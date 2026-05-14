బండి భగీరథ్ పిటిషన్పై హైకోర్టులో విచారణ - మధ్యంతర బెయిల్పై రేపు తీర్పు
మధ్యంతర బెయిల్పై రేపు తీర్పు వెలువరిస్తామన్న హైకోర్టు - పిటిషనర్కు ముందస్తు బెయిల్ ఇవ్వాలని కోరిన న్యాయవాది నిరంజన్రెడ్డి
Published : May 14, 2026 at 3:58 PM IST
HC Hearing on Bandi Bagheerath Bail Petition : కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ కుమారుడు బండి భగీరథ్ మధ్యంతర బెయిల్పై రేపు తీర్పు వెలువరిస్తామని హైకోర్టు ప్రకటించింది. ముందస్తు బెయిల్పై వచ్చే వారం విచారిస్తామని తెలిపింది. అనంతరం విచారణను రేపటికి వాయిదా వేసింది. ఇవాళ వాదనల్లో బాధితురాలి వయసు గురించి ప్రధానంగా ప్రస్తావించారు. 2021లో మైనర్ డ్రైవింగ్లో బాధితురాలు పట్టుబడినప్పుడు ఛార్జ్షీట్లో వయసు 15గా ఉందని భగీరథ్ తరఫు న్యాయవాది వాదించారు. పరిశీలించిన న్యాయస్థానం ఛార్జ్షీట్లో ఒక వయసు, జనన ధ్రువపత్రం, పాన్కార్డులో జనన తేదీకి సంబంధించి ఒక్కో విధంగా ఎందుకు ఉన్నాయని పీపీని ప్రశ్నించారు. జనన ధ్రువపత్రాలను పరిశీలించాలని పోలీసులను హైకోర్టు ఆదేశించి రేపటికి వాయిదా వేసింది.