయోగ పరీక్షలు నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో ఈ సంవత్సరం పరీక్షలు ఒక రిహార్సల్లాగా బోర్డు భావిస్తోంది. దానికి తోడు సీసీ కెమెరాలు, ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ల నిఘా పెంచి ప్రాక్టికల్స్లో మాస్ కాపీయింగ్ లేకుండా చూడాలని భావిస్తున్నారు. తక్కువ రోజుల్లో పరీక్షలు పూర్తయ్యేలా ఎక్కువ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసే ఆలోచన చేస్తున్నారు.
