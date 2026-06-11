ఇంటర్ అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు విడుదల - మీ రిజల్ట్స్ ఇలా చెక్ చేసుకోండి
ఇంటర్ అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు ఆన్లైన్ ద్వారా విడుదల చేసిన ఇంటర్ బోర్డు - టీజీబీఐఈ అధికారిక వెబ్సైట్లో అందుబాటులో రిజల్ట్స్
INTER SUPPLEMENTARY RESULTS (ETV Bharat)
Published : June 11, 2026 at 12:12 PM IST|
Updated : June 11, 2026 at 12:23 PM IST
Inter Advanced Supplementary Results : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇంటర్ అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షల ఫలితాలు ఇవాళ (గురువారం) ఉదయం విడుదలయ్యాయి. దాదాపు 3.80 లక్షల మంది వరకు పరీక్షలకు హాజరయ్యారు. ఇంటర్ జనరల్, ఒకేషనల్ కోర్సులకు సంబంధించిన రిజల్ట్స్ను ఇంటర్ బోర్డ్ ఆన్లైన్ ద్వారా విడుదల చేసింది. ఈ కింది లింక్లపై క్లిక్ చేసి మీ ఫలితాలను చెక్ చేసుకోవచ్చు.
- ఇంటర్ ప్రథమ సంవత్సర ఫలితాలకు - ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి
- ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఒకేషనల్ ఫలితాలకు - ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి
- ఇంటర్ ద్వితీయ సంవత్సరం ఫలితాలకు - ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి
- ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ ఒకేషనల్ ఫలితాలకు - ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి
Last Updated : June 11, 2026 at 12:23 PM IST