ఈ నెల 25 నుంచి ఇంటర్​ పరీక్షలు - రిజిస్టర్‌ మొబైల్‌ నంబర్‌కు హాల్‌టికెట్లు

Published : February 19, 2026 at 4:46 PM IST

Telangana Inter Hall Ticket 2026 Released : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ నెల 25న ఇంటర్​ పరీక్షలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఇంటర్ వార్షిక పరీక్షలకు హాల్ టికెట్లు విడుదల చేశారు. తొలిసారిగా విద్యార్థుల రిజిస్టర్ మొబైల్ నంబర్​కు ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు హాల్​ టికెట్లు పంపింది. రిజిస్టర్ మొబైల్ నెంబర్ నుంచి వీటిని డౌన్‌లోడ్ చేసుకునే అవకాశం కల్పించింది. కళాశాల ప్రిన్సిపల్స్ నుంచి కూడా హాల్ టికెట్లు తీసుకునే అవకాశం కల్పించారు. 9.9 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఇంటర్​ పరీక్షలు రాయనున్నారు.

