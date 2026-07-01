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హైకోర్టులో బండి భగీరథ్ బెయిల్‌ పిటిషన్‌పై విచారణ - ఫిర్యాదుదారుకు నోటీసులు

భగీరథ్ బెయిల్‌ పిటిషన్‌పై విచారణ ఎల్లుండికి వాయిదా - ఫిర్యాదుదారుకు నోటీసులు జారీ చేసిన హైకోర్టు - పోక్సో కేసులో అరెస్టై రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్న బండి భగీరథ్

BANDI BHAGEERATH BAIL PETITION
TELANGANA HIGH COURT (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 1, 2026 at 12:04 PM IST

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Bandi Bhageerath Bail Petition in High Court : బండి భగీరథ్ బెయిల్‌ పిటిషన్‌పై తెలంగాణ హైకోర్టు విచారణ చేపట్టింది. అనంతరం జులై 03వ తేదీకి వాయిదా వేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఫిర్యాదుదారుకు నోటీసులు జారీ చేసింది. బండి భగీరథ్ పోక్సో కేసులో ఇప్పటికే అరెస్టై చర్లపల్లి జైలులో రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్నారు.

TAGGED:

TELANGANA HIGH COURT
POCSO ON BANDI BHAGEERATH
BANDI BHAGEERATH BAIL PETITION
POSTPONES HEARING
BANDI BHAGEERATH BAIL PETITION

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