ఇంటర్ అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ ఫీజు గడువు పెంపు - చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?
ఇంటర్ సప్లిమెంటరీ పరీక్ష ఫీజు చెల్లింపు గడువు తేదీ పెంపు - మే 4 సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు చెల్లించి దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అవకాశం - మే 13 నుంచి పరీక్షలు
Published : May 2, 2026 at 6:48 PM IST
Inter Adv Supplementary Exam Fee Deadline Extended : రాష్ట్రంలో ఇంటర్ అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షకు ఫీజు గడువు తేదీని మే 4 వరకు పొడిగించారు. ఇంటర్ మొదటి, రెండో ఏడాది రెగ్యులర్, ఫెయిలైన విద్యార్థులు నాలుగో తేదీ సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఫీజును చెల్లించి దరఖాస్తులు చేసుకునేందుకు విద్యార్థులకు అవకాశం కల్పించారు. అయితే ఆలస్య రుసుము (లేట్ ఫీజు) కింద రూ.3 వేలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. మే 13వ తేదీ నుంచి 21 వరకు సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు జరగనున్న విషయం తెలిసిందే. మే 22వ తేదీ నుంచి 25 వరకు ప్రాక్టికల్ పరీక్షలను నిర్వహించనున్నారు.