ఈ దశలో ముందస్తు బెయిల్పై ఎలాంటి ఉత్తర్వులివ్వలేం : బండి భగీరథ్ కేసులో తేల్చిచెప్పిన హైకోర్టు
పోక్సో కేసులో ముందస్తు బెయిల్ మంజూరు చేయాలంటూ బండి భగీరథ్ పిటిషన్ దాఖలు - దాదాపు 3 గంటలు కొనసాగిన విచారణ - బాలిక వాంగ్మూలం పరిశీలించాక ఎలాంటి ఉత్తర్వులు ఇవ్వలేమని స్పష్టంచేసిన న్యాయమూర్తి
Published : May 16, 2026 at 7:23 AM IST
High Court On Bandi Bhagirath Case : కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ కుమారుడికి సంబంధించి ఈ దశలో ముందస్తు బెయిల్పై ఎలాంటి ఉత్తర్వులు ఇవ్వలేమని హైకోర్టు తేల్చి చెప్పింది. అయితే ఈలోపు అరెస్టు చేయకుండా మధ్యంతర ఉత్తర్వులిచ్చే అంశంపై నిర్ణయాన్ని వచ్చే వారం వెలువరిస్తామంది. ఈ పిటిషన్ను విచారిస్తున్న తనపై సామాజిక మాధ్యమాల్లో దుష్ప్రచారం చేయడం పట్ల న్యాయమూర్తి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. అయినప్పటికీ విచారిస్తానని స్పష్టం చేశారు.
హైకోర్టులో సుదీర్ఘంగా వాదనలు : పోక్సో కేసులో ముందస్తు బెయిల్ మంజూరు చేయాలంటూ బండి భగీరథ్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై హైకోర్టులో శుక్రవారం సుదీర్ఘంగా వాదనలు కొనసాగాయి. న్యాయమూర్తి జస్టిస్ టి.మాధవీ దేవి శుక్రవారం రాత్రి 9 గంటల నుంచి దాదాపు అర్ధరాత్రి 12 గంటల వరకు విచారణ చేపట్టారు. ఇరుపక్షాల న్యాయవాదుల వాదనలు విన్న అనంతరం బాలిక వాంగ్మూలం పరిశీలించిన తర్వాత ఈ దశలో ఎలాంటి ఉత్తర్వులు ఇవ్వలేమని న్యాయమూర్తి స్పష్టం చేశారు. పిటిషనర్ తరఫు న్యాయవాది జోక్యం చేసుకుంటూ అప్పటివరకైనా పిటిషనర్పై ఎలాంటి చర్య తీసుకోకుండా రక్షణ కల్పించాలని, దర్యాప్తునకు సహకరిస్తామని, కనీసం యథాతథస్థితినైనా కొనసాగించేలా ఉత్తర్వులివ్వాలంటూ పదే పదే అభ్యర్థించారు. న్యాయమూర్తి అందుకు నిరాకరించారు. వచ్చే వారం దాకా ఆగకుండా, వీలైనంత త్వరగా ఇవ్వాలన్న పిటిషనర్ న్యాయవాది అభ్యర్థనపై పరిశీలిస్తామంటూ విచారణను వాయిదా వేశారు.
బాలిక ఆమోదం ప్రకారమే జరిగాయి : ఫిర్యాదులో పొంతనలేని అంశాలున్నాయని పిటిషనర్ తరఫు న్యాయవాది ఎస్.నిరంజన్ రెడ్డి వాదనలు వినిపించారు. ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసినప్పుడు పెట్టిన సెక్షన్ల ప్రకారం అరెస్ట్ అవసరం లేదన్నారు. పోలీసులు పిటిషనర్ను ఇరికించాలన్న ఉద్దేశంతో కఠిన సెక్షన్లను చేర్చారని కోర్టు దృష్టికి తెచ్చారు. డిసెంబరులో సంఘటన జరిగితే ఫిర్యాదుదారు మార్చిలో న్యాయపరమైన చర్చలు జరిపిన తర్వాత మే 8న ఫిర్యాదు చేశారన్నారు. ఇప్పటికిప్పుడు జరిగిన సంఘటన కాదని, అలాంటప్పుడు వెంటనే సెక్షన్లను మార్చాల్సిన అవసరం లేదని తెలిపారు. బాధితురాలి పుట్టిన తేదీలను రెండుగా చూపుతూ దానికి సంబంధించిన పత్రాలను సీల్డ్ కవర్లో సమర్పించామన్నారు.
అలాగే ఫిర్యాదులో పేర్కొన్న మూడు సంఘటనలు బాలిక ఆమోదం ప్రకారమే జరిగాయని, వారు తల్లిదండ్రుల అనుమతితోనే బయటికి వెళ్లారని పేర్కొన్నారు. వారు రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారని తెలిపారు. జనవరి 7న రిలేషన్షిప్ నుంచి పిటిషనర్ బయటికి రావడంతో కేసులు తెరపైకి వచ్చాయని, ఫిర్యాదులో పేర్కొన్న సంఘటనల తర్వాత కూడా బాలిక, పిటిషనర్ గంటల తరబడి మాట్లాడుకున్నారని వివరించారు. బలవంతంగా మద్యం తాగించారంటూ ఫిర్యాదులో పేర్కొనగా, వీడియోలు చూస్తే బాలిక ఇష్టంగా తీసుకున్నట్లు ఆధారాలున్నాయని వాదించారు.
ఫిర్యాదు ఆధారంగా సెక్షన్ల సవరణ : ఎఫ్ఐఆర్ సవరించకుండానే మొదటి దానిలోనే తీవ్రమైన ఆరోపణలున్నాయని పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ పల్లె నాగేశ్వరరావు కోర్టు దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. ఈ ఆరోపణలకు పోక్సో కేసులోని సెక్షన్ 5, 6 వర్తిస్తాయని పేర్కొన్నారు. పోక్సో కేసు నమోదైనట్లయితే నిందితుడు ముందస్తు బెయిలుకు అనర్హుడని గుర్తుచేశారు. ఫిర్యాదులోని అంశాల ఆధారంగా సెక్షన్లను సవరించే అధికారం పోలీసులకు ఉందని పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ వాదించారు.
బాధితురాలి నుంచి వాంగ్మూలం తీసుకున్నాక అదనపు సెక్షన్లు చేర్చారని గుర్తు చేశారు. మొదటి ఫిర్యాదులోనే నిందితుడు బలవంతంగా లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడినట్లు ఆరోపణ ఉందని తెలిపారు. బాలిక పదో తరగతితో సహా వివిధ పాఠశాలల్లో చదివిన సర్టిఫికెట్లు, జీహెచ్ఎంసీ రికార్డుల ఆధారంగా ఫెర్నాండెజ్ ఆస్పత్రి నుంచి ధ్రువీకరణ పత్రాలను పోలీసులు సేకరించారని వివరించారు. ఆమె వాస్తవ జనన తేదీ 2008 ఆగస్టు 12 అని పోలీసుల దర్యాప్తులో తేలిందని, దీని ప్రకారం బాధితురాలి వయస్సు 18 ఏళ్లలోపే ఉందని వాదనలు వినిపించారు.
ఇలాంటి వారు మరో నలుగురున్నారు : నిందితుడి తండ్రి కేంద్రమంత్రి కావడంతో బెదిరింపులకు పాల్పడ్డారని ఫిర్యాదుదారు తరఫు సీనియర్ న్యాయవాది పప్పు నాగేశ్వరరావు వాదించారు. ఈ పరిస్థితుల్లో బాధితులకు ఏం ధైర్యం ఉంటుందని, తన కుటుంబం జోలికి వస్తే వదిలిపెట్టనని, తన కోసం చాలా మంది చనిపోయారని నిందితుడి తండ్రి భయపెట్టారని తెలిపారు. నిందితుడు పెళ్లి చేసుకుంటానని ప్రలోభ పెట్టారని, ప్రస్తుతం బాధితురాలు ఒక్కరే కాదని ఇలాంటి వారు మరో నలుగురున్నారని తెలిసిందన్నారు. వాళ్లు కూడా త్వరలో బయటికి వస్తారని, ఈ దశలో ఎలాంటి ఉత్తర్వులు ఇవ్వడానికి వీల్లేదని పేర్కొన్నారు.
దుష్ప్రచారాలపై చర్యలు తీసుకోవాలి : మరోవైపు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వచ్చిన ప్రచారాలపై న్యాయమూర్తి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. కొంతమంది తనను ప్రభావితం చేస్తున్నారని, ఆశ చూపుతున్నారనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. బాధితురాలి తరఫు న్యాయవాదికి చిన్న అభ్యంతరం ఉన్నా వైదొలగుతాననగా ఫిర్యాదుదారు తరఫు న్యాయవాది అభ్యంతరం లేదని చెప్పడంతో విచారణను చేపట్టారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో వస్తున్న దుష్ప్రచారాలపై చర్యలు తీసుకోవాలంటూ నగర పోలీస్ కమిషనర్కు చెప్పామని పీపీ నాగేశ్వరరావు తెలియజేయగా, న్యాయమూర్తి స్పందిస్తూ చర్యలు తీసుకోవాల్సిందేనన్నారు. ఇరువైపులా వాదనల అనంతరం ఈ దశలో ముందస్తు బెయిల్పై ఎలాంటి ఉత్తర్వులివ్వలేమని న్యాయమూర్తి తేల్చి చెప్పారు. ఈలోపు అరెస్టు చేయకుండా మధ్యంతర ఉత్తర్వులిచ్చే అంశంపై నిర్ణయాన్ని వచ్చే వారం వెలువరిస్తామన్నారు.
