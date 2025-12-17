Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / state

24 గంటల్లో వారికి వివరాలు ఇవ్వండి - జీహెచ్​ఎంసీ డివిజన్ల పునర్విభజన పిటిషన్లపై తీర్పు రిజర్వ్​

జీహెచ్ఎంసీ డివిజన్ల పునర్విభజనపై దాఖలైన పిటిషన్లపై హైకోర్టు తీర్పు - పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసమే జీహెచ్ఎంసీలో మున్సిపాలిటీల విలీనం జరిగిందన్న ఏజీ - ప్రభుత్వానికి కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసిన హైకోర్టు

Telangana HC On GHMC delimitation
Telangana HC On GHMC delimitation (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 17, 2025 at 7:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana HC Verdict on GHMC Delimitation Pleas : జీహెచ్​ఎంసీ డివిజన్ల పునర్విభజన పిటిషన్లపై హైకోర్టు విచారణను ముగించింది. విభజనను సవాల్​ చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్లపై విచారణ ముగిసింది. డివిజన్ల వారీగా జనాభా వివరాలు ఇవ్వాలని హైకోర్టు ఆదేశించింది. డివిజన్ల విభజనపై అధికారిక మ్యాప్​ కూడా ఇవ్వాలని సూచించింది. 24 గంటల్లోగా పిటిషనర్లకు వివరాలు ఇవ్వాలని జీహెచ్​ఎంసీకి ఆదేశాలిచ్చింది. ఈ వివరాలు ఇచ్చాక రెండు రోజుల్లోపు పిటిషనర్లు అభ్యంతరాలను తెలపాలని హైకోర్టు ఆదేశించింది. జీహెచ్​ఎంసీ డివిజన్ల పునర్విభజనపై దాఖలైన పిటిషన్లపై తీర్పును హైకోర్టు రిజర్వ్​ చేసింది.

జీహెచ్​ఎంసీ డివిజన్ల పునర్విభజనలో నిబంధనలు పాటించలేదంటూ హైకోర్టులో పలు పిటిషన్లు దాఖలయ్యాయి. భౌగోళిక అంశాలు పరిగణనలోకి తీసుకోలేదని, ఒక డివిజన్​ మరో డివిజన్​ మధ్య జనాభాలో తేడా 10 శాతం కంటే ఎక్కువ ఉండొద్దని చట్టం చెబుతున్నా అధికారులు పట్టించుకోలేదని పిటిషనర్ల తరఫు న్యాయవాదులు కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. పునర్విభజనకి చెందిన మ్యాపులను సైతం పబ్లిక్​ డొమైన్​లో పెట్టలేదని వాదించారు. లంగర్​హౌజ్​తో పాటు శాలిబండ డివిజన్​ పునర్విభజనపై జస్టిస్​ విజయ్​ సేన్​ రెడ్డి విచారణ చేపట్టారు.

హడావిడిగా డివిజన్ల పునర్విభజన చేశారని అందులో శాస్త్రీయత లోపించిందని పిటిషనర్​ పేర్కొన్నారు. మేయర్​, కార్పొరేటర్లకి డివిజన్ల పునర్విభజనపై కనీస సమాచారం లేదన్నారు. కొత్త డివిజన్లకు సంబంధించిన జనాభా వివరాలను జీహెచ్​ఎంసీ అధికారులు రహస్యంగా ఉంచుతున్నారని కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. జీహెచ్​ఎంసీ తరఫున వాదనలు వినిపించిన అడ్వకేట్​ జనరల్​ సుదర్శన్​ రెడ్డి పాలనా సౌలభ్యం కోసమే పరిధి పెంచారని వాదించారు.

జనాభా, మ్యాప్​ వంటి విషయాలపై కార్పొరేటర్లకు సమాచారం ఇచ్చినట్లు అడ్వకేట్​ జనరల్​ పేర్కొన్నారు. పాలనాపరమైన ఇబ్బందులు దృష్టిలో ఉంచుకొని పబ్లిక్​ డొమైన్​లో పెట్టలేదన్నారు. ఆ సమయంలో జోక్యం చేసుకున్న న్యాయమూర్తి మ్యాప్​, జనాభా వివరాలను పిటిషనర్లకి ఇవ్వకపోతే ఎక్కడి నుంచి సమాచారం సేకరిస్తామని ఏజీని ప్రశ్నించారు. డివిజన్ల పునర్విభజనపై ఇప్పటికే 3వేలకు పైగా అభ్యంతరాలు వచ్చాయని అవన్నీ ఒకే తరహాలో ఉన్నాయని ఏజీ తెలిపారు. ఆ విషయంపై పిటిషనర్లు ఇప్పటికే ఫిర్యాదు చేశారని వాదించారు. ఇరువైపులా వాదనలు విన్న హైకోర్టు తీర్పును రిజర్వు చేసింది.

జీహెచ్​ఎంసీ సర్వసభ్య సమావేశంలో విలీనంపై : జీహెచ్‌ఎంసీ డివిజన్ల పునర్విభజన శాస్త్రీయంగా జరపాలని మంగళవారం కాంగ్రెస్ కార్పొరేటర్లు విజ్ఞప్తి చేశారు. డివిజన్ల పునర్విభజనలో తమ అభిప్రాయాలను తీసుకోవాలని కోరిన కాంగ్రెస్ కార్పొరేటర్లు జీహెచ్‌ఎంసీ మేయర్‌ గద్వాల విజయలక్ష్మి, కమిషనర్‌ ఆర్వీ కర్ణన్‌తో కాంగ్రెస్ కార్పొరేటర్లు, ఎక్స్‌ అఫీషియో సభ్యులు సమావేశమయ్యారు. డివిజన్ల పురనర్విభజనలో తమ అభిప్రాయాలు తీసుకోవాలని కోరుతూ వినతి పత్రం అందజేశారు. జీహెచ్‌ఎంసీ డివిజన్ల సరిహద్దులపై మార్కింగ్ చేసి వినతిపత్రం ఇచ్చామన్న ఎమ్మెల్యేలు దానం నాగేందర్‌, అరికెపూడి గాంధీ ఏ ప్రాతిపదికన విలీనం చేశారో చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు.

మేయర్​ అధ్యక్షతన జీహెచ్​ఎంసీ కౌన్సిల్​ సమావేశం : మంగళవారం మేయర్​ గద్వాల విజయలక్ష్మి అధ్యక్షతన జీహెచ్​ఎంసీ ప్రత్యేక కౌన్సిల్​ సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో డీలిమిటేషన్​ ప్రిలిమినరీ నోటిఫికేషన్​ను అధికారులు సభలో ప్రవేశపెట్టారు. డివిజన్ల విభజన ఏ ప్రాతిపదికన చేశారో తెలియట్లేదని అసహనం వ్యక్తం చేశారు. వార్డుల పునర్విభజనపై తమకు ఎలాంటి సమాచారం లేదని సభ్యులు వాపోయారు. గతంలో కూడా ఇలాంటి పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయని చెప్పారు. విలీనం శాస్తీయంగా జరిగిందా? లేదా? అనే ఆవేదన అందరిలోనూ ఉందన్నారు. అభ్యంతరాల స్వీకరణకు ఈనెల 17న(ఇవాళే) చివరి తేదీగా ప్రకటించడం సరికాదని, సమయం పెంచాలన్నారు. వార్డుల విభజనపై నగర మేయర్​కు కూడా తెలియదని వాపోయారు. జీహెచ్​ఎంసీ కౌన్సిల్​లో ఒక్కో పార్టీ విభిన్నంగా స్పందించాయి.

డివిజన్ల విభజన ఏ ప్రాతిపదికన చేశారు? - వాడీవేడీగా జీహెచ్​ఎంసీ సర్వసభ్య సమావేశం

చర్యలు వేగవంతం - వారం రోజుల్లో జీహెచ్​ఎంసీ విలీనం పూర్తి

TAGGED:

HIGH COURT ON GHMC DIVISIONS
డివిజన్ల పునర్విభజనపై హైకోర్టు
TELANGANA HC ON GHMC DELIMITATION
TG HIGH COURT ON DELIMITATION
TELANGANA HC ON GHMC DELIMITATION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.