హైకోర్టులో బండి భగీరథ్ బెయిల్ పిటిషన్పై విచారణ - ఫిర్యాదుదారుకు నోటీసులు
భగీరథ్ బెయిల్ పిటిషన్పై విచారణ ఎల్లుండికి వాయిదా - ఫిర్యాదుదారుకు నోటీసులు జారీ చేసిన హైకోర్టు - పోక్సో కేసులో అరెస్టై రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్న బండి భగీరథ్
TELANGANA HIGH COURT (ETV Bharat)
Published : July 1, 2026 at 12:04 PM IST
Bandi Bhageerath Bail Petition in High Court : బండి భగీరథ్ బెయిల్ పిటిషన్పై తెలంగాణ హైకోర్టు విచారణ చేపట్టింది. అనంతరం జులై 03వ తేదీకి వాయిదా వేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఫిర్యాదుదారుకు నోటీసులు జారీ చేసింది. బండి భగీరథ్ పోక్సో కేసులో ఇప్పటికే అరెస్టై చర్లపల్లి జైలులో రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్నారు.