ETV Bharat / state

ఈ దశలో స్టే విధించలేం : పంచాయతీ ఎన్నికలపై హైకోర్టు

పంచాయతీ ఎన్నికలపై స్టే విధించేందుకు హైకోర్టు నిరాకరణ - ఈ దశలో ఎన్నికలపై స్టే విధించలేమన్న న్యాయస్థానం

Telangana High Court
Telangana High Court (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 28, 2025 at 11:32 AM IST

|

Updated : November 28, 2025 at 12:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana High Court refuses to stay Local Body Elections : పంచాయతీ ఎన్నికలపై స్టే విధించేందుకు హైకోర్టు నిరాకరించింది. ఈ దశలో ఎన్నికలపై స్టే విధించలేమని న్యాయస్థానం స్పష్టం చేసింది. రాష్ట్రంలో పంచాయతీ ఎన్నికల రిజర్వేషన్లపై ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీవో 46పై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తూ గురువారం వెనుకబడిన కుల సంఘాలు ఉన్నత న్యాయస్థానంలో పిటిషన్​ దాఖలు చేశాయి. ఈ పిటిషన్​పై వాదనలను న్యాయవాది సుదర్శన్​ వినిపించారు. చట్ట విరుద్ధంగా రిజర్వేషన్లు కేటాయించారని పిటిషనర్​ తరఫు న్యాయవాది వాదించారు. డెడికేటెడ్​ కమిషన్​ నివేదిక ప్రకారం రిజర్వేషన్లు కేటాయించడానికి జీవో తీసుకువచ్చారని పిటిషన్​ పేర్కొన్నారు.

బీసీలలో అత్యంత వెనుకబడిన కులాలకు రిజర్వేషన్​ కేటాయించలేదని పిటిషనర్​ పేర్కొన్నారు. పంచాయతీరాజ్​ చట్టం 285A సవరణ చేశాక ఒక ఎన్నిక జరిగింది కాదని సీజే తెలిపారు. నోటిఫికేషన్​ విడుదలయ్యాక ఇప్పుడు ఎందుకు సవాల్​ చేస్తున్నారని సీజే ధర్మాసనం అడిగింది. తదుపరి విచారణను ఎనిమిది వారాలకు హైకోర్టు వాయిదా వేసింది. ఇందుకు సంబంధించిన అంశాలపై కౌంటర్ దాఖలు చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని హైకోర్టు ఆదేశించింది. అలాగే డెడికేటెడ్​ కమిషన్​ నివేదిక ఇచ్చేలా ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించాలని పిటిషన్​ కోరారు. ఈ అంశాన్ని తదుపరి విచారణలో పరిశీలిద్దామని సీజే చెప్పారు.

Last Updated : November 28, 2025 at 12:00 PM IST

TAGGED:

TELANGANA HIGH COURT
TELANGANA PANCHAYAT ELECTIONS
తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికలు
TG HC ON LOCAL BODY ELECTIONS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.