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ఇంటర్ అడ్వాన్స్‌డ్‌ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు విడుదల - మీ రిజల్ట్స్​ ఇలా చెక్​ చేసుకోండి

ఇంటర్​ అడ్వాన్స్​డ్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు ఆన్‌లైన్ ద్వారా విడుదల చేసిన ఇంటర్ బోర్డు - టీజీబీఐఈ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో అందుబాటులో రిజల్ట్స్​

INTER SUPPLEMENTARY RESULTS
INTER SUPPLEMENTARY RESULTS (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 11, 2026 at 12:12 PM IST

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Updated : June 11, 2026 at 12:23 PM IST

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Inter Advanced Supplementary Results : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇంటర్ అడ్వాన్స్‌డ్‌ సప్లిమెంటరీ పరీక్షల ఫలితాలు ఇవాళ (గురువారం) ఉదయం విడుదలయ్యాయి. దాదాపు 3.80 లక్షల మంది వరకు పరీక్షలకు హాజరయ్యారు. ఇంటర్‌ జనరల్, ఒకేషనల్‌ కోర్సులకు సంబంధించిన రిజల్ట్స్​ను ఇంటర్‌ బోర్డ్‌ ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా విడుదల చేసింది. ఈ కింది లింక్‌లపై క్లిక్‌ చేసి మీ ఫలితాలను చెక్‌ చేసుకోవచ్చు.

Last Updated : June 11, 2026 at 12:23 PM IST

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INTER ADVANCED SUPPLEMENTARY
INTER SUPPLEMENTARY RESULTS
INTER SUPPLEMENTARY RESULTS

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