ఆర్మీని పిలిపించండి - హైడ్రా వాహనాలు సీజ్ చేసి, ఆఫీసర్లను అరెస్ట్ చేయండి : హైకోర్టు సంచలన ఆదేశాలు
ప్రైవేట్ భూమి రక్షణ విషయంలో హైడ్రా తీరుపై హైకోర్టు తీవ్ర వ్యాఖ్యలు - ఆర్మీని రంగంలోకి దింపాలంటూ ఉత్తర్వులు - అఫిడవిట్ దాఖలు చేస్తామని ఏజీ తెలపడంతో విచారణ నేటికి వాయిదా
Published : July 24, 2026 at 7:31 AM IST
High Court Serious on Hydra : ప్రైవేట్ భూమి రక్షణ కోసం సైన్యాన్ని రంగంలోకి దింపాలంటూ హైకోర్టు పేర్కొంది. అఫిడవిట్ దాఖలు చేస్తామని ఏజీ సుదర్శన్ రెడ్డి కోర్టుకు తెలపడంతో తదుపరి విచారణను నేటికి వాయిదా వేసింది. భూమిలో జోక్యం చేసుకోమంటూ హమీ ఇచ్చి మళ్లీ స్థలంలోకి వచ్చారంటూ శాంత శ్రీరామ్ కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ దాఖలు చేసిన మధ్యంతర పిటిషన్పై గురువారం విచారణ చేపట్టిన హైకోర్టు హైడ్రా కమిషనర్పై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. పిటిషనర్కు చెందిన ప్రైవేట్ భూమిలోకి వస్తే హైడ్రా వాహనాలు సీజ్ చేసి, అధికారులను అరెస్ట్ చేయాలంటూ హైకోర్టు ఆదేశాలిచ్చింది. ఉత్తర్వుల జారీ నేటికి వాయిదా వేసింది.
హైకోర్టు సంచలన ఉత్తర్వులు : ప్రైవేట్ భూమిలో కోర్టు ఉత్తర్వుల అమలు నిమిత్తం చరిత్రలో తొలిసారి సైన్యాన్ని రంగంలోకి దింపాలంటూ హైకోర్టు సంచలన ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. శుక్రవారంలోగా సంబంధిత సైనికాధికారుల జాబితాను అందజేయాలని రిజిస్ట్రార్ జనరల్కు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. కోర్టు ఉత్తర్వులు ఇచ్చిన స్థలానికి ఆర్మీ రక్షణగా ఉంటూ హైడ్రా అధికారులు వచ్చినా, యంత్రాలు ప్రవేశించినా అదుపులోకి తీసుకోవాలని ఆదేశించింది.
కోర్టు ధిక్కరణ పిటిషన్లలో కోర్టు ధిక్కరణలకు పాల్పడుతూ, ఏకంగా ఒకే అంశంపై మూడు కోర్టు ధిక్కరణ పిటిషన్లు దాఖలైనా, అడ్వొకేట్ జనరల్ స్వయంగా హాజరై హామీ ఇచ్చినా అమలు కాకపోవడంతో ఇలాంటి ఉత్తర్వులు జారీ చేయాల్సి వచ్చిందని పేర్కొంది. ఇలాంటి విషయాల్లో సైన్యం జోక్యం చేసుకోరాదన్న స్పృహ కోర్టుకు ఉన్నప్పటికీ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ యంత్రాంగంపై విశ్వాసం లేకపోవడంతో ఇలా ఉత్తర్వులు జారీ చేయాల్సి వస్తోందంది. బయట ఏం జరుగుతుందో సచివాలయంలో కూర్చున్న వారికి కూడా తెలియాల్సిన అవసరం ఉందని వ్యాఖ్యానించింది.
అసలేం జరిగిందంటే? : మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లా లోతుకుంట గ్రామం సర్వే నంబర్ 1, 2లోని 40 ఎకరాల భూమిలో ఈ నెల 17న హైడ్రా కూల్చివేతలు చేపట్టడాన్ని సవాల్ చేస్తూ శాంతా శ్రీరామ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అత్యవసరంగా సోమవారం మరో కోర్టు ధిక్కరణ పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. దీనిపై విచారించిన జస్టిస్ జూకంటి అనిల్ కుమార్ ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. అయితే అడ్వొకేట్ జనరల్ ఎ.సుదర్శన్ రెడ్డి హాజరై పిటిషనర్ భూమిలోకి హైడ్రా అధికారులు వెళ్లలేదని, వెళ్లబోరని హామీ ఇవ్వగా న్యాయమూర్తి స్పందిస్తూ అధికారి అఫిడవిట్ దాఖలు చేశాక పరిశీలిస్తామంటూ విచారణను శుక్రవారానికి వాయిదా వేశారు. పూర్తి వివరాలతో అఫిడవిట్ దాఖలు చేస్తామని అడ్వొకేట్ జనరల్ కోర్టుకు నివేదించారు. అంతకుముందు పిటిషనర్ తరఫు న్యాయవాది వాదనలు వినిపిస్తూ సోమవారం హైడ్రా కమిషనర్ ఇక్కడ పిటిషనర్ స్థలంలోకి వెళ్లబోమని హామీ ఇచ్చినా దానికి కట్టుబడి ఉండలేదన్నారు.
హైడ్రా అధికారుల తీరుపై హైకోర్టు ఆగ్రహం : హైడ్రా అధికారులు, యంత్రాలు తమ స్థలంలోకి వచ్చాయని, దీనికి నిదర్శనంగా ఫొటోలను పరిశీలించాలంటూ వాటిని అందజేశారు. ఈ నెల 20న కోర్టు ఆదేశాల మేరకు హాజరైన హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్, పిటిషనర్ స్థలంలోకి వెళ్లబోమని హామీ ఇచ్చారన్నారు. అయితే తర్వాత 21న కేసు వాయిదా పడిన వెంటనే పిటిషనర్ పునరుద్ధరణ పనులు చేపట్టగా, హైడ్రా అధికారులు, పోలీసులతో సహా వచ్చి పనుల్లో జోక్యం చేసుకున్నారన్నారు. అప్పీలు వేయబోతున్నామని, ఎలాంటి పనులు చేపట్టరాదంటూ పోలీసులు, హైడ్రా అధికారులు పిటిషనర్ సిబ్బందిని హెచ్చరించారన్నారు. వాదనలను విన్న న్యాయమూర్తి హైడ్రా అధికారుల తీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రెండు రోజుల క్రితం ఏజీ హామీతో ఊరుకున్నామని, మళ్లీ అలానే వ్యవహరిస్తే ఆర్మీని పిలిచి హైడ్రా అధికారులను బ్యారక్లో ఉంచాలని ఆదేశించగలమన్నారు.
వివాదాస్పద ప్రైవేటు స్థలం రక్షణ కోసం 10 మంది ఆర్మీ సిబ్బందిని సిద్ధం చేయాలంటూ బైసన్ డివిజన్లోని బ్రిగ్రేడియర్ను సంప్రదించాలని హైకోర్టు రిజిస్ట్రార్ జనరల్కు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఆర్మీ సిబ్బంది హైడ్రా సహా ఎవరు వచ్చినా అదుపులోకి తీసుకుని బ్యారక్లకు తరలించాలని, వాహనాలను కూడా సీజ్ చేయాలని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ దశలో అదనపు అడ్వొకేట్ జనరల్ మహమ్మద్ ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఒక్క అవకాశం ఇవ్వాలని, ఆ స్థలంలో జోక్యం చేసుకోలేదనగా న్యాయమూర్తి స్పందిస్తూ ఫొటోలను చూస్తే పరిస్థితి అర్ధమవుతోందన్నారు. కోర్టు ఉత్తర్వులను పదే పదే ఉల్లంఘిస్తూనే ఉన్నారని, వాటి అమలుకే ఆర్మీని రంగంలోకి దింపుతున్నామన్నారు. ఈ ఉత్తర్వుల కాపీని కేంద్రానికి కూడా పంపాలని రిజిస్ట్రీని ఆదేశించారు. అయితే అడ్వొకేట్ జనరల్ హాజరై వివాదాస్పద స్థలంలో జోక్యం చేసుకోమని హామీ ఇవ్వడంతో హైకోర్టు ఉత్తర్వులను శుక్రవారానికి వాయిదా వేసింది.
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