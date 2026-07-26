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హైదరాబాద్​లో అక్రమ నిర్మాణాలు చేపట్టడం అలవాటుగా మారింది : హైకోర్టు

హైదరాబాద్​లో అక్రమ నిర్మాణాల నిబంధనల ఉల్లంఘనపై హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు - రాత్రికి రాత్రే నిర్మాణాలు జరగవన్న జస్టిస్‌ బి.విజయ్​సేన్​రెడ్డి - అధికారులు ఆదిలోనే అడ్డుకోవడంలో విఫలమవుతున్నారని వెల్లడి

హైదరాబాద్​లో అక్రమ నిర్మాణాలపై హైకోర్టు వ్యాఖ్య
Highcourt Comments On Illegal constructions In HYD (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 26, 2026 at 8:19 AM IST

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Updated : July 26, 2026 at 8:54 AM IST

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High Court Comments on Illegal Constructions : హైదరాబాద్ నగరంలో అక్రమ నిర్మాణాలు నిబంధనల ఉల్లంఘనలే కాదని, ఇవి అలవాటుగా మారిపోయాయని హైకోర్టు ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. రాత్రికి రాత్రే అక్రమ నిర్మాణాలు జరగవని, అధికారులు ఆదిలోనే వాటిని అడ్డుకోవడంలో విఫలమవుతున్నారంది. అక్రమ నిర్మాణాలను క్రమబద్ధీకరిస్తూ పోతే ఆస్తిపై హక్కులు లేకపోయినా ప్రైవేట్, ప్రభుత్వ స్థలాల్లో కూడా అక్రమ నిర్మాణాలు చేపట్టే అవకాశం ఉందన్నారు. తప్పు చేసిన వారు మూల్యం చెల్లించాల్సిందేనని, అక్రమ నిర్మాణాల విలువ ఆధారంగా భారీ జరిమానా విధించాల్సిన అవసరం ఉందని హైకోర్టు అభిప్రాయపడింది.

అక్రమ నిర్మాణాలు సాధారణమయ్యాయి : రంగారెడ్డి జిల్లా గండిపేట మండలం నెక్నాంపూర్​లో నిర్మాణాల క్రమబద్ధీకరణ కోసం పెట్టుకున్న దరఖాస్తును పరిష్కరించకపోవడాన్ని సవాల్ చేస్తూ అరుణా అగర్వాల్ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. దీనిపై జస్టిస్ బి.విజయ్​సేన్​రెడ్డి విచారణ చేపట్టి అక్రమ నిర్మాణాల తీరుపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. అక్రమ నిర్మాణాలు చేపట్టడం సాధారణ అంశమైపోయిందన్నారు. అనధికార నిర్మాణాలను తొలగించాలంటూ జీహెచ్ఎంసీతో పాటు మున్సిపల్ అధికారులు జారీ చేస్తున్న ఆదేశాలను సవాల్ చేస్తూ ఏటా కొద్ది పిటిషన్లు దాఖలవుతున్నాయని, వాస్తనానికి కూల్చివేత ఆదేశాలు జారీ అయిన తర్వాత వాటిని నిలిపివేయాలని కోరుతూ కూడా పిటిషన్లు వేయడం అలవాటుగా మారిందని హైకోర్టు పేర్కొంది.

2 లక్షల దరఖాస్తులు ఉంటాయేమో : క్రమబద్ధీకరణ దరఖాస్తులు చేసుకుంటూ అవి పెండింగ్​లో ఉన్నంత కాలం అక్రమ నిర్మాణాలను కూల్చేయ రాదంటూ మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ అవుతున్నాయని న్యాయస్థానం పేర్కొంది. 2016లో హైకోర్టులో దాఖలైన ఓ ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యంలో జీహెచ్ఎంసీ దాఖలు చేసిన కౌంటర్ ప్రకారం అక్రమ నిర్మాణాల క్రమబద్ధీకరణ కోసం 1,38,630 దరఖాస్తులు అందాయని, దీన్ని బట్టి చూస్తే ప్రస్తుతం ఈ దరఖాస్తుల సంఖ్య 2 లక్షలు దాటి ఉండవచ్చని హైకోర్టు అభిప్రాయపడింది.

రెండు అంతస్తుల వరకైతే క్రమబద్ధీకరించొచ్చు : అంతస్తులు జీహెచ్ఎంసీ చట్టంలోని సెక్షన్ 455, 455ఏ కింద నిర్మాణాలను క్రమబద్ధీకరిస్తూ ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఒక్క ఉత్తర్వుతో 100 నుంచి 30 చదరపు గజాల స్థలం కలిగిన వారు నిర్మాణాల క్రమబద్ధీకరణ కోసం కోర్టును ఆశ్రయిస్తున్నారని హైకోర్టు పేర్కొంది. నిబంధనల ప్రకారం రెండంతస్తులు మాత్రమే అనుమతి ఉండగా, 3 నుంచి 5 అంతస్తులు నిర్మించి క్రమబద్ధీకరణకు దరఖాస్తు చేసుకుంటున్నారని హైకోర్టు తెలిపింది. జోనల్ నిబంధనల ప్రకారం అనుమతి ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే క్రమబద్ధీకరణ ప్రక్రియకు వీలవుతుందని, దీని ప్రకారం ఒకటి, రెండంతస్తుల వరకు క్రమబద్ధీకరించవచ్చని, అంతేగానీ నాలుగైదు అంతస్తుల క్రమబద్ధీకరణ ఆమోదయోగ్యం కాదని న్యాయమూర్తి పేర్కొన్నారు.

'రాత్రికి రాత్రే నిర్మాణాలు జరగవు' : పెంట్ హౌస్ పేరుతోనూ అనుమతి కంటే అదనంగా ఒకటి రెండంతస్తులు అక్రమ నిర్మాణాలు చేపట్టడమే కాకుండా, ఆపైన వాస్తు కోసమని కోర్టులను నమ్మించడానికి నిర్మాణాలు చేపడుతున్నారని న్యాయమూర్తి జస్టిస్ బి.విజయ్​సేన్​రెడ్డి పేర్కొన్నారు. మున్సిపాలిటీకి ఒక్క రూపాయి కూడా చెల్లించకుండా అనధికార నిర్మాణాలు కొనసాగుతునాయన్నారు. ఇందులో చాలా తక్కువ సంఖ్యలో మాత్రమే కోర్టుకు వస్తున్నాయన్నారు. అది ఇరుగు పొరుగు వారి ఫిర్యాదులతోనే తెలుస్తున్నాయని, నిర్మాణాలు రాత్రికి రాత్రే జరగవని, ప్రారంభ దశలోనే నిర్మాణాలను నిలిపియాలని ఆశిస్తున్నా, అది ఆచరణలో జరగడం లేదని హైకోర్టు పేర్కొంది.

అక్రమ నిర్మాణదారుడికి అలవాటుగా మారొచ్చు : అనధికార నిర్మాణాలు నిరంతరాయంగా కొనసాగితే సమాజానికి తప్పుడు సందేశాలు వెళతాయని, చట్ట ప్రకారం నిర్మించుకుని శిస్తు చెల్లిస్తుంటే, చట్టాన్ని పట్టించుకోని వారు తప్పించుకుంటున్నారనే అభిప్రాయం కలుగుతుందన్న ఆందోళనను హైకోర్టు వ్యక్తం చేసింది. అంతేకాకుండా అక్రమ నిర్మాణదారుడికి ఇది అలవాటుగా మారి, మరో అనధికార నిర్మాణానికి పాల్పడవచ్చని, ఆయా నిర్మాణాలను అడ్డుకోవడానికి జీహెచ్ఎంసీతో పాటు ప్రభుత్వానికి కఠినమైన విధానం ఉన్నట్లు కనిపించడం లేదని న్యాయమూర్తి అభిప్రాయపడ్డారు.

'క్రమబద్ధీకరణకు అనుమతిస్తే ప్రమాదమే' : రాజకీయ మద్దతు కారణంగా అనధికారిక నిర్మాణాలను నియంత్రించకపోవడంతో పాటు క్రమబద్ధీకరణ పేరుతో అక్రమ నిర్మాణాలను అనుమతిస్తే మరో ప్రమాదానికి దారి తీయొచ్చని న్యాయస్థానం అభిప్రాయపడింది. వాటి ద్వారా ఆస్తి హక్కులు లేకపోయనా ప్రభుత్వ ఆస్తిని ఆక్రమించి అనధికారిక నిర్మాణాలు చేపట్టే ప్రమాదం ఉందని తెలిపింది. కాలుష్యానికి కారకులు మూల్యం చెల్లించాలంటూ సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు ప్రకారం అనధికార నిర్మాణాలు చేపట్టిన వారూ మూల్యం చెల్లించాల్సిందేనని న్యాయమూర్తి పేర్కొన్నారు.

రూ.3 లక్షలు చెల్లించాలని పిటిషనర్​కు ఆదేశం : అక్రమ నిర్మాణాలపై భారీగా జరిమానా విధించకపోతే ఇది అవకాశంగా మారుతుందని జస్టిస్ విజయ్​సేన్​రెడ్డి తెలిపారు. ప్రస్తుత కేసులో పిటిషనర్ 8 నుంచి 10 వేల చదరపు అడుగుల అక్రమ నిర్మాణం చేపట్టారని, దీని విలువ సుమారు రూ.3 నుంచి రూ.4 కోట్లకు తక్కువ కాదని న్యాయమూర్తి అంచనా వేశారు. అందువల్ల పిటిషనర్ సమర్పించిన క్రమబద్ధీకరణ దరఖాస్తును చట్టప్రకారం ఇరుపక్షాలకు నోటీసులు జారీ చేసి నిర్ణయం వెలువర్చాలని మున్సిపల్ అధికారులను ఆదేశించారు. అయితే రూ.2 లక్షలను సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కమిషనర్​కు చెల్లించాలని పిటిషనర్​ను ఆదేశించారు. ఈ మొత్తాన్ని పారిశుద్ధ్య కార్మికుల సంక్షేమానికి వినియోగించాల్సి ఉందన్నారు. మరో రూ.లక్షను హైకోర్టు న్యాయవాదుల సంక్షేమ సంఘానికి చెల్లించాలని ఆదేశిస్తూ పిటిషన్​పై విచారణను మూసివేశారు.

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Last Updated : July 26, 2026 at 8:54 AM IST

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HYD ILLEGAL BUILDING REGULARIZATION
అక్రమ నిర్మాణాలపై హైకోర్టు వ్యాఖ్య
HIGH COURT ON ILLEGAL CONSTRUCTIONS

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