తెల్లాపూర్లో టౌన్ షిప్ ఏర్పాటు కోసం నోటిఫికేషన్ - రద్దు చేసిన హైకోర్టు
మెదక్ జిల్లా రామచంద్రాపురం తెల్లాపూర్లో ప్రతిపాదిత టౌన్షిప్ నిమిత్తం 2006లో జారీ చేసిన భూసేకరణ నోటిఫికేషన్, 2007లో జారీ చేసిన డిక్లరేషన్ను హైకోర్టు రద్దు చేసింది.
Published : October 10, 2026 at 10:31 PM IST
High Court on Land Notification : ఏ అవసరాల కోసం భూసేకరణ చేపడుతున్నారన్న అంశంపై స్పష్టత ఇవ్వకుండా టౌన్ షిప్ ఏర్పాటు, భవిష్యత్ ప్రాజెక్టుల అభివృద్ధి పేరుతో జారీ చేసిన నోటిఫికేషన్ చట్ట ప్రకారం చెల్లదని హైకోర్టు తేల్చి చెప్పింది. మెదక్ జిల్లా రామచంద్రాపురం తెల్లాపూర్లో ప్రతిపాదిత టౌన్షిప్ నిమిత్తం 2006లో జారీ చేసిన భూసేకరణ నోటిఫికేషన్, 2007లో జారీ చేసిన డిక్లరేషన్ను రద్దు చేసింది. అవసరమైతే చట్ట ప్రకారం తిరిగి భూసేకరణ చేపట్టవచ్చంటూ పేర్కొంది.
పిటీషనర్ల అభ్యంతరాలను తిరస్కరించడం సరికాదు
రామచంద్రాపురం మండలం తెల్లాపూర్లోని పలు సర్వే నెంబర్లలో 92 ఎకరాల భూసేకరణ నిమిత్తం 2006 ఫిబ్రవరిలో జారీ చేసిన నోటిఫికేషన్ను సవాలు చేస్తూ తెల్లాపూర్ 'జి'బ్లాక్ ప్లాట్ ఓనర్స్ అసోసియేషన్తోపాటు మరికొందరు దాఖలు చేసిన 8 పిటిషన్లపై జస్టిస్ వాకిటి రామకృష్ణారెడ్డి విచారణ చేపట్టి తీర్పు వెలువరించారు. ఇండస్ట్రియల్ ఎంప్లాయీస్ కోఆపరేటివ్ హౌస్ బిల్డింగ్ సొసైటీ సేకరించిన భూమిలో అసైన్డ్ కావడంతో ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకోగా, మిగిలినది పట్టా భూమి కావడంతో 594 ప్లాట్లను కొనుగోలు చేశారు.
దీన్ని సేకరించడానికి అప్పటి హుడా జారీ చేసిన భూసేకరణ నోటిఫికేషన్లో చట్టవిరుద్ధంగా ఉన్నాయని న్యాయమూర్తి పేర్కొన్నారు. టౌన్ షిప్ ఏర్పాటు, భవిష్యత్తు ప్రాజెక్టుల అభివృద్ధి అంటూ భూసేకరణ ఉద్దేశంపై అస్పష్టంగా ఉందన్నారు. అంతేగాకుండా భూ సేకరణ చట్టంలోని సెక్షన్ 5ఎ కింద విచారణ నామమాత్రంగా జరిగిందని వ్యాఖ్యానించారు. భూమి పూర్వాపరాలను పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా సరైన కారణాలను పేర్కొనకుండా పిటీషనర్ల అభ్యంతరాలను తిరస్కరించడం సరికాదన్నారు. అభ్యంతరాలను స్వీకరించి పరిష్కరించినట్లు చూపితే సరిపోదని, అవసరమైతే తదుపరి విచారణ జరిపి తగిన కారణాలతో నిర్ణయం వెలువరించాల్సి ఉందన్నారు.
ఇదే భూసేకరణ నోటిఫికేషన్లో భాగమైన భూములకు చెందిన భూసేకరణను 2006 ఫిబ్రవరిలో రద్దు చేసిందని, అందువల్ల ఒకే నోటిఫికేషన్ను సంబంధించి లోపాలను గుర్తించినప్పుడు అదే పరిస్థితుల్లో ఉన్న ఇతర భూ యజమానుల విషయంలో భిన్నమైన నిర్ణయం తీసుకోలేమని అన్నారు. భూసేకరణ నోటిఫికేషన్లను రద్దు చేస్తూ అవసరమైతే చట్టం నిర్దేశించిన ప్రకారం తిరిగి భూసేకరణ ప్రక్రియ చేపట్టవచ్చంటూ తీర్చు వెలువరించారు.