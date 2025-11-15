తెలంగాణ హైకోర్టు వెబ్సైట్ హ్యాక్ - పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన రిజిస్ట్రార్
Published : November 15, 2025 at 11:45 AM IST
Telangana High Court Hacked : తెలంగాణ హైకోర్టు వెబ్సైట్ను సైబర్ నేరగాళ్లు హ్యాక్ చేశారు. ఆర్డర్ కాపీలు డౌన్లోడ్ చేస్తుండగా ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ సైట్ తెరచుకుంది. వెబ్సైట్ హ్యాకింగ్పై హైకోర్టు రిజిస్ట్రార్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. పీడీఎఫ్ ఫైల్స్కు బదులుగా బీడీజీ స్లాట్ బెట్టింగ్ సైట్ వస్తోందని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. హైకోర్టు వెబ్సైట్ హ్యాక్పై సైబర్క్రైమ్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.