అక్రమ అండాల దందాపై హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలు - ప్రత్యేక వైద్య కమిటీ ఏర్పాటుకు ఉత్తర్వులు
HC On Illegal Egg Extrocation : అక్రమ అండాల సేకరణ ముఠా వ్యవహారంలో హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. రోగుల చికిత్సకు ఆటంకం కలగకుండా, నిల్వ ఉన్న అండాలను కాపాడాలని ఆదేశించింది.
Published : November 19, 2026 at 10:25 AM IST
డబ్బు ఆశచూపి మహిళల నుంచి అక్రమంగా అండాలు సేకరిస్తున్న ముఠా వెనుక మరో భారీ దందా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి మహిళలను తీసుకొచ్చి అండాలు సేకరించడమే కాకుండా, వాటిని ఉపయోగించి సంతానం లేని దంపతులకు అక్రమంగా ఐవీఎఫ్ చికిత్స నిర్వహిస్తున్నట్లు పోలీసుల దర్యాప్తులో తేలింది. ఇందుకోసం దంపతుల నుంచి భారీగా డబ్బులు వసూలు చేసినట్లు గుర్తించారు. ఈ వ్యవహారంలో ఒయాసిస్ ఫెర్టిలిటీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ గేదెల దుర్గ రావు, అమిత్ శర్మ కీలకంగా వ్యవహరించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. మరోవైపు ఈ అక్రమ దందాలో మరికొన్ని ప్రముఖ ఐవీఎఫ్ కేంద్రాలు, వైద్యుల పాత్రపైనా అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
ఈ కేసులో నిందితుల కస్టడీ విచారణలో భాగంగా కీలక అంశాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్న ఇతర రాష్ట్రాల మహిళలకు డబ్బు ఆశచూపి హైదరాబాద్కు తీసుకొచ్చి బేగంపేట, సరూర్నగర్ ప్రాంతాల్లోని హాస్టళ్లలో ఉంచుతున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. అనంతరం అండాశయాల నుంచి ఎక్కువ అండాలు విడుదలయ్యేలా హార్మోన్ ఇంజెక్షన్లు ఇచ్చి బంజారాహిల్స్లోని ఒయాసిస్ ఫెర్టిలిటీ కేంద్రానికి తరలిస్తున్నట్లు తేల్చారు. అక్కడి నుంచి వేర్వేరు ప్రాంతాల్లోని ఏఆర్టీ కేంద్రాలకు తీసుకెళ్లి అండాలు సేకరిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. కొందరు మహిళల నుంచి పదేపదే అండాలు సేకరించినట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.
ఐవీఎఫ్ ద్వారా భారీగా డబ్బు వసూలు
మరోవైపు ఈ అండాలను ఉపయోగించి తెలంగాణలోని వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన సంతానం లేని దంపతులకు అక్రమంగా ఐవీఎఫ్ ప్రక్రియ నిర్వహించి భారీగా డబ్బులు వసూలు చేసినట్లు తేలింది. ఇందుకోసం నాలుగు రాష్ట్రాల్లో తొమ్మిది మందితో నెట్వర్క్ ఏర్పాటు చేసుకొని మహిళలను తీసుకొచ్చిన వారికి అండాల సంఖ్య ఆధారంగా డబ్బులు చెల్లిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. ఈ వ్యవహారంలో సద్గురు హెల్త్కేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కు చెందిన ఒయాసిస్ ఫెర్టిలిటీ కేంద్రాల పాత్ర కీలకంగా ఉన్నట్లు పోలీసుల దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.
ఈ వ్యవహారంలో సద్గురు హెల్త్కేర్ ఎండీ డాక్టర్ గేదెల దుర్గ రావుపై పోలీసులు నాలుగు కేసులు నమోదు చేశారు. మియాపూర్, జూబ్లీహిల్స్, మలక్పేట, మహంకాళి పోలీస్స్టేషన్లలో కేసులు నమోదుకాగా, ప్రస్తుతం ఆమె పరారీలో ఉన్నారు. మరోవైపు మియాపూర్లోని సద్గురు ఏఆర్టీ కేంద్రంలో 2026 జనవరి నుంచి అక్టోబరు వరకు 66 మంది మహిళల నుంచి అండాలు సేకరించినట్లు తనిఖీల్లో బయటపడింది. అయితే నిర్వాహకులు మాత్రం 47 మందికి సంబంధించిన రికార్డులే అందించారు. మిగిలిన రికార్డులు ధ్వంసం చేశారా అన్న కోణంలో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
సరూర్నగర్ కేసులో హబ్సిగూడలోని పద్మజ ఫెర్టిలిటీ కేంద్రం నిర్వాహకురాలు డాక్టర్ పద్మజను కూడా నిందితురాలిగా చేర్చారు. ఈ కేంద్రంలోనూ అండాలు సేకరించినట్లు గుర్తించారు. నర్మద ఫెర్టిలిటీ కేంద్రం పేరు కూడా నిందితుల వాంగ్మూలాల్లో ప్రస్తావనకు వచ్చింది. ఇప్పటికే సద్గురు హెల్త్కేర్కు చెందిన పలు ఏఆర్టీ కేంద్రాల్లో తనిఖీలు చేసి రికార్డులు స్వాధీనం చేసుకున్న అధికారులు నకిలీ గుర్తింపు పత్రాలు, రికార్డుల తారుమారు అంశాలపైనా దృష్టిసారించారు.
ఫెర్టిలిటీ కేంద్రాల్లో ఉన్నవారి కోసం ప్రత్యేక కమిటీ
కృత్రిమ గర్భధారణ కోసం సద్గురు హెల్త్కేర్ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఆధ్వర్యంలోని ఒయాసిస్ ఫెర్టిలిటీ కేంద్రాల్లో ఉన్నవారి పర్యవేక్షణకు వైద్యులతో ఓ కమిటీని ఏర్పాటు చేయాలని వైద్య, కుటుంబ సంక్షేమశాఖ కమిషనర్, జిల్లా వైద్యాధికారులకు బుధవారం హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. కమిటీ పర్యవేక్షణలో ఆస్పత్రిలో ఉన్న 51 మందిని సమీపంలోని ప్రభుత్వ ఐవీఎఫ్ కేంద్రాలకు తరలించి చికిత్స కొనసాగించాలని ఆదేశించింది. అంతేగాకుండా అక్కడ నిల్వ చేసిన అండాల భద్రతకు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించింది.
అక్రమ అండాల సేకరణ కేసులో దర్యాప్తు పేరుతో డాక్టర్లను అక్రమంగా అదుపులోకి తీసుకొని ఆస్పత్రి విధుల్లో జోక్యం చేసుకోవడాన్ని సవాలు చేస్తూ హైదరాబాద్ బంజారాహిల్స్లోని సద్గురు హెల్త్కేర్ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. దీనిపై జస్టిస్ ఎన్.వి. శ్రవణ్కుమార్ బుధవారం విచారణ చేపట్టారు.
అండాలకు రక్షణ కల్పించాలి
పిటిషనర్ తరఫు సీనియర్ న్యాయవాది డి. చంద్రశేఖర్రెడ్డి వాదనలు వినిపిస్తూ అండాలకు సంబంధించి తాము కేవలం కస్టోడియన్లు మాత్రమేనని, అందులో తమకు ఎలాంటి పాత్రలేదన్నారు. అక్కడ 17,156 అండాలున్నాయని, వాటికి తగిన గ్యాస్ను సరఫరా చేస్తూ రక్షణ కల్పించాల్సి ఉందన్నారు. అంతేగాకుండా ప్రస్తుతం 51 మంది పిల్లల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారని, ఇప్పటికే కొన్ని సైకిళ్లు పూర్తయ్యాయని, వాటిని కొనసాగించకపోతే వారు ఇబ్బందులెదుర్కొంటారన్నారు. డాక్టర్లను చికిత్స అందించడానికి అనుమతించాలని కోరారు.
ప్రభుత్వ న్యాయవాది మహేశ్రాజే వాదనలు వినిపించారు. డాక్టర్లు అయినా వారు నిందితులేనని, దర్యాప్తును ఎదుర్కోవాల్సిందేనని కోర్టు దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. నవంబరు 16న టాస్క్ఫోర్స్ పోలీసులు అండాలను నాశనం చేసినవారిని గుర్తించారన్నారని తెలిపారు. ఒయాసిస్ ఫెర్టిలిటీ పేరుతో నిర్వహిస్తున్న సంతాన సాఫల్య కేంద్రాలపై, సీపెట్ బ్యాంకు కార్యకలాపాలపై 8 కేసులు నమోదయ్యాయని కోర్టుకు తెలిపారు. ఫిర్యాదుల ఆధారంగా కేసు దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని, ఈ దశలో ఎలాంటి మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీచేయవద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు.
వాదనలను విన్న న్యాయమూర్తి నిపుణులతో కమిటీ ఏర్పాటు చేసి, ప్రస్తుతం ఫెర్టిలిటీ కేంద్రాల్లో ఉన్నవారిని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులకు తరలించి చికిత్స కొనసాగించాలని ఆదేశించారు. అండాల నిర్వహణకు చర్యలు తీసుకోవాలని కమిటీకి సూచించారు. పోలీసుల దర్యాప్తునకు ఆస్పత్రి వర్గాలు, డాక్టర్లు సహకరించాలని ఆదేశించారు. పిటిషనర్ ఆరోపణలపై పూర్తి వివరాలతో కౌంటర్లు దాఖలు చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశిస్తూ విచారణను 2 వారాలకు వాయిదా వేసింది.
నమోదవుతున్న కేసులపై వివరణ ఇవ్వాలన్న హైకోర్టు
అండాల అక్రమ సేకరణకు సంబంధించి హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి జిల్లా వైద్యాధికారుల ఫిర్యాదు మేరకు డాక్టర్ గేదెల దుర్గ రావుపై వివిధ పోలీసు స్టేషన్లలో నమోదవుతున్న కేసులన్నింటినీ కలపడంపై వివరణ ఇవ్వాలంటూ ప్రభుత్వానికి హైకోర్టు బుధవారం నోటీసులు జారీ చేసింది. పలు పోలీసు స్టేషన్లలో నమోదవుతున్న కేసులను కలపాలని కోరుతూ డాక్టర్ గేదెల దుర్గ రావు దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై జస్టిస్ టి. మాధవీదేవి విచారణ చేపట్టారు. కౌంటర్లు దాఖలు చేయడానికి గడువు కావాలని ప్రభుత్వ న్యాయవాది మహేశ్రాజే కోరారు. ప్రతివాదులైన పోలీసు కమిషనర్లు, ఎస్హెచ్వోలకు, జిల్లా వైద్యాధికారులకు నోటీసులు జారీ చేస్తూ విచారణను ఈనెల 26కు వాయిదా వేశారు.
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