'ఆట మొదలయ్యాక నిబంధనలు మార్చినట్లుంది - ప్రస్తుత ప్రవేశాలకు స్థానిక రిజర్వేషన్లు వర్తించవు'
పీజీ మెడికల్ సీట్లపై హైకోర్టు మధ్యంతర ఉత్తర్వులు - మేనేజ్మెంట్ కోటా సీట్లలోనూ స్థానిక కోటా, అఖిల భారత కోటా రిజర్వేషన్లు ఖరారు చేసిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం
Published : November 22, 2025 at 10:05 AM IST
Telangana PG Medical Seats : ప్రైవేట్, అన్ ఎయిడెడ్, మైనారిటీ, నాన్ మైనారిటీ కళాశాలల్లో పీజీ వైద్య విద్య( మెడికల్, డెంటల్)లో స్థానిక కోటా రిజర్వేషన్లు ప్రస్తుత ప్రవేశాలకు వర్తించవంటూ హైకోర్టు శుక్రవారం మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. మేనేజ్మెంట్ కోటా సీట్లలోనూ స్థానిక కోటా 85 శాతం, అఖిల భారత కోటా కింద 15 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఉత్తర్వులు ఈసారి ప్రవేశాలకు వర్తించవని పేర్కొంది.
ఈ ప్రవేశాల ప్రక్రియను అక్టోబరు 4న ప్రారంభిస్తూ కాళోజీ వర్సిటీ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. ఆ తర్వాత ప్రభుత్వం నవంబరు 3న రిజర్వేషన్లు కేటాయిస్తూ జీవో ఇచ్చింది. ప్రాథమికంగా చూస్తే ఇది ఆట మొదలయ్యాక నిబంధనలు మార్చినట్లుందని హైకోర్టు పేర్కొంది. పిటిషన్లపై 4 వారాల్లో కౌంటరు దాఖలు చేయాలంటూ ప్రభుత్వం, కాళోజీ వర్సిటీలను, ఆ తర్వాత రెండు వారాల్లో రిప్లై కౌంటర్లు దాఖలు చేయాలంటూ పిటిషనర్లను ఆదేశిస్తూ విచారణను జనవరి 19వ తేదీకి వాయిదా వేసింది.
మేనేజ్మెంట్ కోటాలోని పీజీ మెడికల్, డెంటల్ ప్రవేశాల్లో స్థానికులకు 85 శాతం, అఖిల భారత కోటా 15 శాతం రిజర్వేషన్ల నిమిత్తం నిబంధనలను సవరిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నవంబరు 3న జీవో 200, 201లను జారీ చేసింది. ఈ జీవోలను సవాల్ చేస్తూ కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్, రాజస్థాన్ తదితర రాష్ట్రాలకు చెందిన పలువురు అభ్యర్థులు హైకోర్టులో 2 పిటిషన్లు దాఖలు చేశారు. వీటిపై ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ అపరేశ్కుమార్ సింగ్, జస్టిస్ జీఎం మొహియుద్దీన్లతో కూడిన ధర్మాసనం శుక్రవారం విచారణ ప్రారంభించారు.
పీఏ ఇనాందార్ వర్సెస్ మహారాష్ట్ర కేసు ప్రకారం : పిటిషనర్ల తరఫు న్యాయవాదులు వాదనలు వినిపిస్తూ ప్రైవేటు, అన్ఎయిడెడ్, మైనారిటీ, నాన్ మైనారిటీ కాలేజీల్లో మేనేజ్మెంట్ కోటా కింద పీజీ వైద్య విద్య ప్రవేశాలకు సంబంధించిన నిబంధన 3(7)(ఎ)ను సవరిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జీవో జారీ చేసిందని అన్నారు. స్థానికతకు సంబంధించి ప్రభుత్వం గతేడాది జీవో 148 జారీ చేసిందని తెలిపారు. ప్రభుత్వ ప్రస్తుత ఉత్తర్వులు పీఏ ఇనాందార్ వర్సెస్ మహారాష్ట్ర కేసులో సుప్రీంకోర్టు తీర్పునకు విరుద్ధమన్నారు.
డా.తన్వీ బీఈహెచ్ఎల్ వర్సెస్ శ్రేయ్ గోయల్ కేసు : నివాసం ఆధారంగా ఎంబీబీఎస్ సీట్లను కేటాయించవచ్చని పీజీ స్థాయిలో కాదంటూ డా.తన్వీ బీఈహెచ్ఎల్ వర్సెస్ శ్రేయ్ గోయల్ కేసులో సుప్రీంకోర్టు తేల్చి చెప్పిందని అన్నారు. కేవలం 15 శాతం అఖిల భారత కోటాలో సీటు పొందాలంటే పిటిషనర్లకు నష్టం వాటిల్లుతుందని తెలిపారు. ఇరుపక్షాల వాదనలను విన్న ధర్మాసనం ప్రస్తుత ప్రవేశాలకు రిజర్వేషన్ల అమలు వర్తించదంటూ తేల్చి చెప్పింది.
తెలంగాణలో పెరిగిన వైద్య కళాశాలలు : రాష్ట్రం ఏర్పడ్డాక వైద్య కళాశాలల సంఖ్య 56కు పెరిగింది. దీంతో సీట్లు సంఖ్య మొత్తం 8,440కి చేరింది. పాత విధానమే కొనసాగితే కొత్తగా నిర్మించిన 36 వైద్య కళాశాలల్లోనూ 15 శాతం ఉమ్మడి కోటా అమలు చేయాలి. దీనివల్ల రాష్ట్ర విద్యార్థులు నష్టపోతారని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గుర్తించింది. ఉమ్మడి కోటాను పాత 20 కళాశాలకే పరిమితం చేస్తూ నిబంధనలను సవరించింది. మరి ఇప్పుడు హైకోర్టు మధ్యంతర ఉత్తర్వులతో ఈసారి ప్రవేశాలకు ఆ నిబంధనలు వర్తించవని తెలుస్తోంది.
