ఎన్నికల నిర్వహణపై ఏం నిర్ణయం తీసుకున్నారో చెప్పండి - ప్రభుత్వానికి హైకోర్టు ఆదేశం

ఎన్నికల సంఘానికి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి హైకోర్టు ఆదేశం - వివరాలు సమర్పించడానికి గడువు కోరిన ఎన్నికల సంఘం, ప్రభుత్వం - విచారణను నవంబరు 3వ తేదీకి వాయిదా వేసిన న్యాయస్థానం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 18, 2025 at 7:43 AM IST

2 Min Read
Telangana High Court on Local Body Elections : బీసీ రిజర్వేషన్‌లపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీవో అమలును నిలిపివేసిన నేపథ్యంలో ఎన్నికల నిర్వహణపై ఏం నిర్ణయం తీసుకున్నారో చెప్పాలంటూ రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘానికి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి హైకోర్టు మౌఖిక ఆదేశాలు ఇచ్చింది. ఎన్నికల నిర్వహణకు సంబంధించి వివరాలు సమర్పించడానికి ఎన్నికల సంఘం, ప్రభుత్వం గడువు కావాలని కోరడంతో తదుపరి విచారణను నవంబరు 3వ తేదీకి వాయిదా వేసింది.

ప్రత్యేకంగా ఆదేశాలు అవసరం లేదు : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణను నిలిపివేస్తూ ఈ నెల 9న ఎన్నికల సంఘం జారీ చేసిన ప్రొసీడింగ్స్‌ను సవాల్ చేస్తూ ఆర్‌.సురేందర్‌ అనే న్యాయవాది హైకోర్టులో పిటిషన్‌ దాఖలు చేశారు. దీనిపై హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ అపరేశ్‌ కుమార్‌ సింగ్, జస్టిస్‌ జి.ఎం. మొహియుద్దీన్‌లతో కూడిన ధర్మాసనం శుక్రవారం విచారణ చేపట్టింది. పిటిషన్‌ను పరిశీలించిన ధర్మాసనం ఎన్నికలకు సంబంధించి ఇప్పటికే ఉత్తర్వులు జారీ చేసినందున ఇందులో ప్రత్యేకంగా ఆదేశాలు అవసరం లేదని పేర్కొంది. అంతేగాకుండా ఎన్నికలకు ముందుకెళ్లాలని సుప్రీంకోర్టు చెప్పినట్లు వార్తా పత్రికల్లో చదివామంది.

అదనపు సీట్లను ఓపెన్​ కేటగిరీ చేయండి : పిటిషనర్‌ తరఫు న్యాయవాది వాదనలు వినిపిస్తూ, ఎన్నికల నోటిఫికేషన్‌ను సవాల్ చేయలేదని, ఎన్నికల నోటిఫికేషన్‌ను సస్పెండ్‌ చేస్తూ ఎన్నికల సంఘం జారీ చేసిన ప్రొసీడింగ్స్‌ను మాత్రమే సవాలు చేశామన్నారు. బీసీలకు కేటాయించిన అదనపు సీట్లను ఓపెన్‌ కేటగిరీ కింద కేటాయించి ఎన్నికలు నిర్వహించేలా ఆదేశాలు జారీ చేయాలని కోరారు. ఎన్నికల సంఘం తరఫున సీనియర్‌ న్యాయవాది జి.విద్యాసాగర్‌ వాదనలు వినిపిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దాఖలు చేసిన స్పెషల్​ లీవ్​ పిటిషన్​ను సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేసిందే గానీ, ఎన్నికల ప్రక్రియను కొనసాగించాలని ఎలాంటి ఆదేశాలు జారీ చేయలేదన్నారు.

రిజర్వేషన్​లలో కొన్ని మార్పులు : బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్‌ల అమలుపై స్టే ఉన్నందున ప్రస్తుతం ఎన్నికలు నిర్వహించాలంటే స్థానిక సంస్థల రిజర్వేషన్‌లలో కొన్ని మార్పులు ఉంటాయన్నారు. స్థానిక సంస్థల వారీగా రిజర్వేషన్‌లను కేటాయించాల్సింది ప్రభుత్వమేనని, అందువల్ల ఆ నిర్ణయం కోసం ఎదురుచూస్తున్నట్లు తెలిపారు. సమగ్ర వివరాలు తెలియజేయడానికి గడువు కావాలని కోరడంతో న్యాయస్థానం అనుమతిస్తూ విచారణను వాయిదా వేసింది.

ఇద్దరు పిల్లల నిబంధన : ఇద్దరికన్నా ఎక్కువ సంతానం ఉన్న వారు స్థానిక సంస్థల్లో పోటీ చేయరాదన్న నిబంధనను తొలగించాలని తెలంగాణ కేబినెట్ ఇటీవల తీర్మానం చేసిన విషయం విదితమే. రాష్ట్రంలో జనాభా నియంత్రణ పకడ్బందీగా అమలవుతున్నందున, ఇద్దరు పిల్లల నిబంధన అవసరం లేదని మంత్రిమండలి అభిప్రాయపడింది. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు, బీసీ రిజర్వేషన్ల పెంపుపై నిర్ణయం తీసుకునేందుకు ఈ నెల 23న మరోసారి సమావేశం కావాలని రాష్ట్ర కేబినెట్​ నిర్ణయం తీసుకున్న సంగతి తెలిసిందే.

న్యాయ నిపుణులతో చర్చించి, వారి అభిప్రాయాలతో మరో రెండు రోజుల్లో నివేదిక ఇవ్వాలని అధికారులను మంత్రివర్గం ఆదేశించింది. సెక్రటేరియట్​లో సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి అధ్యక్షతన సమావేశమైన మంత్రిమండలి గురువారం పలు అంశాలపై సుదీర్ఘంగా చర్చలు జరిపింది. రాష్ట్రంలో హ్యామ్ విధానంలో మొద‌టి ద‌శ‌లో రూ.10,547 కోట్లతో 5,566 కిలోమీట‌ర్ల రోడ్ల నిర్మాణానికి కేబినెట్​ ఆమోదం తెలిపింది.

