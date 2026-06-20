ETV Bharat / state

వాన్‌పిక్‌ కేసులో ఈడీ అప్పీళ్ల కొట్టివేత - జప్తు రద్దును సమర్థిస్తూ తెలంగాణ హైకోర్టు తీర్పు

వాన్‌పిక్‌ ఆస్తుల వ్యవహారం - ఈడీ అప్పీళ్లను డిస్మిస్​ చేసిన తెలంగాణ హైకోర్టు- జప్తు రద్దును సమర్థిస్తూ ధర్మాసనం తీర్పు

Telangana HC on Vanpic Case
Telangana HC on Vanpic Case (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 1:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

TG HC on Vanpic Case : వైఎస్ జగన్​మోహన్ రెడ్డి అక్రమాస్తుల వ్యవహారంలో వాన్‌పిక్‌ కేసులో ఎన్​ఫోర్స్​మెంట్​ డైరెక్టరెేట్​ జప్తును రద్దు చేస్తూ అప్పీలేట్‌ ట్రైబ్యునల్‌ ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను తెలంగాణ హైకోర్టు సమర్థించింది. అప్పీలేట్‌ ట్రైబ్యునల్‌ ఉత్తర్వులపై ఈడీ దాఖలు చేసిన 9 అప్పీళ్లను కొట్టేసింది. వాన్‌పిక్‌ కేసులో ఏపీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్, ఆయన గ్రూపునకు చెందిన రూ.538.31 కోట్లను, నిమ్మగడ్డ ప్రసాద్, ఆయన గ్రూపునకు చెందిన రూ.325 కోట్ల విలువైన ఆస్తులు, వాటాలను జప్తు చేయడం చెల్లదంటూ అప్పీలేట్‌ ట్రైబ్యునల్‌ (దిల్లీ) తీర్పు ఇచ్చింది.

ఈ కేసులో ఆస్తుల జప్తు సరికాదని, జగతిలో పబ్లికేషన్స్‌లో 45 మంది పెట్టుబడి పెట్టినా కొందరిపైనే కేసులు పెట్టడంపై సందేహాలున్నాయని అప్పీలేట్‌ ట్రైబ్యునల్‌ పేర్కొంటూ జప్తును రద్దు చేసింది. 11 కేసుల్లో నిమ్మగడ్డ ప్రసాద్, గ్రూపు కంపెనీలు 274.95 కోట్లు ఇండెమ్నిటీ బాండ్‌ సమర్పించాలని షరతు విధించింది. దీన్ని సవాల్ చేస్తూ ఎన్​ఫోర్స్​మెంట్​ డైరెక్టరెేట్, తెలంగాణ హైకోర్టులో​ వేర్వేరుగా 9 అప్పీళ్లు దాఖలు చేసింది. వీటిపై జస్టిస్‌ పి. శ్యాంకోశీ, జస్టిస్‌ సుద్దాల చలపతిరావులతో కూడిన ధర్మాసనం శుక్రవారం విచారణ జరిపింది. అప్పీలేట్‌ ట్రైబ్యునల్‌ అన్ని అంశాలనూ పరిశీలించాకే తీర్పు వెలువరించిందని, ఇందులో జోక్యం చేసుకోలేమంటూ ఈడీ అప్పీళ్లను కొట్టేసింది.

జప్తు చేసిన ఆస్తులివే : జగన్‌కు సండూర్‌ పవర్‌లో ఉన్న రూ.54.94 కోట్ల వాటాలతో పాటు స్థిరాస్తులు రూ.13.35 కోట్లు మొత్తం రూ.68.31 కోట్లు, జగతి పబ్లికేషన్స్‌ ఆస్తులు రూ.450 కోట్లు, కార్మెల్‌ ఏసియా హోల్డింగ్స్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ రూ.20 కోట్ల విలువైన వాటాలు, నిమ్మగడ్డ ప్రసాద్‌కు చెందిన రూ.37.83 కోట్ల వాటాలు, ఆస్తులు, ఆల్ఫా ఎవెన్యూస్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ రూ.97.82 కోట్లు, ఆల్ఫా విల్లాస్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌కు జగతిలో ఉన్న రూ.35.90 కోట్ల వాటాలు, గిల్‌క్రిస్ట్‌ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌కు జగతిలోని రూ.45.85 కోట్ల వాటాలు, జీ2 కార్పొరేట్‌ సర్వీసెస్‌ లిమిటెడ్‌కు చెందిన రూ.49.98 కోట్లు, సుగుణి కన్‌స్ట్రక్షన్స్‌ రూ.7 కోట్లు ఆస్తులను ఎన్​ఫోర్స్​మెంట్ డైరెక్టరేట్ జప్తు చేసింది.

TAGGED:

TG HC ON VANPIC CASE
VANPIC QUID PRO QUO CASE UPDATES
JAGAN DISPROPORTIONATE ASSETS CASE
TG HC ON VANPIC QUID PRO QUO CASE
TELANGANA HC ON VANPIC CASE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.