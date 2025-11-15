Bihar Election Results 2025

అధికారం చెలాయిస్తే మేం ఏంటో చూపిస్తాం : హైడ్రాకు హైకోర్టు సీరియస్​ వార్నింగ్​

హైడ్రా కమిషనర్​ రంగనాథ్​పై హైకోర్టు సీరియస్​ - హైడ్రాకు అధికారం ఉంటే అంతకంటే ఎక్కువ అధికారం తమకు ఉందంటూ హెచ్చరిక - ఈ నెల 27కి కేసు వాయిదా

TG High Court Serious on HYDRA
TG High Court Serious on HYDRA (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 15, 2025 at 7:27 AM IST

TG High Court Serious on HYDRA : హైడ్రాకు అధికారం ఉంటే అంతకంటే ఉన్నతమైన అధికారం కోర్టుకు ఉందని, మీరు అధికారం చెలాయిస్తే కోర్టు అధికారం ఏమిటో రుచి చూపించాల్సి ఉంటుందని, ఆ పరిస్థితి రానివ్వకూడదంటూ హైడ్రా కమిషనర్ ఎ.వి.రంగనాథ్​ను హైకోర్టు హెచ్చరించింది. అధికారంతో మంచి చేసి ప్రజల మన్ననలు పొందాలని, అప్పుడే అందరూ మీ పని తీరును ఆమోదిస్తారని వ్యాఖ్యానించింది. అధికారం ఉందంటూ ఇష్టానుసారం వ్యవహరించకుండా చట్టబద్ధంగా ముందుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉందని తెలిపింది. హైడ్రాకు వ్యతిరేకంగా రోజుకు 10కి తక్కువ కాకుండా వందల కొద్దీ పిటిషన్లు దాఖలు అవుతుండటంతో వ్యక్తి హాజరుకు ఆదేశించాల్సి వచ్చిందని తెలిపింది.

మళ్లీ ఇలా పిలిపించే అవకాశం ఇవ్వకుండా విధులు నిర్వహించాలని రంగనాథ్​కు హైకోర్టు సూచించింది. రంగారెడ్డి జిల్లా ఖానామెట్ గ్రామంలోని తమ్మిడికుంట ట్యాంకు పునరుద్ధరణ పనుల్లో భాగంగా ఇతరుల భూముల్లో యథాతథస్థితి కొనసాగించాలన్న ఉత్తర్వులను ఉల్లంఘించడంపై దాఖలైన కోర్టు ధిక్కరణ పిటిషన్లపై జస్టిస్ బి.విజయ్ సేన్ రెడ్డి విచారణ చేపట్టారు. గత ఆదేశాల మేరకు ఆన్​లైన్ ద్వారా విచారణకు హాజరైన హైడ్రా కమిషనర్ ఎ.వి.రంగనాథ్​ను ఉద్దేశించి న్యాయమూర్తి ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

ఉల్లంఘిస్తే ఎలా స్పందించాలో తెలుసు : చెరువుల పరిరక్షణ చర్యలు చేపట్టడం మంచిదేనని, అయితే దానికి ఒక పద్ధతంటూ ఉందని, చట్టప్రకారం చర్యలు ఉండాలని న్యాయమూర్తి సూచించారు. సచివాలయంలోని అధికారులు, వారు అధికారం ఇచ్చిన వ్యక్తులు ప్రజాశాంతి, సామాజిక శాంతి అవసరం లేదని భావిస్తున్నారా? లేదంటే వాటిని విస్మరిస్తారా? అంటూ ప్రశ్నించారు. అధికారం చెలాయించడానికి ఉండదని, దయచేసి ఉన్న అధికారంతో ప్రజలకు మంచి చేసి మానవతావాదిగా ఉండాలని సూచించారు. కోర్టు ఉత్తర్వులు కేవలం కాగితాలకే పరిమితమవుతున్నాయని విచారణలో ఉల్లంఘన జరుగుతోందన్నారు. కోర్టు జారీ చేసిన ఆదేశాల ప్రాధాన్యమేమిటో తమకు తెలుసని, వాటిని ఉల్లంఘిస్తే ఎలా స్పందించాలో కూడా కోర్టుకు తెలుసని హెచ్చరించారు.

ఉన్నట్లుండి కూల్చేస్తే వారి పరిస్థితేంటి? : ప్రజలు స్థిరాస్తుల్లో పెట్టుబడులు పెడతారని ఎప్పుడో పంచాయతీలు అనుమతించిన లేఅవుట్లలో ప్లాట్లు తెలిసో తెలియకో కొనుగోలు చేసి ఉంటారని హైకోర్టు పేర్కొంది. పెద్ద విస్తీర్ణంలో ఉన్నవారు కాకుండా కేవలం 50 నుంచి వంద గజాలు కొనుగోలు చేసి చిన్న చిన్న షెల్లర్లు వేసుకుని ఉంటే వారాంతాల్లో ఎలాంటి నోటీసులు ఇవ్వకుండా కూల్చివేస్తున్నారన్నారు. ఉన్నట్లుండి ఇలా కూల్చివేస్తే వారి పరిస్థితి ఏమిటని, వారు ఎక్కడికెళ్లాలని ప్రశ్నించారు.

ఎఫ్టీఎల్​లో కూడా పట్టా భూములుంటాయని ఇదే హైకోర్టులో మరో న్యాయమూర్తి తేల్చి చెప్పిన విషయాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవాలన్నారు. అన్నింటికీ అధికారమే అంతిమం కాదని, దీంతో అన్నీ చేయాలనుకుంటే కుదరదన్నారు. ఏదైనా ఒక విధానాన్ని రూపొందించి ముందుకెళ్లాలని, మరోసారి పిలిచే పరిస్థితి కల్పించరాదని సూచించారు.

పిటిషనర్ తరపు న్యాయవాది వాదనలు వినిపిస్తూ ఏప్రిల్​లో కోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసినా హైడ్రా పనులు కొనసాగించిందన్నారు. పిటిషనర్లకు ఎలాంటి నోటీసులు ఇవ్వకుండా చెరువు పనులు చేపట్టడంతో భూములు ముంపునకు గురయ్యాయన్నారు. పట్టా భూమా? కాదా అని తేల్చడానికి హైడ్రాకు అధికారం లేదన్నారు.

ఉల్లంఘించలేదు : ఆ వెంటనే కోర్టు జారీ చేసిన ఉత్తర్వులను ఉల్లంఘించాలన్న ఉద్దేశమే తమకు లేదని హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ విజ్ఞప్తి చేశారు. కోర్టు స్టే ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన వెంటనే పనులను నిలిపివేయాలని తమ సిబ్బందికి ఆదేశాలు జారీ చేస్తున్నామన్నారు. తమ్మిడికుంటలో మెడికల్ వ్యర్థాలు ఐదారు అడుగుల మేర వేశారని, ప్రజారోగ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని వాటిని తొలగించినట్లు తెలిపారు.

ఇదో డంపింగ్ యార్డులా మారుతోందని, వేల మంది నివాసం ఉంటున్నారని నీటి కాలుష్యం ఏర్పడి పిల్లలు, ప్రజలు అనారోగ్యం బారినపడుతున్నారని వివరించారు. కేవలం డంపింగ్​ను మాత్రమే తొలగించామన్నారు. హైడ్రాకు ప్రజల మద్దతు ఉందని, రోజు వందల మంది తమను ఆశ్రయిస్తున్నారని చెప్పారు. ఎప్పుడో ఇచ్చిన ఎఫ్టీఎల్ నోటిఫికేషన్​ను పిటిషనర్లు సవాల్ చేయలేదన్నారు.

ఈ నెల 27వ తేదీకి వాయిదా : ప్రభుత్వం తరపున అదనపు అడ్వకేట్ జనరల్ ఇమ్రాన్ ఖాన్ వాదనలు వినిపిస్తూ హైడ్రా చట్టప్రకారమే చర్యలు చేపట్టిందన్నారు. ఇరుపక్షాల వాదనలను విన్న న్యాయమూర్తి విచారణను ఈ నెల 27వ తేదీకి వాయిదా వేశారు.

