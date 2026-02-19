ఈ నెల 25 నుంచి ఇంటర్ పరీక్షలు - రిజిస్టర్ మొబైల్ నంబర్కు హాల్టికెట్లు
Telangana Inter Hall Ticket 2026 Released (ETV Bharat)
Published : February 19, 2026 at 4:46 PM IST
Telangana Inter Hall Ticket 2026 Released : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ నెల 25న ఇంటర్ పరీక్షలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఇంటర్ వార్షిక పరీక్షలకు హాల్ టికెట్లు విడుదల చేశారు. తొలిసారిగా విద్యార్థుల రిజిస్టర్ మొబైల్ నంబర్కు ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు హాల్ టికెట్లు పంపింది. రిజిస్టర్ మొబైల్ నెంబర్ నుంచి వీటిని డౌన్లోడ్ చేసుకునే అవకాశం కల్పించింది. కళాశాల ప్రిన్సిపల్స్ నుంచి కూడా హాల్ టికెట్లు తీసుకునే అవకాశం కల్పించారు. 9.9 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఇంటర్ పరీక్షలు రాయనున్నారు.