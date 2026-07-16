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జగన్‌ ఖాతాకే దాల్మియా సొమ్ము - తెలంగాణ కోర్టులో సీబీఐ వాదన

దాల్మియా సిమెంట్స్‌ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌పై తెలంగాణ హైకోర్టు విచారణ - జగన్ అక్రమాస్తుల వ్యవహారంలో సీబీఐ కేసు కొట్టివేయాలని పిటిషన్‌ - విచారణను ఈ నెల 17కు వాయిదా వేసిన ధర్మాసనం

Telangana High Court on Dalmia Cement Petition
Telangana High Court on Dalmia Cement Petition (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 10:43 AM IST

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Telangana High Court on Dalmia Cement Petition : అక్రమాస్తుల వ్యవహారంలో జగన్‌ కంపెనీలో లంచాల కింద పెట్టిన వాటాల విక్రయ సొమ్ము దాల్మియా సిమెంట్స్‌కు అందలేదని, తెలంగాణ కోర్టుకు సీబీఐ నివేదించింది. ఆ డబ్బంతా జగన్‌ ఖాతాకే వెళ్లిందని తెలిపింది. వాటాల విక్రయ సొమ్మును దాల్మియా రికార్డుల్లో ఎక్కడా చూపలేదని స్పష్టం చేసింది.

జగన్ అక్రమాస్తుల వ్యవహారంలో సీబీఐ నమోదు చేసిన కేసును కొట్టివేయాలని కోరుతూ దాల్మియా సిమెంట్స్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌పై తెలంగాణ హైకోర్టు బుధవారం విచారణ చేపట్టింది. జస్టిస్ కె.సుజన విచారణ చేపట్టారు. అక్రమాస్తుల వ్యవహారంలో జగన్‌ కంపెనీలో లంచాల కింద పెట్టిన వాటాలను విక్రయించడం ద్వారా వచ్చిన 146 కోట్ల రూపాయలు దాల్మియా సిమెంట్స్‌కు అందలేదని సీబీఐ తెలంగాణ హైకోర్టుకు నివేదించింది. ఆ మొత్తం జగన్‌కే వెళ్లిందని స్పష్టం చేసింది.

ఆ మొత్తం జగన్‌కే వెళ్లింది: భారతి సిమెంట్స్‌లో దాల్మియా వాటాలను విక్రయించడం ద్వారా 146 కోట్ల 58 లక్షలు రాగా పన్ను మొత్తం పోను రూ.139 కోట్లు దాల్మియాకు కాకుండా వివిధ రూపాల్లో జగన్‌కే వెళ్లిందని సీబీఐ పేర్కొంది. జగన్‌కు చెందిన భారతి సిమెంట్స్‌లో లాభాలను ఆశించి పెట్టుబడి పెడితే, వాటాలు విక్రయించిన సొమ్మును దాల్మియా రికార్డుల్లో చూపాలని, అయితే ఎక్కడా ఆ సొమ్ము కనిపించట్లేదని సీబీఐ తెలిపింది.

సీబీఐ ప్రత్యేక న్యాయవాది శ్రీనివాస్ కపాటియా వాదనలు వినిపిస్తూ ఆదాయపు పన్ను విభాగం స్వాధీనం చేసుకున్న పెన్‌డ్రైవ్‌ ద్వారా జేఆర్ ఖాతాలోకి సొమ్ము వెళ్లినట్లు తేలిందని కోర్టుకు తెలిపారు. ఇందులో 3 వేల 500 టన్నులు అందాయంటే 35 కోట్లు అందాయని కోడ్‌ భాషలో వెల్లడించారని వివరించారు.

కంపెనీ లేదని దరఖాస్తు తిరస్కరణ: కడప జిల్లా మైలవరం మండలం తలమంచిపట్నం, నవాబ్‌పేట గ్రామాల్లో 407.05 హెక్టార్ల లీజును అక్రమ పద్ధతుల్లో అప్పటి ప్రభుత్వం దాల్మియా సిమెంట్స్‌కు కట్టబెట్టిందని చెప్పారు. ఇందుకు ప్రతిఫలంగా దాల్మియా సిమెంట్స్‌ జగన్‌ కంపెనీల్లో 95 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టిందని, కోర్టు దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. 1997లో జయా మినరల్స్ సున్నపురాయి నిక్షేపాల కోసం ప్రాస్పెక్టింగ్ లీజు దరఖాస్తు చేసిందని తెలిపారు. దరఖాస్తులో పేర్కొన్న చిరునామాలో కంపెనీ లేదన్న కారణంగా దాన్ని పక్కనపెట్టారని గుర్తుచేశారు.

రూ.75 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టినట్లు వెల్లడి: 2004లో జయా మినరల్స్‌ను సజ్జల దివాకర్‌రెడ్డికి చెందిన ఈశ్వర్‌ సిమెంట్స్‌ స్వాధీనం చేసుకుంటూ ఒప్పందం కుదుర్చుకుందని, న్యాయవాది శ్రీనివాస్ కపాటియా తెలిపారు. ఆ వెంటనే దాల్మియా సిమెంట్స్‌ జగన్‌కు చెందిన రఘురాం సిమెంట్స్‌లో 110 కోట్ల వాటా విలువతో 20 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టిందని వెల్లడించారు. మైనింగ్ లీజు జీవో జారీకాగానే వాటా విలువ 14 వందల 40 రూపాయలతో కొనుగోలు చేసి 75 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టినట్లు తెలిపారు.

విచారణ ఈ నెల 17కు వాయిదా: క్విడ్‌ప్రోకో జరిగిందనడానికి ఇదే నిదర్శనమన్నారు. ఈశ్వర్ సిమెంట్స్‌ వాటాలన్నింటినీ దాల్మియా కొనుగోలు చేయడం ద్వారా అందులో విలీనమైందంటున్నారని వివరించారు. ఈశ్వర్ సిమెంట్స్‌కు చెల్లించిన సొమ్ము తిరిగి దాల్మియాకే వెళ్లిందని బ్యాంకు అధికారి వాంగ్మూలంలో వెల్లడైందని తెలిపారు. పెట్టుబడులతో పాటు లీజుల మంజూరులో అక్రమాలు జరిగాయని, ఇవన్నీ విచారణలో తేలాల్సి ఉందన్నారు. అందువల్ల పిటిషన్‌ను కొట్టేయాలని కోరారు. వాదనలు విన్న న్యాయమూర్తి పిటిషనర్ తరఫు వాదనల నిమిత్తం విచారణను ఈ నెల 17కు వాయిదా వేశారు.

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