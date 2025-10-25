ETV Bharat / state

ఇంటర్ పరీక్షల షెడ్యూల్ వచ్చేసింది - సిలబస్​లో సమూల మార్పులు!

ఇంటర్ పరీక్షల షెడ్యూల్ విడుదల చేసిన ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు - ఫిబ్రవరి 25 నుంచి మార్చి 18 వరకు ఎగ్జామ్స్ - ఇంటర్మీడియట్‌ సిలబస్‌లోనూ మార్పులు చేసిన ఇంటర్‌ బోర్డు

Telangana Inter schedule Out
Telangana Inter schedule Out (Inter)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 25, 2025 at 12:07 PM IST

  • ఫిబ్రవరి 25 నుంచి మార్చి 18 వరకు ఇంటర్ పరీక్షలు
  • ఇంటర్మీడియట్‌ సిలబస్‌లోనూ మార్పులు చేసిన ఇంటర్‌ బోర్డు
  • ఇంటర్‌ మొదటి సంవత్సరంలోనూ ల్యాబ్స్, ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్స్
  • ఇంటర్నల్స్‌కు 20 మార్కులు, ఎక్స్‌టర్నల్‌ పరీక్షలకు 80 మార్కులు
  • 12 ఏళ్ల తర్వాత సైన్స్‌ కోర్సు సిలబస్‌లో మార్పు చేసిన ఇంటర్‌ బోర్డు
  • ఇంటర్‌ మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ సిలబస్‌లో మార్పులు
  • ఇంటర్‌లో బోటనీ, జువాలజీ సిలబస్‌లో మార్పులు
    హ్యుమానిటీస్ సబ్జెక్టుల్లో యాక్టివిటీ బేస్డ్ సిలబస్ తెస్తున్న బోర్డు
  • అకౌంటెన్సీ, కామర్స్‌, ఎకనామిక్స్‌లతో ఏసీఈ కోర్సు తెచ్చిన బోర్డు

