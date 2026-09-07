ఎమ్మెల్యేలను పోలీసులు అడ్డుకోవద్దు - నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే స్పీకర్ చర్యలు తీసుకుంటారు : హైకోర్టు
అసెంబ్లీ వద్ద ఎమ్మెల్యేలను అడ్డుకోవడంపై కోర్టును ఆశ్రయించిన బీఆర్ఎస్ - ఎమ్మెల్యేల విధులకు ఆటంకం కలిగించవద్దన్న హైకోర్టు - అసెంబ్లీ వద్ద జరిగిన ఘటనపై నివేదిక ఇవ్వాలని హోంశాఖకు నోటీసులు
Published : September 7, 2026 at 5:12 PM IST|
Updated : September 7, 2026 at 5:25 PM IST
Telangana High Court On Police : ఎమ్మెల్యేల విధులకు ఆటంకం కలిగించవద్దని రాష్ట్ర పోలీసులకు హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీచేసింది. అసెంబ్లీ వద్ద ఇవాళ జరిగిన ఘటనపై నివేదిక ఇవ్వాలని హోంశాఖకు రాష్ట్ర ఉన్నత న్యాయస్థానం నోటీసులు జారీచేసింది.
అసెంబ్లీ వద్ద ఎమ్మెల్యేలను అడ్డుకోవడంపై బీఆర్ఎస్ పార్టీ హైకోర్టు ఆశ్రయించింది. ఈ పిటిషన్ను విచారించిన కోర్టు, శాసన సభ్యుల విధులకు పోలీసులు ఆటంకం కలిగించవద్దని, అసెంబ్లీకి వెళ్లే ఎమ్మెల్యేలను అడ్డుకోవద్దని స్పష్టం చేసింది. నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే స్పీకర్ చర్యలు తీసుకుంటారని కోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. అనంతరం తదుపరి విచారణను రెండు వారాలకు వాయిదావేసింది.
తొలిరోజు ఉద్రిక్త వాతావరణం :
తెలంగాణ శాసనసభ వర్షాకాల ప్రారంభం రోజునే తీవ్ర ఉద్రిక్తత వాతావరణం నెలకొంది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయడంలో విఫలం అయిందని ఆరోపిస్తూ ప్రతిపక్ష బీఆర్ఎస్ పార్టీ సభ్యులు నల్ల టీషర్ట్లతో అసెంబ్లీ ప్రధాన ద్వారం వద్దకు చేరుకున్నారు. దీంతోపాటు హామీలు అమలు సహా ఇతర సమస్యలపై బీజేపీ, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీలు అసెంబ్లీ ముట్టడికి పిలుపునిచ్చాయి. దీంతో అసెంబ్లీ ప్రధాన ద్వారం వద్ద ఉద్రిక్త వాతావరణ నెలకొంది.
అసెంబ్లీ గేటు వద్దకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్న నినాదాలు రాసి ఉన్న టీషర్ట్లు, ప్లకార్డులను పట్టుకొని బీఆర్ఎస్ సభ్యులు రావడంతో పోలీసులు వారిని నిలువరించారు. దీనిపై హరీశ్రావు సహా ఇతర భారత రాష్ట్ర సమితి శాసనసభ్యులు పోలీసులపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అనంతరం టీషర్ట్లు విప్పేసి, బనియన్లతో నిరసన తెలిపారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులు, బీఆర్ఎస్ ప్రజాప్రతినిధుల మధ్య వాగ్వాదం, తోపులాట చోటుచేసుకున్నాయి. మాజీమంత్రి జగదీష్రెడ్డి స్పృహ కోల్పోగా, కేటీఆర్, హరీశ్ సహా మరికొంత మందికి గాయాలయ్యాయి.
కన్నీరుపెట్టిన బీఆర్ఎస్ మహిళా ఎమ్మెల్యే :
ఇదే సమయంలో బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ తాతా మధు పోలీసులను దాటుకొని అసెంబ్లీ లోపలికి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నం చేశారు. దీంతో పోలీసులు మధును బలవంతంగా నిగ్రహించారు. ఆగ్రహంతో ఊగిపోయిన మధు అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ ఘర్షణలో పోలీసులు తనతో అమానుషంగా ప్రవర్తించారంటూ గులాబీ పార్టీ ఎమ్మెల్యే సునీతా లక్ష్మారెడ్డి ఆరోపించారు. అక్కడే కన్నీటిపర్యంతం అయ్యారు. దీనిపై మాజీమంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి కూడా ఫైర్ అయ్యారు. సీఎంకు మహిళలంటే గౌరవం లేదని మండిపడ్డారు. రాష్ట్ర మహిళలకు సీఎం రేవంత్రెడ్డి క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు.
ఈ ఘటనపై పోలీసులు కూడా స్పందించారు. నల్ల టీషర్ట్లు ధరించడంతోనే ప్రతిపక్ష పార్టీ సభ్యులను అడ్డుకున్నామన్న వ్యాఖ్యల్లో నిజం లేదని డీసీపీ శిల్పవల్లి వెల్లడించారు. టీషర్ట్లపై అభ్యంతరకర పదాలు ఉన్నాయన్నారు. బీఆర్ఎస్ ప్రజాప్రతినిధులతో పోలీసులు అసభ్యంగా ప్రవర్తించలేదని స్పష్టం చేశారు. అయితే పోలీసులపై వచ్చిన ఆరోపణలను పరిశీలన చేస్తామన్నారు.
హైకోర్టుకు బీఆర్ఎస్ :
ఈ మొత్తం వ్యవహారంపై భారత రాష్ట్ర సమితి హైకోర్టును ఆశ్రయించింది. ఈ పిటిషన్పై విచారణ చేపట్టిన రాష్ట్ర ఉన్నత న్యాయస్థానం పోలీసులకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీచేసింది. అసెంబ్లీకి వెళ్లే ఎమ్మెల్యేలను అడ్డుకోవద్దని ఆదేశించింది. ఈ ఘటనపై పూర్తి నివేదిక ఇవ్వాలంటూ హోంశాఖకు నోటీసులు ఇచ్చింది. అనంతరం తదుపరి విచారణను రెండు వారాలపాటు వాయిదా వేసింది.
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