ద్రోణి, ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావం - పలు జిల్లాల్లో 3 రోజుల పాటు ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు స్వల్పంగా తగ్గుముఖం - ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో ఎండల తీవ్రత అధికం - ద్రోణి, ఉపరితల చక్రవాక ఆవర్తనంతో రానున్న మూడురోజులు వర్షాలు
Published : April 30, 2026 at 4:41 PM IST
Telangana Latest Weather News Updates : రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు స్వల్పంగా తగ్గుముఖం పట్టాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో ఎండల తీవ్రత అధికంగా ఉందని ఐఎండీ అధికారి ధర్మరాజు తెలిపారు. ద్రోణి, ఉపరితల, చక్రవాక ఆవర్తనం, క్యూములోనింబస్ మేఘాల వల్ల రాగల నాలుగైదు రోజులు ఉరుములు, మెరుపులు ఈదురుగాలులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయన్నారు. ఇవాళ దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లాల్లో వర్షాలు కురుస్తాయంటున్న వాతావరణ శాఖ అధికారి ధర్మరాజుతో మా ప్రతినిధి జ్యోతికిరణ్ ముఖాముఖి.
ప్రశ్న : ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు ఎండ ఎక్కువగా ఉండి, సాయంత్రం వర్షాలు కురుస్తున్నాయి కారణాలేంటి?
రాష్ట్ర సరిహద్దుల్లో ద్రోణితో పాటు గాలుల్లో ఉన్నటువంటి అనిశ్చితి ప్రస్తుతం కొనసాగుతోంది. ఇది దక్షిణ అంతర్గత కర్ణాటక వరకు కొనసాగుతూ గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్, తమిళనాడు వరకు సముద్ర మట్టానికి 900 మీటర్ల ఎత్తులో వెళ్తోంది. అంతేకాకుండా ఉపరితల చక్రవాకం కూడా రాష్ట్ర సరిహద్దుల్లో అంతర్గత మహారాష్ట్ర వరకు కొనసాగుతూ తెలంగాణ రాష్ట్రం మీదుగా సముద్ర మట్టానికి 3.1 కిలోమీటర్ల ఎత్తున కొనసాగడం వల్ల ఒకవిధంగా పగటి ఉష్ణతీవ్రత అధికంగా ఉన్నప్పటికీ స్థానికంగా ఏర్పడే వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా మబ్బుల్లో నీటి ఆవిరి ఉండి ఉదయం అధిక ఎండతీవ్రత, సాయంత్రం కొంచెం చల్లగా ఉండే వాతావరణం కనిపిస్తోంది.
ప్రస్తుతం ఉష్ణోగ్రతలు ఏ మేరకు నమోదవుతున్నాయి. ఏ జిల్లాలపై ఎండ తీవ్రత అధికంగా ఉంది?
ఉత్తర తెలంగాణ భాగంలో ఎండ తీవ్రత అధికంగా కొనసాగుతున్నప్పటికీ ఒక విధంగా సాయంత్రం సమయంలో ఏర్పడే క్యుములోనింబస్ మేఘాల వల్ల ఎండ తీవ్రత నుంచి స్వల్ప ఉపశమనం లభిస్తున్నట్లు చెప్పాలి. ఒక విధంగా నిన్న నమోదయిన గణాంకాల ప్రకారం ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో సుమారు 44 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణతీవ్రత కొనసాగగా నిజామాబాద్లో 44 డిగ్రీలు నమోదైంది. హైదరాబాద్, చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో సుమారు 40 డిగ్రీలు ఉంది. హయత్నగర్ 41 డిగ్రీలు, పటాన్చెరు 39 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణతీవ్రత కొనసాగుతోంది. రాజేంద్ర నగర్లో 41 డిగ్రీలు వరకు ఎండ తీవ్రత కొనసాగుతోంది.
వడగాలులు ఏ జిల్లాలోనైనా వీస్తున్నాయా?
ప్రస్తుతం ఎండ తీవ్రత స్వల్పంగా తగ్గుముఖం పట్టింది. సగటుకు 1 డిగ్రీ నుంచి రెండు డిగ్రీల వరకు అధికంగా కొనసాగుతున్నప్పటికీ రానున్న రెండు, మూడు రోజుల్లో గాలుల దిశ, వాతావరణ పరిస్థితుల వల్ల స్వల్పంగా చల్లబడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
ద్రోణి ప్రభావంతో వర్షాలు ఏ జిల్లాల్లో కురిసే అవకాశం ఉంది?
దక్షిణ జిల్లాలైన సంగారెడ్డి, వికారాబాద్, హైదరాబాద్, ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్, నారాయణపేట్, నాగర్ కర్నూల్, వనపర్తి, జోగులాంబ గద్వాల్, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలతో పాటు ఈదురుగాలులు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో పయనించే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
మే నెలలో గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు ఏ మేరకు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది?
ఏప్రిల్లో నాలుగైదు రోజులుగా ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్లో 45 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణ తీవ్రత కొనసాగుతుండగా మే నెలలో సగటు కూడా మారే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఏప్రిల్లో 42 డిగ్రీల వరకు సరాసరి ఉష్ణోగ్రతలు ఉంటే మే నెలలో ఉష్ణతీవ్రత గణాంకాలు మారే అవకాశాలు కనిపిస్తోంది. ఒకటి నుంచి రెండు డిగ్రీలు ప్రస్తుతం ఉన్న దానికంటే ఎక్కువగా నమోదయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.
హైదరాబాద్లో ఉరుములతో కూడిన వర్షం - మండుటెండ నుంచి ఒక్కసారిగా ఉపశమనం
హైదరాబాద్లో వడగండ్ల వాన - మూడు రోజులు పాటు వర్షాలు కురిసే అవకాశం