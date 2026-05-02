ఇంటర్​ అడ్వాన్స్​డ్​ సప్లిమెంటరీ ఫీజు గడువు పెంపు - చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?

ఇంటర్ సప్లిమెంటరీ పరీక్ష ఫీజు చెల్లింపు గడువు తేదీ పెంపు - మే 4 సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు చెల్లించి దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అవకాశం - మే 13 నుంచి పరీక్షలు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 2, 2026 at 6:48 PM IST

Inter Adv Supplementary Exam Fee Deadline Extended : రాష్ట్రంలో ఇంటర్‌ అడ్వాన్స్‌డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షకు ఫీజు గడువు తేదీని మే 4 వరకు పొడిగించారు. ఇంటర్​ మొదటి, రెండో ఏడాది రెగ్యులర్‌, ఫెయిలైన విద్యార్థులు నాలుగో తేదీ సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఫీజును చెల్లించి దరఖాస్తులు చేసుకునేందుకు విద్యార్థులకు అవకాశం కల్పించారు. అయితే ఆలస్య రుసుము (లేట్​ ఫీజు) కింద రూ.3 వేలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. మే 13వ తేదీ నుంచి 21 వరకు సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు జరగనున్న విషయం తెలిసిందే. మే 22వ తేదీ నుంచి 25 వరకు ప్రాక్టికల్‌ పరీక్షలను నిర్వహించనున్నారు.

