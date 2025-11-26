ఇంటర్ విద్యార్థులకు అలర్ట్! - మీ వివరాలు కరెక్ట్గా ఉన్నాయా? ఓ సారి ఇలా చెక్ చేసుకోండి
30వ తేదీలోపు సరిచూసుకోండి - ఇంటర్ విద్యార్థులకు బోర్డు సూచన - పరీక్షల్లో ఈసారి ఖాళీ ఓఎంఆర్ పత్రాలు ఇవ్వబోరని స్పష్టీకరణ
Published : November 26, 2025 at 10:39 AM IST
Inter Students Check Details Before Exam : రాష్ట్రంలో ఫిబ్రవరి 25వ తేదీ నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఇంటర్ వార్షిక పరీక్షల్లో విద్యార్థులకు ఈ సారి తమ వివరాల సవరణకు అవకాశం ఉండదు. పరీక్ష ఫీజు చెల్లించే సమయంలో విద్యార్థి పేరు, తండ్రి పేరు, గ్రూపు, మాధ్యమం, భాషా సబ్జెక్టులు తదితర వివరాల్లో తప్పులు దొర్లుతుంటాయి. పరీక్ష కేంద్రానికి వచ్చాక తన ఓఎంఆర్ పత్రంలో సెకండ్ లాంగ్వేజ్ తెలుగుకు బదులు హిందీ ఉందని, గ్రూపు మారిందని, తండ్రి పేరు తప్పుగా ముద్రితమైందని విద్యార్థులు చెబుతుంటారు.
ఈ సారి అలా రాకుండా ఉండటానికి ప్రతి పరీక్ష కేంద్రానికి ఇంటర్ బోర్డు ఖాళీ ఓఎంఆర్ పత్రాలను పంపుతుంది. విద్యార్థులు వాటిల్లో అప్పటికప్పుడు మార్పులు చేసుకొని పరీక్షలు రాస్తారు. కానీ ఈ సారి ఇలాంటి అవకాశం ఇవ్వబోమంటూ మంగళవారం బోర్డు అధికారులు ఆన్లైన్ సమావేశంలో డీఐఈవోలకు, ప్రిన్సిపాళ్లకు స్పష్టత ఇచ్చారు. అంటే ప్రతి విద్యార్థి తన వివరాలను ముందే క్షుణ్నంగా పరిశీలించుకోవాల్సిందే.
నామినల్ రోల్స్ చూసుకోండి : పరీక్షలకు ముందే ఆయా కళాశాలల ప్రిన్సిపాళ్లు నామినల్ రోల్స్ (ఎన్ఆర్)ను విద్యార్థులకు చూపి ఆ వివరాలను పరిశీలించుకునే అవకాశం ఇవ్వాలి. తల్లిదండ్రులను సైతం కళాశాలకు పిలిచి, వారితోనూ ఒకసారి పరిశీలింపజేసి, సంతకాలు తీసుకోవాలి. ఇంత కీలకమైన ఈ ప్రక్రియ చాలా చోట్ల సరిగా జరగడం లేదు. ఫలితంగా ప్రతి ఏడాది ఓఎంఆర్ పత్రాల్లో వందల మంది విద్యార్థుల వివరాల్లో పొరపాట్లు ఉంటున్నాయి. వాటిని దిద్దుకోవడానికి ఖాళీ ఓఎంఆర్ పత్రాలను ఇస్తుండటంతో పరీక్షల ఫలితాల ప్రక్రియ కొంత వరకు ఆలస్యమవుతోందని, పలు సమస్యలు ఏర్పడుతున్నాయని అధికారులు భావిస్తున్నారు. అందుకే ఈ విధానానికి చెక్ పెట్టాలని పట్టుదలగా ఉన్నారు.
ఎస్ఎంఎస్లతో అప్రమత్తం : ఇంటర్ బోర్డు రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ కళాశాలల్లో చదువుతున్న దాదాపు 10 లక్షల మంది విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల మొబైల్ ఫోన్లకు పరీక్షల ఫీజు, గడువు, ఎన్ఆర్ రోల్స్లో వివరాల పరిశీలన, ప్రాక్టికల్స్ షెడ్యూల్ వంటి ప్రతి ప్రక్రియపై సంక్షిప్త సందేశాలు పంపుతోంది. ఇప్పటికే పరీక్షల ఫీజు చెల్లించిన వారు తమ ఎన్ఆర్ వివరాల్లో పొరపాట్లను దిద్దుకునేందుకు ఈ నెల 30వ తేదీ వరకు అవకాశమిచ్చింది.
గడువు ముగిసిన తర్వాతా మరో అవకాశం : ఫీజు గడువు ముగిసిన తర్వాత మరోసారి అవకాశం ఇస్తామంది. ఈసారి ఎస్ఎంఎస్లు ఇవ్వడంతోనే రూ.100 ఆలస్య రుసుంతో గడువు ముగిసే నాటికి 92% మంది పరీక్షల ఫీజు చెల్లించారు. బుధవారం నుంచి రూ.500 ఆలస్య రుసుంతో ఫీజు చెల్లింపు మొదలుకానుంది. రూ. 2 వేల ఆలస్య రుసుంతో డిసెంబరు 15వ తేదీ వరకు చెల్లించవచ్చు.
ఫస్ట్ ఇయర్ విద్యార్థులకు ప్రయోగ పరీక్షలు : ఈ పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 25 నుంచి మార్చి 18 వరకు జరగనున్నాయి. మరోవైపు ఇంటర్ సిలబస్లో బోర్డు సమూల మార్పు చేర్పులు చేసింది. ఇంటర్మీడియట్ మొదటి ఏడాదిలోనూ ల్యాబ్స్, ప్రాక్టికల్ పరీక్షల విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. దీని ప్రకారం ఇంటర్నల్స్కు 20 మార్కులు, ఎక్స్టర్నల్ పరీక్షలు 80 మార్కులకు ఉంటుంది. వాస్తవానికి ఇప్పటి వరకూ ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ విద్యార్థులకే ప్రాక్టికల్ పరీక్షలు ఉండేవి కానీ తాజాగా మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థులకు ఈ ప్రయోగ పరీక్షలను ప్రవేశపెడుతున్నారు.
