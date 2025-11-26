ETV Bharat / state

ఇంటర్​ విద్యార్థులకు అలర్ట్​! - మీ వివరాలు కరెక్ట్​గా ఉన్నాయా? ఓ సారి ఇలా చెక్​ చేసుకోండి

30వ తేదీలోపు సరిచూసుకోండి - ఇంటర్‌ విద్యార్థులకు బోర్డు సూచన - పరీక్షల్లో ఈసారి ఖాళీ ఓఎంఆర్‌ పత్రాలు ఇవ్వబోరని స్పష్టీకరణ

Inter Students Check Details Before Exam
Inter Students Check Details Before Exam (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 26, 2025 at 10:39 AM IST

Inter Students Check Details Before Exam : రాష్ట్రంలో ఫిబ్రవరి 25వ తేదీ నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఇంటర్​ వార్షిక పరీక్షల్లో విద్యార్థులకు ఈ సారి తమ వివరాల సవరణకు అవకాశం ఉండదు. పరీక్ష ఫీజు చెల్లించే సమయంలో విద్యార్థి పేరు, తండ్రి పేరు, గ్రూపు, మాధ్యమం, భాషా సబ్జెక్టులు తదితర వివరాల్లో తప్పులు దొర్లుతుంటాయి. పరీక్ష కేంద్రానికి వచ్చాక తన ఓఎంఆర్​ పత్రంలో సెకండ్​ లాంగ్వేజ్​ తెలుగుకు బదులు హిందీ ఉందని, గ్రూపు మారిందని, తండ్రి పేరు తప్పుగా ముద్రితమైందని విద్యార్థులు చెబుతుంటారు.

ఈ సారి అలా రాకుండా ఉండటానికి ప్రతి పరీక్ష కేంద్రానికి ఇంటర్​ బోర్డు ఖాళీ ఓఎంఆర్​ పత్రాలను పంపుతుంది. విద్యార్థులు వాటిల్లో అప్పటికప్పుడు మార్పులు చేసుకొని పరీక్షలు రాస్తారు. కానీ ఈ సారి ఇలాంటి అవకాశం ఇవ్వబోమంటూ మంగళవారం బోర్డు అధికారులు ఆన్​లైన్​ సమావేశంలో డీఐఈవోలకు, ప్రిన్సిపాళ్లకు స్పష్టత ఇచ్చారు. అంటే ప్రతి విద్యార్థి తన వివరాలను ముందే క్షుణ్నంగా పరిశీలించుకోవాల్సిందే.

నామినల్​ రోల్స్​ చూసుకోండి : పరీక్షలకు ముందే ఆయా కళాశాలల ప్రిన్సిపాళ్లు నామినల్​ రోల్స్​ (ఎన్​ఆర్​)ను విద్యార్థులకు చూపి ఆ వివరాలను పరిశీలించుకునే అవకాశం ఇవ్వాలి. తల్లిదండ్రులను సైతం కళాశాలకు పిలిచి, వారితోనూ ఒకసారి పరిశీలింపజేసి, సంతకాలు తీసుకోవాలి. ఇంత కీలకమైన ఈ ప్రక్రియ చాలా చోట్ల సరిగా జరగడం లేదు. ఫలితంగా ప్రతి ఏడాది ఓఎంఆర్​ పత్రాల్లో వందల మంది విద్యార్థుల వివరాల్లో పొరపాట్లు ఉంటున్నాయి. వాటిని దిద్దుకోవడానికి ఖాళీ ఓఎంఆర్​ పత్రాలను ఇస్తుండటంతో పరీక్షల ఫలితాల ప్రక్రియ కొంత వరకు ఆలస్యమవుతోందని, పలు సమస్యలు ఏర్పడుతున్నాయని అధికారులు భావిస్తున్నారు. అందుకే ఈ విధానానికి చెక్​ పెట్టాలని పట్టుదలగా ఉన్నారు.

ఎస్‌ఎంఎస్‌లతో అప్రమత్తం : ఇంటర్​ బోర్డు రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్​ కళాశాలల్లో చదువుతున్న దాదాపు 10 లక్షల మంది విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల మొబైల్​ ఫోన్లకు పరీక్షల ఫీజు, గడువు, ఎన్​ఆర్​ రోల్స్​లో వివరాల పరిశీలన, ప్రాక్టికల్స్​ షెడ్యూల్​ వంటి ప్రతి ప్రక్రియపై సంక్షిప్త సందేశాలు పంపుతోంది. ఇప్పటికే పరీక్షల ఫీజు చెల్లించిన వారు తమ ఎన్​ఆర్​ వివరాల్లో పొరపాట్లను దిద్దుకునేందుకు ఈ నెల 30వ తేదీ వరకు అవకాశమిచ్చింది.

గడువు ముగిసిన తర్వాతా మరో అవకాశం : ఫీజు గడువు ముగిసిన తర్వాత మరోసారి అవకాశం ఇస్తామంది. ఈసారి ఎస్​ఎంఎస్​లు ఇవ్వడంతోనే రూ.100 ఆలస్య రుసుంతో గడువు ముగిసే నాటికి 92% మంది పరీక్షల ఫీజు చెల్లించారు. బుధవారం నుంచి రూ.500 ఆలస్య రుసుంతో ఫీజు చెల్లింపు మొదలుకానుంది. రూ. 2 వేల ఆలస్య రుసుంతో డిసెంబరు 15వ తేదీ వరకు చెల్లించవచ్చు.

ఫస్ట్​ ఇయర్​ విద్యార్థులకు ప్రయోగ పరీక్షలు : ఈ పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 25 నుంచి మార్చి 18 వరకు జరగనున్నాయి. మరోవైపు ఇంటర్ సిలబస్​లో బోర్డు సమూల మార్పు చేర్పులు చేసింది. ఇంటర్మీడియట్​ మొదటి ఏడాదిలోనూ ల్యాబ్స్​, ప్రాక్టికల్ పరీక్షల విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. దీని ప్రకారం ఇంటర్నల్స్‌కు 20 మార్కులు, ఎక్స్‌టర్నల్‌ పరీక్షలు 80 మార్కులకు ఉంటుంది. వాస్తవానికి ఇప్పటి వరకూ ఇంటర్ సెకండ్​ ఇయర్​ విద్యార్థులకే ప్రాక్టికల్ పరీక్షలు ఉండేవి కానీ తాజాగా మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థులకు ఈ ప్రయోగ పరీక్షలను ప్రవేశపెడుతున్నారు.

