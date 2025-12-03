ETV Bharat / state

జనాభా లేని వర్గానికి రిజర్వేషన్‌లు ఎందుకు? : పంచాయతీ ఎన్నికలపై హైకోర్టు

ఇలాగైతే ఎన్నికల లక్ష్యం నెరవేరుతుందా? - రిజర్వేషన్ల సవరణకు ఆదేశాలిస్తే తీవ్ర పరిణామాలు - దీనిపై డివిజన్‌ బెంచ్‌ నిర్ణయం తీసుకోవాలి - పంచాయతీ ఎన్నికల పిటిషన్లపై సింగిల్‌ జడ్జి ఉత్తర్వులు

PANCHAYAT ELECTIONS
HIGH COURT COMMENTS ON PANCHAYAT ELECTIONS (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 3, 2025 at 7:17 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

High Court Comments On Panchayat Elections : తెలంగాణ ప్రభుత్వం స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కేటాయించిన రిజర్వేషన్‌ల వ్యవహారంలో దాఖలైన 6 పిటిషన్‌లపై విచారించిన హైకోర్టు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేసింది. ఎలాంటి ఆదేశాలిచ్చినా, దాని పరిణామాలు చాలా తీవ్రంగా ఉండే అవకాశమున్నందున ఈ వ్యవహారంపై డివిజన్‌ బెంచ్‌ నిర్ణయం తీసుకోవాలని అభిప్రాయపడింది. అసలు జనాభా లేని వర్గానికి రిజర్వేషన్‌లు కేటాయించడం వల్ల ప్రజాస్వామ్య విలువలతో పాటు ఎన్నికల లక్ష్యం వీగిపోతుందని తెలిపింది.

కొన్ని ఉదాహరణలు :

  • మహబూబాబాద్​ జిల్లా కేసముద్రం మండలం మహమూద్‌పట్నం గ్రామంలో కేవలం ఆరుగురు ఎస్టీ ఓటర్లు ఉండగా సర్పంచ్, రెండు వార్డు స్థానాలను ఎస్టీలకు రిజర్వు చేశారు.
  • వరంగల్‌ జిల్లా సంగెం మండలం ఆశలపల్లిలో సర్పంచ్, రెండు వార్డు మెంబర్ స్థానాలు ఎస్సీలకు, ఆసిఫాబాద్‌ జిల్లా కాగజ్‌నగర్‌ మండలం భట్‌పల్లిలో సర్పంచ్, 6 వార్డు మెంబర్ స్థానాలను 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం ఎస్టీలకు కేటాయించారు.
  • నల్గొండ జిల్లా చింతపల్లి మండలం తక్కలపల్లిలో ఎస్టీ ఓటర్లు కేవలం 8 మంది ఉండగా, సర్పంచ్‌ స్థానాన్ని ఎస్టీలకు రిజర్వు చేశారు.
  • వరంగల్‌ జిల్లా సంగెం మండలం వంజరపల్లిలో ఎస్టీ ఓటరు ఒక్కరు కూడా లేరు. అయినా సర్పంచ్‌తో పాటు మూడు వార్డు మెంబరు సీట్లను ఎస్టీలకు రిజర్వు చేశారు.
  • నల్గొండ జిల్లా అనుముల మండలం శివాలయం పేరూరు గ్రామంలో అసలు ఎస్టీలే లేరు. అయినా సర్పంచ్‌తో పాటు 4 వార్డు మెంబర్లను ఎస్టీలకు రిజర్వ్​ చేశారు.

2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం ఎస్సీ, ఎస్టీలకు రిజర్వేషన్‌లు కేటాయించడాన్ని సవాల్ చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్‌లపై జస్టిస్‌ టి.మాధవీ దేవి మంగళవారం విచారణ చేపట్టారు. పిటిషనర్ల తరఫు న్యాయవాదులు వాదనలు వినిపిస్తూ, కొన్ని గ్రామాల్లో ఎస్టీలు లేకపోయినా ప్రభుత్వం వారికే సర్పంచ్‌తో పాటు వార్డు మెంబర్ స్థానాలను రిజర్వు చేసిందని తెలిపారు. వాటిని సవరించి తాజా జనాభా ప్రాతిపదికన రిజర్వేషన్లు కేటాయించేలా ఉత్తర్వులు జారీ చేయాలని కోరారు. ప్రభుత్వ ప్రత్యేక న్యాయవాది వాదనలు వినిపిస్తూ, 2011 జనాభా గణాంకాలను మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకుని ప్రభుత్వం ఎస్సీ, ఎస్టీలకు రిజర్వేషన్‌లు కల్పించిందన్నారు.

అవి ఖాళీగా ఉంటాయి : ఇరుపక్షాల వాదనలు విన్న న్యాయమూర్తి సామాజిక న్యాయంతో పాటు చారిత్రకంగా అణగారిన వర్గాలకు రాజకీయ పదవుల్లో తగిన ప్రాతినిథ్యం కల్పించడానికి రాజ్యాంగం రిజర్వేషన్‌లు కల్పించిందని, ఆర్టికల్​ 243-డి, 243-టి ప్రకారం గ్రామ పంచాయతీలు, మున్సిపాలిటీల్లో రిజర్వేషన్లను అందించాల్సి ఉందన్నారు. ఇక్కడ దాఖలైన పిటిషన్లలోని అంశాలను పరిశీలిస్తే కొన్ని గ్రామాల్లో సంబంధిత కమ్యూనిటీ (ఎస్టీ) లేకపోయినా, తక్కువ సంఖ్య ఉన్నా సర్పంచ్, వార్డు మెంబరు స్థానాలను ఆ వర్గాలకే రిజర్వు చేయడం వల్ల అవి ఖాళీగా ఉండే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు.

ప్రయోజనం ఉండదు : పిటిషన్​దారులు కోరినట్లు పంచాయతీలను ఇతరులకు రిజర్వు చేయాలంటూ ఉత్తర్వులు జారీ చేస్తే అవి రోస్టర్‌ ప్రకారం కేటాయించిన రిజర్వేషన్‌లపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందన్నారు. అంతేకాకుండా విస్తృత పరిణామాలకు దారి తీస్తాయని, ప్రభుత్వ ఖజానాకు నష్టం ఏర్పడినా దానివల్ల ప్రయోజనమూ ఉండదన్నారు. అందువల్ల ఈ పంచాయతీల ఎన్నికలపై డివిజన్‌ బెంచ్‌ తగిన నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉందని, ఈ పిటిషన్‌లను బుధవారం డివిజన్‌ బెంచ్‌ ముందుంచాలంటూ రిజిస్ట్రీకి జస్టిస్​ టి.మాధవీ దేవి ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

ఇచ్చిన హామీలకు గ్యారెంటీ​ - బాండ్​ పేపర్​పై రాసిచ్చిన సర్పంచ్ అభ్యర్థి

అన్నా - ఈ ఒక్కసారి నాకు ఒదిలెయ్యరాదే! - పంచాయతీ పోరులో బుజ్జగింపుల పర్వం

TAGGED:

HIGH COURT COMMENTS
PANCHAYAT ELECTIONS 2025
PANCHAYAT ELECTIONS RESERVATIONS
LOCAL BODY ELECTIONS 2025
PANCHAYAT ELECTIONS RESERVATIONS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.