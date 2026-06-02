జనసేన పార్టీకి హైకోర్టులో చుక్కెదురు - హౌస్‌మోషన్‌ పిటిషన్‌ను తిరస్కరించిన న్యాయస్థానం

జనసేన దాఖలు చేసిన హౌస్‌మోషన్‌ పిటిషన్‌ను తిరస్కరించిన హైకోర్టు - హౌస్‌ మోషన్‌ పిటిషన్ కింద విచారించాల్సిన తీవ్రత ఇందులో లేదంటూ పిటిషన్‌ కొట్టివేత

Telangana High Court Rejects Janasena House Motion Petition
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 2, 2026 at 3:20 PM IST

Telangana High Court Rejects Janasena House Motion Petition: జనసేన పార్టీకి తెలంగాణ హైకోర్టులో చుక్కెదురైంది. హైదరాబాద్‌లో సమావేశం నిర్వహించుకునేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలంటూ తెలంగాణ జనసేన పార్టీ హైకోర్టులో పిటిషన్​ దాఖలు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. కానీ తాజాగా హౌస్‌ మోషన్‌ పిటిషన్‌ను హైకోర్టు కొట్టివేసింది. సమావేశం నిర్వహణకు పోలీసులు ఇప్పటికే అనుమతిని నిరాకరించిన నేపథ్యంలో జనసేన హైకోర్టును ఆశ్రయించిన సంగతి విదితమే. అయితే అక్కడ సైతం జనసేన పార్టీకి చుక్కెదురైంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం సందర్భంగా సమావేశం నిర్వహించుకునేందుకు అనుమతి కోరుతూ ఇటీవల సైబరాబాద్‌ పోలీసులకు జనసేన పార్టీ దరఖాస్తు చేసుకుంది. కానీ ఈ కార్యక్రమానికి కొన్ని కారణాలను చూపిస్తూ పోలీసులు అనుమతికి నిరాకరించారు. దీనిని సవాల్‌ చేస్తూ జనసేన పార్టీ హైకోర్టును ఆశ్రయించింది. అనంతరం దీనిని పరిశీలించిన రిజిస్ట్రీ హౌస్‌ మోషన్‌ పిటిషన్ కింద విచారించాల్సిన తీవ్రత ఇందులో లేదంటూ పిటిషన్‌ను తిరస్కరించింది.

హైదరాబాద్​లో ఈరోజు (జూన్‌ 2న) ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం, జనసేన అధినేత పవన్‌ కల్యాణ్‌ తలపెట్టిన ‘తెలంగాణ నవ నిర్మాణ సంకల్ప సభ - జనసేన సాధక్‌ సమ్మేళనం’ సభకు సోమవారం పోలీసులు అనుమతి నిరాకరించారు. రాష్ట్ర ఆవిర్భావ వేడుకలు, శాంతిభద్రతల దృష్ట్యా అనుమతి నిరాకరిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. దీంతో తెలంగాణ జనసేన నేతలు కోర్టును ఆశ్రయించగా, హౌస్‌ మోషన్‌ పిటిషన్‌ను తిరస్కరించడం గమనార్హం.

సోషల్ మీడియా వేదికగా పవన్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు: తాజాగా ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ సభకు పోలీసు అనుమతుల వ్యవహారంపై పలు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈరోజు (జూన్ 2) తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా ‘తెలంగాణ నవ నిర్మాణ సంకల్ప సభ - జనసేన సాధక్‌ సమ్మేళనం’ పేరిట నిర్వహించాలనుకున్న విషయంపై సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా స్పందించారు. హైదరాబాద్​లోని జూబ్లీహిల్స్​లోని తన నివాసంలో నిర్వహించనున్న సమావేశానికి అయినా అనుమతిస్తారా? లేదా అంటూ వ్యంగ్యంగా వ్యాఖ్యానించడం విశేషం.

సభ కాదు - సమావేశం: జనసేన నేత మహేందర్‌రెడ్డి మాట్లాడుతూ తాము సభ పెట్టట్లేదని, సమావేశం నిర్వహించుకుంటున్నామని చెప్పారు. కన్వెన్షన్ సెంటర్లలో కార్యకర్తలతో ఆత్మీయ సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకున్నామని తెలిపారు. ఈ సమావేశంపై పోలీసులకు సమాచారం ఇస్తే సరిపోతుందని అనుమతి ఎందుకు తీసుకోవాలని ప్రశ్నించారు. సరైన కారణాలు చెప్పకుండా పోలీసులు అనుమతి నిరాకరించారని, సమావేశం అనుమతి కోసం కోర్టును ఆశ్రయించామని చెప్పారు.

అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసిన పొన్నం: హైదరాబాద్‌లో నవ నిర్మాణ సభ పెట్టాలన్న డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌ నిర్ణయంపై తెలంగాణ రవాణామంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ అభ్యంతరం తెలిపారు. తొలుత తెలంగాణ ప్రజలకు క్షమాపణలు చెప్పిన తర్వాతే పవన్‌ కళ్యాణ్‌ హైదరాబాద్‌లో నవనిర్మాణ సభ పెట్టుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. తెలంగాణ అస్తిత్వం, ఆత్మగౌరవం దెబ్బతీసేలా మాట్లాడిన పవన్ కల్యాణ్‌ బీజేపీ అజెండా మోస్తున్నారని ఆరోపించారు. తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం రోజే ఎందుకు సభ పెడుతున్నారో చెప్పాలని పొన్నం డిమాండ్‌ చేశారు.

రెండు రాష్టాల వాళ్లు మా వాళ్లే: ఏపీ రాజకీయ పార్టీలు, నాయకులపై తెలంగాణ రక్షణసేన అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత తీవ్ర అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్ర విభజన జరిగి పదమూడేళ్లు గడుస్తున్నప్పటికీ రాజధాని కట్టుకోలేని నేతలు వారి రాజకీయాలను తెలంగాణపై రుద్దవద్దన్నారు. తెలంగాణ ఉద్యమకారుల ఆకాంక్షలు - సాధన అంశంపై టీఆర్​ఎస్ ఆధ్వర్యంలో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహించారు. తెలంగాణ ప్రజలను తక్కువ చేయాలని చూడడం, మేధావులపై దాడి చేస్తే సహించేది లేదని ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ రక్షణ సేన, అధ్యక్షురాలు కవిత హెచ్చరించారు.

