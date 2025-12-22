ETV Bharat / state

జీహెచ్ఎంసీ డివిజన్ల పునర్విభజనపై జోక్యం చేసుకోలేం : హైకోర్టు

భౌగోళికంగా, జనాభాపరంగా పునర్విభజన జరగలేదని పిటిషనర్ల వాదన - జీహెచ్ఎంసీ డివిజన్ల పునర్విభజనపై మధ్యంతర ఉత్తర్వులు ఇచ్చేందుకు నిరాకరించిన హైకోర్టు - జోక్యం చేసుకోలేమని పిటిషన్ల కొట్టివేత

Telangana High Court
Telangana High Court (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 22, 2025 at 7:38 PM IST

Updated : December 22, 2025 at 8:14 PM IST

Telangana High Court Dismissed the Petitions on GHMC Divisions Delimitation : జీహెచ్‌ఎంసీ(గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్​ కార్పొరేషన్​) డివిజన్ల పునర్విభజనను సవాల్‌ చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్లపై సోమవారం తెలంగాణ హైకోర్టులో విచారణ జరిగింది. వాదనలు విన్న ధర్మాసనం ఈ విషయంలో తాము జోక్యం చేసుకోలేమని స్పష్టం చేసింది. జీహెచ్‌ఎంసీలో డివిజన్ల సంఖ్యను 150 నుంచి 300కు పెంచుతూ రేవంత్​ రెడ్డి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్న సంగతి తెలిసిందే.

ఆ నివేదిక ఇంత వరకు బయటపెట్టలేదు : జీహెచ్​ఎంసీ డివిజన్ల పునర్విభజనను సవాల్‌ చేస్తూ ఉన్నత న్యాయస్థానంలో 80కి పైగా పిటిషన్లు దాఖలు అయ్యాయి. ఎంసీహెచ్‌ఆర్‌డీలో సెంటర్‌ ఫర్‌ గుడ్‌ గవర్నెన్స్‌ సమర్పించిన నివేదిక ఆధారంగా వార్డుల పునర్విభజన చేశామని ప్రభుత్వం చెబుతున్నా ఆ నివేదికను ఇంతవరకు బయటపెట్టలేదని, అభ్యంతరాల స్వీకరణకు తగినంత గడువు ఇవ్వలేదని పిటిషనర్ల తరఫు న్యాయవాదులు వాదించారు.

పూర్తి సమాచారం వెబ్​సైట్​లోనే పెట్టాం : భౌగోళికంగా, జనాభాపరంగా పునర్విభజన జరగలేదని ధర్మాసనం వద్ద విన్నవించారు. చట్టపరిధిలోనే డీలిమిటేషన్‌ నోటిఫికేషన్‌ను జారీ చేసినట్లు ప్రభుత్వం తరఫు న్యాయవాది గత​ బుధవారమే కోర్టుకు వివరించారు. దానికి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం ఇప్పటికే వెబ్‌సైట్‌లో ఉంచామని, ఇప్పటివరకు అందిన 3,100 అభ్యంతరాలు పరిష్కరిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఇప్పటికే ప్రక్రియ ముగిసినందున దీంట్లో కల్పించుకోలేమంటూ హైకోర్టు పిటిషన్లను కొట్టివేసింది.

పురపాలక, జీహెచ్​ఎంసీల చట్టాల సవరణ : జీహెచ్‌ఎంసీని దేశంలోనే అతి పెద్ద నగరంగా చేయాలనే లక్ష్యంతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ముందుకు వెళ్తోంది. గ్రేటర్‌ రూపురేఖలు మార్చాలనే సంకల్పంతో రాష్ట్ర సర్కారు ఔటర్‌ రింగ్‌ రోడ్డు పరిధిలోని 27 నగర, పురపాలక సంస్థల విలీనం చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. దీనికోసం మంత్రివర్గంలో చర్చించి శ్రీకారం చుట్టింది. విలీన ప్రక్రియ కోసం పురపాలక, జీహెచ్‌ఎంసీ చట్టాల సవరణ కూడా చేసింది. దీని ద్వారా గ్రేటర్‌లో కొత్తగా కలిపే ప్రాంతాల అభివృద్ధితో పాటు అక్కడి ప్రజలపై ఆస్తిపన్ను, భవన నిర్మాణ అనుమతుల ఫీజులు, ట్రేడ్ లైసెన్స్, ఇతర ఫీజుల భారం పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాదు మహానగరంలో రాజకీయ ముఖచిత్రం కూడా మారబోతుంది.

మంత్రివర్గ నిర్ణయానికి గవర్నర్ ఆమోద ముద్ర : గ్రేటర్‌లో శివారులోని పట్టణ స్థానిక సంస్థలను విలీనం చేయాలన్న రాష్ట్ర మంత్రివర్గం నిర్ణయానికి గవర్నర్‌ జిష్ణుదేవ్‌ వర్మ ఆమోదం తెలిపడంతో జీహెచ్‌ఎంసీ విస్తరణ ప్రక్రియ పూర్తయిన విషయం తెలిసిందే. దీంతో మొత్తం 27 స్థానిక సంస్థలను జీహెచ్‌ఎంసీలో విలీనం చేస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్‌ను సైతం విడుదల చేసింది. డిసెంబరు 3వ తేదీ నుంచే ఈ నిర్ణయం అమల్లోకి వచ్చినట్లు తెలిపింది. విలీనమైన మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్ల రికార్డులను స్వాధీనం చేసుకోవాలని ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం ఈ బాధ్యతను మున్సిపల్​ శాఖ డిప్యూటీ కమిషనర్లు, జోనల్‌ కమిషనర్లకు అప్పగించింది.

యథాతథంగా నడపాలని నిర్ణయం : పాత జీహెచ్‌ఎంసీ విస్తీర్ణం 650 చదరపు కిలో మీటర్లు. శివారులోని 27 పట్టణ స్థానిక సంస్థలను గ్రేటర్‌లో విలీనం చేయడంతో ప్రస్తుత విస్తీర్ణం 2053 చదరపు కిలో మీటర్లకు పెరిగింది. ఇంత పెద్ద నగరాన్ని ఒకే గొడుగు కింద పాలించడం సాధ్యమా? అనే ప్రశ్నలు కూడా ప్రభుత్వం ముందున్నాయి. విశాల నగరాన్ని ఒకటిగా ఉంచాలా? రెండు లేదా మూడు నగరపాలక సంస్థలుగా విభజించాలా? అని ప్రభుత్వం సమాలోచనలు చేస్తోంది. వాటిపై స్పష్టత వచ్చే వరకు ప్రస్తుత గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌ను కొన్నాళ్లపాటు యథాతథంగా నడిపించాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. వచ్చే ఎన్నికల్లోపే అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల పునర్విభజన సైతం జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

Last Updated : December 22, 2025 at 8:14 PM IST

DELIMITATION OF GHMC DIVISIONS
HIGH COURT DISMISSED THE PETITIONS
TELANGANA HIGH COURT
HYDERABAD MUNICIPAL CORPORATION
HIGH COURT ON GHMC DELIMITATION

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

