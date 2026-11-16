'వాయిస్ శాంపిల్ ఇవ్వాల్సిందే' - పాడి కౌశిక్ రెడ్డికి హైకోర్టులో చుక్కెదురు
MLA Koushik Reddy Petition Dismissed : వాయిస్ శాంపిల్ ఇవ్వాలని పోలీసులు జారీ చేసిన నోటీసును సవాల్ చేస్తూ పాడి కౌశిక్ రెడ్డి దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను హైకోర్టు కొట్టివేసింది.
Published : November 16, 2026 at 2:30 PM IST
బీఆర్ఎస్ హుజూరాబాద్ ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్ రెడ్డికి తెలంగాణ హైకోర్టులో చుక్కెదురైంది. వాయిస్ శాంపిల్ ఇవ్వాలని సీఐడీ అధికారులు జారీ చేసిన నోటీసును సవాల్ చేస్తూ పాడి కౌశిక్ రెడ్డి దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను హైకోర్టు కొట్టివేసింది.
హుజూరాబాద్ పీఎస్లలో కేసులు నమోదు
ఈ ఏడాది జనవరి నెలలో సమ్మక్క జాతరకు వెళ్తున్న క్రమంలో కరీంనగర్ జిల్లా వీణవంక వద్ద పోలీసులు పాడి కౌశిక్ రెడ్డిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అనంతరం హుజూరాబాద్కు తరలించారు. ఈ నేపథ్యంలో పోలీసుల తీరుకు నిరసనగా కౌశిక్ రెడ్డి హుజూరాబాద్లో రోడ్డుపై బైఠాయించారు. ఈ క్రమంలో కరీంనగర్ ఎస్పీని ధూషించడంతో పాటు పోలీసు అధికారుల విధులకు ఆటంకం కలిగించారనే ఫిర్యాదు మేరకు పాడి కౌశిక్ రెడ్డిపై వీణవంకతో పాటు హుజూరాబాద్ పీఎస్లలో వేర్వేరుగా కేసులు నమోదయ్యాయి. పాడి కౌశిక్ రెడ్డిపై నమోదైన ఈ రెండు కేసులను పోలీసు అధికారులు సీఐడీకి బదిలీ చేశారు.
వాయిస్ శాంపిల్స్ ఇవ్వాల్సిందేనని తీర్పు
ఈ కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా సీఐడీ అధికారులు వాయిస్ శాంపిల్స్ ఇవ్వాలని పాడి కౌశిక్ రెడ్డికి నోటీసులు జారీ చేశారు. ఈ నోటీసులను సవాల్ చేస్తూ కరీంనగర్ కోర్టులో కౌశిక్ రెడ్డి పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. విచారణ నిర్వహించిన కరీంనగర్ కోర్టు వాయిస్ శాంపిల్స్ ఇవ్వాల్సిందేనని కౌశిక్ రెడ్డికి తేల్చి చెప్పింది. కింది కోర్టు ఉత్తర్వులను సవాల్ చేస్తూ పాడి కౌశిక్ రెడ్డి తెలంగాణ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. రాజకీయ కక్ష్యల కారణంగా నమోదైన కేసులో భాగంగా సీఐడీ అధికారులు వేధిస్తున్నారని కౌశిక్ రెడ్డి తరఫు న్యాయవాది వాదించారు.
కరీంనగర్ కోర్టు ఉత్తర్వులను సమర్థించిన హైకోర్టు
ఎస్పీని దూషించిన క్రమంలో సీఐడీ అధికారులు దర్యాప్తులో భాగంగా చట్ట ప్రకారం వాయిస్ శాంపిల్స్ సేకరిస్తున్నారని పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ పల్లె నాగేశ్వర్ రావు కోర్టులో వాదించారు. ఇరువైపులా వాదనలు ముగియడంతో తెలంగాణ హైకోర్టు తీర్పును రిజర్వు చేసింది. కరీంనగర్ కోర్టు ఉత్తర్వులను సమర్థిస్తూ హైకోర్టు నేడు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. దీంతో పాడి కౌశిక్ రెడ్డి తన వాయిస్ శాంపిల్స్ను సీఐడీ అధికారులకు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది.