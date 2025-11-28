ప్రేమతో ఇల్లు రాసిచ్చిన తాత - పోషించలేనంటూ గెంటేసిన మనవడు
మనవడు అపాత్రదానం చేశాడని గ్రహించి న్యాయపోరాటం చేసి బహుమతిని రద్దు చేయించుకున్న తాత - గతంలో పలుమార్లు విచారించిన అనంతరం గిఫ్ట్ డీడ్ రద్దు చేసిన జిల్లా కలెక్టర్
Published : November 28, 2025 at 11:56 AM IST
TG High Court has Granted Relief to Old man : సాధారణంగా తల్లిదండ్రులు సంపాదించిన ఆస్తిని పిల్లలు వారి పేరిట రాయించుకుంటారు. ఆ తర్వాత నుంచి వారిని పట్టించుకోవడం మానేస్తారు. ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకు వారిని వృద్ధాశ్రమంలో చేర్చడానికి ప్లాన్ చేస్తుంటారు. అదే ఒకవేళ తల్లిదండ్రులు చనిపోతే పిల్లలకు ఇంటి యజమానిగా ఉన్న తాతయ్య, నాన్నమ్మలు ఆ పిల్లలను చూసుకుంటారు. ఇక్కడ కూడా అలానే ఓ వృద్ధుడి కుమారుడు చనిపోవడంతో తన మనవడిని ఎంతో ఇష్టంగా చూసుకుంటూ, అతడిపై ఉన్న ప్రేమతో ఉన్న ఆస్తి మొత్తం మనవడి పేరిట రాసిచ్చాడు. ఆ తర్వాత ఆ మనవడు ఏం చేశాడంటే?
న్యాయపోరాటం చేసి గిఫ్ట్ డీడ్ రద్దు : మనవడిపై ప్రేమతో తనకున్న ఇల్లు రాసిస్తే, అది తన సొంతమయ్యాక తాతనే ఇంట్లోంచి వెళ్లగొట్టాడో మనవడు అపాత్రదానం చేశానని గ్రహించిన ఆ తాత న్యాయపోరాటం చేసి బహుమతిని రద్దు చేయించుకున్నారు. దీంతో ఇల్లు ఖాళీ చేయించాలంటూ మేడ్చల్ జిల్లా కలెక్టర్ను ఆయన అభ్యర్థించారు. రెండు నెలల క్రితం జరిగిన ఈ సంఘటన ఇటీవల వెలుగులోకి వచ్చింది. పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సి.రాములు అనే 91 ఏళ్ల విశ్రాంత ఉపాధ్యాయుడు పదవీ విరమణప్పుడు ఇతర ఆదాయంతో కీసర మండలం కొత్తపేటలో ఒక ఇల్లు కొనుగోలు చేశారు. సరిగా ఎనిమిదేళ్ల క్రితం రాములు కుమారుడు చనిపోయారు. దీంతో ఆయన ఇంటిని పెద్ద మనవడు శ్రీనివాస్కు 2018లో గిఫ్ట్ డీడ్గా ఇచ్చారు. బహుమతిగా ఇంటిని పొందిన కొన్ని నెలలకే మనవడు శ్రీనివాస్ తన తాతయ్య రాములు, తల్లి, సోదరుడిని ఇంటి నుంచి వెళ్లగొట్టాడు.
గిఫ్ట్ డీడ్ రద్దుపై నాలుగేళ్ల పాటు విచారణ : దీంతో ఆయన వృద్ధుల సంక్షేమ చట్టం-2007 ప్రకారం 2021లో మేడ్చల్ జిల్లా కలెక్టరేట్లో ఫిర్యాదు చేశారు. పలుమార్లు విచారించిన అనంతరం జిల్లా కలెక్టర్ గిఫ్ట్ డీడ్ను రద్దు చేశారు. గిఫ్ట్ డీడ్ రద్దుపై శ్రీనివాస్ హైకోర్టును ఆశ్రయించగా, నాలుగేళ్ల పాటు విచారించిన హైకోర్టు గిఫ్ట్ డీడ్ రద్దు సబబేనంటూ రెండు నెలల క్రితం తీర్పు ప్రకటించింది.
పోషించాలని ఎక్కడా లేదుగా : రాములు మనవడు శ్రీనివాస్ మేడ్చల్ జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాలు పాటించలేదు. తనకు తన తాత బహుమతిగా ఇంటిని రాసిచ్చిన పత్రాల్లో ఎక్కడా తాతను పోషించాలంటూ నిబంధన లేదంటూ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. విచారణ సందర్భంగా జస్టిస్ పుల్లా కార్తిక్ ఇరువైపుల వాదనలు విన్నారు. సుప్రీంకోర్టు తాజా తీర్పులను ఉటంకిస్తూ నిబంధన లేకపోయినా వృద్ధులను నిర్లక్ష్యం చేస్తే కఠిన శిక్షలు వేయడంతో పాటు బహుమతిని రద్దు చేసేందుకు ఆ కారణం సరిపోతుందని కొద్దిరోజుల క్రితం తీర్పు ప్రకటించారు. దీంతో అప్పటి కలెక్టర్ తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రకారం ఇప్పుడు తనకు ఇల్లు మంజూరు చేయాలని సి.రాములు మేడ్చల్ జిల్లా కలెక్టర్ను అభ్యర్థించారు.
వృద్ధుల సంక్షేమ చట్టం-2007 ప్రకారం : ఈ చట్టం ప్రకారం వృద్ధాప్యంలో ఉన్న తల్లిదండ్రులను నిర్లక్ష్యం చేసి, వారిని అనాథలుగా చేసే పిల్లలకు జైలు శిక్ష పడుతుంది. ఈ చట్టం ప్రకారం తల్లిదండ్రులను వదిలి వేస్తే మూడు నెలల జైలు శిక్షతో పాటు రూ.5 వేలు జరిమానా విధిస్తారు.
