ఇంటర్ పరీక్షల షెడ్యూల్ వచ్చేసింది - సిలబస్లో సమూల మార్పులు!
ఇంటర్ పరీక్షల షెడ్యూల్ విడుదల చేసిన ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు - ఫిబ్రవరి 25 నుంచి మార్చి 18 వరకు ఎగ్జామ్స్ - ఇంటర్మీడియట్ సిలబస్లోనూ మార్పులు చేసిన ఇంటర్ బోర్డు
Published : October 25, 2025 at 12:07 PM IST
- ఫిబ్రవరి 25 నుంచి మార్చి 18 వరకు ఇంటర్ పరీక్షలు
- ఇంటర్మీడియట్ సిలబస్లోనూ మార్పులు చేసిన ఇంటర్ బోర్డు
- ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరంలోనూ ల్యాబ్స్, ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్స్
- ఇంటర్నల్స్కు 20 మార్కులు, ఎక్స్టర్నల్ పరీక్షలకు 80 మార్కులు
- 12 ఏళ్ల తర్వాత సైన్స్ కోర్సు సిలబస్లో మార్పు చేసిన ఇంటర్ బోర్డు
- ఇంటర్ మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ సిలబస్లో మార్పులు
- ఇంటర్లో బోటనీ, జువాలజీ సిలబస్లో మార్పులు
హ్యుమానిటీస్ సబ్జెక్టుల్లో యాక్టివిటీ బేస్డ్ సిలబస్ తెస్తున్న బోర్డు
- అకౌంటెన్సీ, కామర్స్, ఎకనామిక్స్లతో ఏసీఈ కోర్సు తెచ్చిన బోర్డు