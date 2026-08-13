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'బీఆర్​ఎస్​ నుంచి ఎన్నికై కాంగ్రెస్‌ తరఫున పోటీ - అనర్హత వేటు వేయాల్సిందే'

బీఆర్ఎస్ నుంచి ఎన్నికై కాంగ్రెస్‌ నుంచి పోటీ చేయడం పార్టీ ఫిరాయింపే - ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్‌లపై హైకోర్టులో వాదనలు ప్రారంభం - పోటీ చేస్తే పార్టీ సభ్యత్వాన్ని వదులుకున్నట్లుకాదని స్పీకర్‌ ఎలా చెబుతారు

MLA DEFECTED TO THE RULING CONGRESS
TELANGANA HIGH COURT (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 13, 2026 at 8:38 AM IST

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Party Defections in Telangana : అనర్హత పిటిషన్‌లపై విచారణ చేసి నిర్ణయం వెలువరించే విషయంలో స్పీకర్‌ అధికారానికి కూడా పరిమితులు ఉన్నాయని పిటిషనర్ల తరఫు న్యాయవాదులు హైకోర్టుకు బుధవారం నివేదించారు. బీఆర్​ఎస్​ నుంచి ఎన్నికై కాంగ్రెస్‌ పార్టీ తరఫున పోటీ చేశారంటేనే పార్టీ సభ్యత్వాన్ని వదులుకున్నట్లుగా భావించి అనర్హత వేటు వేయాల్సి ఉందని, దీనికి విరుద్ధంగా పోటీ చేసినంత మాత్రాన పార్టీ సభ్యత్వాన్ని వదులుకున్నట్లు కాదని స్పీకర్‌ చెప్పడం సరికాదని వాదించారు.

10 పిటిషన్లపై విచారణ : బీఆర్​ఎస్​ తరఫున పోటీ చేసి గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలు దానం నాగేందర్, పోచారం శ్రీనివాస్‌రెడ్డి, కాలె యాదయ్య, గూడెం మహిపాల్‌రెడ్డి, బండ్ల కృష్ణమోహన్‌రెడ్డి, ఎ.గాంధీ, తెల్లం వెంకట్రావు, సంజయ్‌కుమార్, టి.ప్రకాశ్‌గౌడ్, కడియం శ్రీహరిలపై దాఖలైన అనర్హత పిటిషన్‌లను కొట్టివేస్తూ స్పీకర్‌ వెలువరించిన తీర్పులను సవాలు చేస్తూ బీఆర్​ఎస్​ ఎమ్మెల్యేలు జగదీశ్‌రెడ్డి, కె.పి.వివేకానంద, సీహెచ్‌.ప్రభాకర్, కె.సంజయ్, పల్లా రాజేశ్వర్‌రెడ్డి, పాడి కౌశిక్‌రెడ్డి, బీజేపీ శాసనసభా పక్షనేత ఎ.మహేశ్వర్‌రెడ్డిలు దాఖలు చేసిన 10 పిటిషన్లపై ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ అపరేశ్‌ కుమార్‌ సింగ్, జస్టిస్‌ జీఎం మొహియుద్దీన్‌లతో కూడిన ధర్మాసనం విచారణ చేపట్టింది. బీజేపీ, బీఆర్​ఎస్ తరఫున సీనియర్‌ న్యాయవాదులు కె.వివేక్‌రెడ్డి, గండ్ర మోహన్‌రావులు వాదనలు వినిపిస్తూ అనర్హత పిటిషన్‌లను కొట్టివేయడానికి స్పీకర్‌ ఆధారాలుగా పరిగణించిన వాటిని పిటిషనర్లకు అందజేయలేదని అన్నారు.

రికార్డుల్లో లేని అంశాల ఆధారంగా : అనర్హతకు సంబంధించి వార్తా కథనాలపైనే ఆధారపడలేదని తెలిపారు. ఎన్నికల గెజిట్‌లు, అధికారిక పత్రాలు, నామినేషన్‌ సందర్భంగా సమర్పించిన ఫారం-26 అఫిడవిట్‌లను ఆధారాలుగా సమర్పించినట్లు అన్నారు. అయినా వార్త కథనాల మూలాలు, రిపోర్టర్లు, ఎడిటర్ల వివరాలు ఇవ్వలేదంటూ స్పీకర్‌ తీర్పులో ప్రస్తావించడం సరైంది కాదన్నారు. స్పీకర్‌ రాజ్యాంగ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరించడం, రికార్డుల్లో లేని అంశాల ఆధారంగా నిర్ధారణకు రావడం, సంబంధంలేని అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవడంతో పాటు సహజ న్యాయసూత్రాలను ఉల్లంఘించినట్లు న్యాయమూర్తి ముందు పేర్కొన్నారు.

స్పీకర్‌ వ్యాఖ్య సరికాదు : సుప్రీం కోర్టు వెలువరించిన పలు తీర్పులను ప్రస్తావిస్తూ 10వ షెడ్యూలు కింద స్పీకర్‌కు స్వేచ్ఛ అధికారం లేదని, తన ముందున్న వాస్తవాలను నిర్ధారించాలని, అలా నిర్ధారణ జరిగితే ఫిరాయింపులపై అనర్హత సహజంగానే వర్తిస్తుందని తెలిపారు. విచారణ ప్రక్రియలో సుప్రీం కోర్టు నిర్దేశించిన ప్రధాన సూత్రాలను స్పీకర్‌ పక్కన పెట్టారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వానికి పూర్తిస్థాయి మెజారిటీ ఉన్నందున దాని మనుగడపై ప్రభావం చూపదన్న స్పీకర్‌ వ్యాఖ్య సరికాదని, ఇది అనర్హతపై విచారణకు అసలు సంబంధమే లేనిదని పేర్కొన్నారు. స్పీకర్‌ ఉత్తర్వుల ప్రకారం సభ వెలుపల జరిగే రాజకీయ కార్యకలాపాలకు సంబంధించి అనర్హత ఉంటే గవర్నర్‌ను ఆశ్రయించాలని చెప్పడం సమంజసం కాదని అలాంటప్పుడు గవర్నర్‌కు స్పీకర్‌ ఎందుకు సిఫార్సు చేయలేదని ప్రశ్నించారు. పూర్తి వాదనలను విన్న ధర్మాసనం విచారణను ఈరోజుకి వాయిదా వేసింది.

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TAGGED:

TELANGANA HIGH COURT
MLA DEFECTED TO THE RULING CONGRESS
JUSTICE APARESH KUMAR SINGH
MLA DANAM NAGENDER
PARTY DEFECTIONS IN TELANGANA

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