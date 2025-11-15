Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

తెలంగాణ హైకోర్టు వెబ్‌సైట్‌ హ్యాక్ - పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన రిజిస్ట్రార్

హైకోర్టు వెబ్‌సైట్‌ హ్యాక్ చేసిన సైబర్ నేరగాళ్లు - వెబ్‌సైట్ హ్యాకింగ్‌పై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన హైకోర్టు రిజిస్ట్రార్

telangana high court
telangana high court (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 15, 2025 at 11:45 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana High Court Hacked : తెలంగాణ హైకోర్టు వెబ్​సైట్​ను సైబర్​ నేరగాళ్లు హ్యాక్​ చేశారు. ఆర్డర్​ కాపీలు డౌన్​లోడ్​ చేస్తుండగా ఆన్​లైన్​ బెట్టింగ్​ సైట్​ తెరచుకుంది. వెబ్​సైట్​ హ్యాకింగ్​పై హైకోర్టు రిజిస్ట్రార్ పోలీసులకు​ ఫిర్యాదు చేశారు. పీడీఎఫ్​ ఫైల్స్​కు బదులుగా బీడీజీ స్లాట్​ బెట్టింగ్​ సైట్​ వస్తోందని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. హైకోర్టు వెబ్​సైట్​ హ్యాక్​పై సైబర్​క్రైమ్​ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

TAGGED:

TG HIGH COURT WEBSITE HACK
తెలంగాణ హైకోర్టు వెబ్​సైట్​ హ్యాక్
TELANGANA HIGH COURT
TELANGANA HIGH COURT WEBSITE HACK

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ - మరో 13 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.