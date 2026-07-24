ఆర్మీ రక్షణ కల్పించాలన్న ఉత్తర్వులు వెనక్కి - హైడ్రా కమిషనర్ క్షమాపణలతో అఫిడవిట్ దాఖలు చేయాలన్న కోర్టు
పూర్తిస్థాయి అఫిడవిట్ దాఖలు చేస్తామన్న అడ్వకేట్ జనరల్ - ఈ మేరకు వెనక్కు తగ్గిన హైకోర్టు - అఫిడవిట్లో హైడ్రా కమిషనర్ క్షమాపణలుండాలని ఏజీని ఆదేశం - తదుపరి విచారణ సోమవారానికి వాయిదా
Published : July 24, 2026 at 4:55 PM IST
Telangana High Court On Hydra : ఓ ప్రైవేట్ భూమికి ఆర్మీ రక్షణ కల్పించాలన్న ఉత్తర్వులను హైకోర్టు వెనక్కి తీసుకుంది. సదరు భూమికి సంబంధించి పూర్తిస్థాయి అఫిడవిట్ దాఖలు చేస్తామంటూ అడ్వకేట్ జనరల్ సుదర్శన్ రెడ్డి కోర్టుకు చెప్పడంతో న్యాయమూర్తి ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అఫిడవిట్లో హైడ్రా కమిషనర్ క్షమాపణ ఉండాలని ఏజీని ఆదేశిస్తూ తదుపరి విచారణను సోమవారానికి వాయిదా వేశారు.
అడ్వకేట్ జనరల్ విజ్ఞప్తి మేరకు ఉత్తర్వులు వాయిదా : లోతుకుంట భూములపై కోర్టు ఆదేశాలున్నప్పటికీ హైడ్రా అధికారులు యంత్రాలతో సహా రావడంపై శాంతా శ్రీరామ్ కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ కోర్టు ధిక్కరణ పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. ఈ పిటిషన్పై నిన్న విచారణ సందర్భంగా హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. కోర్టు ఆదేశాలున్నప్పటికీ ప్రైవేట్ భూమిలోకి వెళ్తున్నారని, బ్రిగేడియర్ స్థాయి అధికారి నేతృత్వంలో 10 జవాన్లతో భూమికి రక్షణ కల్పించాలంటూ ఆదేశాలు జారీచేసింది. ఈ మేరకు బ్రిగేడియర్తో సమన్వయం చేసుకోవాలని రిజిస్ట్రార్ జనరల్ను ఆదేశించింది. అడ్వకేట్ జనరల్ సుదర్శన్ రెడ్డి విజ్ఞప్తి మేరకు ఉత్తర్వులను వాయిదా వేసింది.
ఒకే భూమిపై మూడు కోర్టు ధిక్కరణ పిటిషన్లు : శాంతా శ్రీరామ్ కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ పిటిషన్పై శుక్రవారం మరోసారి హైకోర్టు విచారణ చేపట్టింది. ఏజీ విచారణకు హాజరై భూమికి సంబంధించి పూర్తిస్థాయి అఫిడవిట్ దాఖలు చేస్తామని కోర్టుకు తెలిపారు. ఆ భూమిలో జోక్యం చేసుకోమన్నారు.
కేవలం హైడ్రా చట్టం ఒకటే ఉందా : రెవెన్యూ, నీటిపారుదల చట్టాలు కాకుండా కేవలం హైడ్రా చట్టం ఒకటే ఉందా అని ఏజీని హైకోర్టు ప్రశ్నించింది. ఒకవేళ అలా ఉంటే ఆ చట్టం ప్రకారమే ముందుకు వెళ్తామంది. కోర్టు ధిక్కరణ పిటిషన్లో ఉత్తర్వులున్న తర్వాత వాటిపై అప్పీలు చేయకుండా, సుప్రీంకోర్టులో ఎస్ఎల్పీ వేయకుండా జోక్యం చేసుకోవడం తీవ్రమైన నేరమని హైకోర్టు పేర్కొంది. కోర్టు ఉత్తర్వులను ఉల్లంఘించడం హైడ్రాకు అలవాటుగా మారిందని వ్యాఖ్యానించింది. హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ క్షమాపణలతో అఫిడవిట్ దాఖలు చేయాలంటూ ఏజీని ఆదేశించింది. అనంతరం హైకోర్టు విచారణను సోమవారానికి వాయిదా వేసింది.
అసలేం జరిగిందంటే? : ఈ నెల 17న మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లా లోతుకుంట గ్రామం సర్వే నంబర్ 1, 2లోని 40 ఎకరాల భూమిలో హైడ్రా కూల్చివేతలు చేపట్టింది. దీన్ని సవాల్ చేస్తూ శాంతా శ్రీరామ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అత్యవసరంగా సోమవారం కోర్టు ధిక్కరణ పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. దీనిపై విచారించిన హైకోర్టు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
మళ్లీ అలానే వ్యవహరిస్తే : అయితే అడ్వొకేట్ జనరల్ ఎ.సుదర్శన్ రెడ్డి హాజరై పిటిషనర్ భూమిలోకి హైడ్రా అధికారులు వెళ్లలేదని, వెళ్లబోరని హామీ ఇవ్వగా న్యాయమూర్తి స్పందిస్తూ విచారణను శుక్రవారానికి వాయిదా వేశారు. అయితే 21న కేసు వాయిదా పడిన వెంటనే పిటిషనర్ పునరుద్ధరణ పనులు చేపట్టగ, హైడ్రా అధికారులు, పోలీసులతో కలిసి వచ్చి పనులను అడ్డగించారని పిటిషనర్ తరఫు న్యాయవాది తెలిపారు. వాదనలను విన్న న్యాయమూర్తి హైడ్రా అధికారుల తీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తంచేశారు. రెండు రోజుల క్రితం ఏజీ హామీతో ఊరుకున్నామని, మళ్లీ అలానే వ్యవహరిస్తే ఆర్మీని పిలిచి హైడ్రా అధికారులను బ్యారక్లో ఉంచాలని ఆదేశించగలమన్నారు.
ఉత్తర్వులు వాయిదా : స్థలం రక్షణ కోసం 10 మంది ఆర్మీ సిబ్బందిని సిద్ధం చేయాలంటూ బైసన్ డివిజన్లోని బ్రిగ్రేడియర్ను సంప్రదించాలని హైకోర్టు రిజిస్ట్రార్ జనరల్కు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. సదరు భూమికి సంబంధించి పూర్తిస్థాయి అఫిడవిట్ దాఖలు చేస్తామంటూ అడ్వకేట్ జనరల్ సుదర్శన్ రెడ్డి కోర్టుకు చెప్పడంతో ఉత్తర్వులను వాయిదా వేశారు. తదుపరి విచారణను సోమవారానికి వాయిదా వేశారు.
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