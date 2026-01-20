ETV Bharat / state

పెండింగ్ చలాన్ల కోసం కీస్ తీసుకోవద్దు - బైక్ లాక్కోవద్దు : హైకోర్టు

స్వచ్ఛందంగా చలాన్లు చెల్లిస్తే వసూలు చేసుకోవచ్చన్న హైకోర్టు - చలాన్లు చెల్లించాలని బైక్ కీస్ లాక్కోవడం, వాహనం ఆపడం వంటివి చేయొద్దని ఆదేశాలు - ట్రాఫిక్ పోలీసులు బలవంతంగా చలాన్లు వసూలు చేస్తున్నారని పిటిషన్

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 20, 2026 at 6:15 PM IST

Telangana High Court On Pending E Challans Issue : పెండింగ్ చలాన్ల విషయంలో వాహనదారులను ఇబ్బంది పెట్టొద్దని ట్రాఫిక్ పోలీసులకు హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. చలాన్లు చెల్లించాలని బైక్ కీస్ లాక్కోవడం, రోడ్డు మీదనే వాహనాన్ని ఆపేయడం లాంటి పనులు చేయొద్దని తెలిపింది. వాహనం ఆపినప్పుడు వాహనదారులు స్వచ్ఛందంగా చలాన్లు చెల్లిస్తే పోలీసులు వసూలు చేసుకోవచ్చని న్యాయస్థానం స్పష్టంగా పేర్కొంది. వాహనదారులు చలాన్ చెల్లించడానికి ఇష్టపడని పక్షంలో చట్టప్రకారం కోర్టు నోటీసులు ఇవ్వాలని ఆదేశించింది.

ట్రాఫిక్ పోలీసులు బలవంతంగా వాహనాలపై ఉన్న ఈ చలాన్లు వసూలు చేస్తున్నారని హైకోర్టులో ఒక పిటిషన్‌ దాఖలైంది. దీనిపై న్యాయవాది విజయ్ గోపాల్ వాదనలు వినిపించారు. పెండింగ్ చలాన్ల వసూలు కోసం ట్రాఫిక్ పోలీసులు వాహనదారులను రోడ్డు మీదనే ఇబ్బంది పెడుతున్నారని, బలవంతంగా చలాన్లు వసూలు చేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. దీంతో ట్రాఫిక్‌ పోలీసులకు కోర్టు అలా చేయొద్దని ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

