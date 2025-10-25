'మద్యం దరఖాస్తుల గడువు ఎందుకు పెంచారు - నచ్చినట్లు చేస్తామంటే కుదరదు'
మద్యం దుకాణాల కేటాయింపు గడువు పెంచిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం - నిబంధనలు ఎందుకు ఉల్లంఘిస్తున్నారని ప్రశ్నించిన హైకోర్టు - విచారణ ఇవాళ్టికి వాయిదా
Published : October 25, 2025 at 8:11 AM IST
TG High Court Question Govt Extension Liquor Application Deadline : మద్యం దుకాణాల కేటాయింపు నిబంధనల విషయంలో ప్రభుత్వం ఇష్టానుసారం వ్యవహరించడం కుదరదని, నిబంధనల ప్రకారమే వెళ్లాల్సి ఉంటుందని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఆ నిబంధనలు ఉల్లంఘించడం ఏమిటని ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించింది. మద్యం దుకాణాల దరఖాస్తుల స్వీకరణ గడువు పొడిగించడానికి ఉన్న చట్టబద్ధత ఏమిటో చెప్పాలని కోరింది. చట్టబద్ధత లేకుండా గడువు పొడిగింపు జరిగినట్లయితే దుకాణాల కేటాయింపు ప్రక్రియను నిలిపివేస్తూ మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేయాల్సి ఉంటుందని తేల్చి చెప్పింది.
ఈ నెల 18 వరకు స్వీకరించిన దరఖాస్తుల ఆధారంగా దుకాణాల కేటాయింపు ప్రక్రియ కొనసాగించవచ్చని హైకోర్టు తెలిపింది. దరఖాస్తుల గడువును 18 నుంచి 23 వరకు పొడిగిస్తూ ఎక్సైజ్ శాఖ కమిషనర్ జారీ చేసిన ప్రొసీడింగ్స్ను సవాల్ చేస్తూ హైదరాబాద్కు చెందిన డి.వెంకటేశ్వర రావు మరో నలుగురు హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. దీనిపై జస్టిస్ ఎన్.తుకారాంజీ శుక్రవారం విచారణ చేపట్టారు.
పిటిషనర్ తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది అవినాశ్ దేశాయ్ వాదనలు వినిపిస్తూ, గడువు పొడిగింపునకు నిబంధనలు అనుమతించవని తెలిపారు. ఏపీలో కూడా ఇదే పరిస్థితి ఉంటే హైకోర్టు గడువు పొడిగింపును రద్దు చేసిందని అన్నారు. అదనపు అడ్వొకేట్ జనరల్ మహమ్మద్ ఇమ్రాన్ఖాన్ వాదనలు వినిపిస్తూ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ నెల 18న రాజకీయ బంద్కు పిలుపు ఇవ్వడంతో పాటు సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తాయని, అందువల్ల గడువు పొడిగించినట్లు ధర్మాసనానికి వివరించారు.
ఈ నెల 18 వరకు 89,343 దరఖాస్తులు వచ్చాయని, పొడిగింపు తరవాత కేవలం 5,793 మాత్రమే అందాయన్నారు. ఎంపిక ప్రక్రియలో మార్పులు చేయడానికి ప్రభుత్వానికి అధికారం ఉందని తెలిపారు. ఒక్కరోజు గడువు ఇస్తే సుప్రీంకోర్టు తీర్పులతో సహా ప్రభుత్వ వివరణను ఇస్తామనడంతో న్యాయమూర్తి అనుమతిస్తూ విచారణను ఇవాళ్టికి వాయిదా వేశారు.
దివ్యాంగులకు రిజర్వేషన్లపై నోటీసులు : మద్యం దుకాణాల కేటాయింపులో దివ్యాంగులకు రిజర్వేషన్లు కల్పించకపోవడంపై వివరణ ఇవ్వాలంటూ ప్రభుత్వానికి హైకోర్టు శుక్రవారం నోటీసులు జారీ చేసింది. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాకు చెందిన శ్రీనివాస్ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ పిటిషన్పై జస్టిస్ ఎన్.తుకారాంజీ విచారణ చేపట్టారు. పిటిషన్పై తేలేదాకా కేటాయింపు ప్రక్రియపై స్టే ఇవ్వాలని పిటిషనర్ న్యాయవాది కోరారు. అలాగే అదనపు అడ్వొకేట్ జనరల్ ఇమ్రాన్ఖాన్ వాదనలు వినిపిస్తూ ఇది వాణిజ్యపరమైన అంశమని చెప్పారు. రిజర్వేషన్లు కేవలం సంక్షేమ పథకాలకే వర్తిస్తాయని అన్నారు. వాదనలను విన్న న్యాయమూర్తి స్టేకు నిరాకరించారు. ఈ క్రమంలో ప్రభుత్వానికి నోటీసులు జారీ చేస్తూ విచారణను వాయిదా వేశారు.
