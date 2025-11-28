ఈ దశలో స్టే విధించలేం : పంచాయతీ ఎన్నికలపై హైకోర్టు
పంచాయతీ ఎన్నికలపై స్టే విధించేందుకు హైకోర్టు నిరాకరణ - ఈ దశలో ఎన్నికలపై స్టే విధించలేమన్న న్యాయస్థానం
Published : November 28, 2025 at 11:32 AM IST|
Updated : November 28, 2025 at 12:00 PM IST
Telangana High Court refuses to stay Local Body Elections : పంచాయతీ ఎన్నికలపై స్టే విధించేందుకు హైకోర్టు నిరాకరించింది. ఈ దశలో ఎన్నికలపై స్టే విధించలేమని న్యాయస్థానం స్పష్టం చేసింది. రాష్ట్రంలో పంచాయతీ ఎన్నికల రిజర్వేషన్లపై ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీవో 46పై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తూ గురువారం వెనుకబడిన కుల సంఘాలు ఉన్నత న్యాయస్థానంలో పిటిషన్ దాఖలు చేశాయి. ఈ పిటిషన్పై వాదనలను న్యాయవాది సుదర్శన్ వినిపించారు. చట్ట విరుద్ధంగా రిజర్వేషన్లు కేటాయించారని పిటిషనర్ తరఫు న్యాయవాది వాదించారు. డెడికేటెడ్ కమిషన్ నివేదిక ప్రకారం రిజర్వేషన్లు కేటాయించడానికి జీవో తీసుకువచ్చారని పిటిషన్ పేర్కొన్నారు.
బీసీలలో అత్యంత వెనుకబడిన కులాలకు రిజర్వేషన్ కేటాయించలేదని పిటిషనర్ పేర్కొన్నారు. పంచాయతీరాజ్ చట్టం 285A సవరణ చేశాక ఒక ఎన్నిక జరిగింది కాదని సీజే తెలిపారు. నోటిఫికేషన్ విడుదలయ్యాక ఇప్పుడు ఎందుకు సవాల్ చేస్తున్నారని సీజే ధర్మాసనం అడిగింది. తదుపరి విచారణను ఎనిమిది వారాలకు హైకోర్టు వాయిదా వేసింది. ఇందుకు సంబంధించిన అంశాలపై కౌంటర్ దాఖలు చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని హైకోర్టు ఆదేశించింది. అలాగే డెడికేటెడ్ కమిషన్ నివేదిక ఇచ్చేలా ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించాలని పిటిషన్ కోరారు. ఈ అంశాన్ని తదుపరి విచారణలో పరిశీలిద్దామని సీజే చెప్పారు.