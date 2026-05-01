అత్తను చూసుకుంటున్న ఆ మహిళ పట్ల దయతో ఉండండి - రష్యన్ వీసా పొడిగించాలని హైకోర్టు ఆదేశం
వీసా గడువు పెంచాలని రష్యన్ మహిళ పిటిషన్ - అసాధారణ తీర్పు వెలువరించిన హైకోర్టు - భర్త చనిపోయినా అత్త కోసం ఉంటున్నందున వీసా గడువు పెంచాలని కోర్టు ఆదేశం
Published : May 1, 2026 at 11:03 AM IST
High Court Extends Russian Woman Visa : నిబంధనలు పాటించడం సరైనదే అయినా, అసాధారణ పరిస్థితుల్లో మనం మానవత్వాన్ని విస్మరించరాదని హైకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. భారతదేశానికి చెందిన వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకుని, భర్త అకాల మరణం నేపథ్యంలో ఓ రష్యన్ మహిళ వీసా పొడిగింపును ఇమ్మిగ్రేషన్ అధికారులు నిరాకరించడం సరికాదని, దీనిపై ఎలాంటి జరిమానాలు విధించకుండా వీసాను పొడిగించాలని ఆదేశిస్తూ తీర్పు వెలువరించింది.
భర్త మరణం నేపథ్యంలో కర్మకాండలు నిర్వహించడంతో పాటు వృద్ధురాలైన అత్తకు తోడుగా ఉండటానికి వీలుగా వీసా పొడిగింపు దరఖాస్తును అధికారులు తిరస్కరించడాన్ని సవాలు చేస్తూ రష్యన్ మహిళ అలెనా ఎవజెనియేవ్నా పావ్ లోవా, తన అత్త నళిని మాధవితో కలిసి హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. దీనిపై జస్టిస్ నగేశ్ భీమపాక విచారణ చేపట్టి ఇటీవల తీర్పు వెలువరించారు.
చట్టప్రకారం రూపొందించిన మార్గదర్శకాలకు అధికారులు కట్టుబడి ఉంటారన్న దానిలో ఎలాంటి వివాదం లేదని, అయితే అవి కేవలం మార్గదర్శక సూత్రాలు మాత్రమేనని ధర్మాసనం అభిప్రాయపడింది. పరిస్థితులు అసాధారణంగా, అన్యాయంగా ఉన్నాయనుకున్నపుడు ఆ నిబంధనలను యాంత్రికంగా అమలు చేయరాదన్న అంశాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని సూచించింది. నిష్పాక్షికత, ప్రతి నిర్ణయం హేతుబద్ధంగా ఉండాలంటూ రాజ్యాంగంలోని అధికరణ 14 నిర్దేశిస్తుందని తెలిపింది. ప్రస్తుత వీసా మార్గదర్శకాలు ఒక సాధారణ చట్రాన్ని అందిస్తున్నప్పటికీ, మానవతా దృక్పథంతో ప్రత్యేక కేసుల్లో నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి సంబంధిత అధికారులు విచక్షణాధికారాన్ని రద్దు చేయబోవని ఈ కోర్టు అభిప్రాయపడుతోందని జస్టిస్ నగేశ్ భీమపాక అన్నారు.
అత్త కోసం వీసా పొడిగించాలని కోరినా అలెనా : రష్యన్ మహిళ అలెనా 2018 నుంచి రష్యా-భారత్ల మధ్య పర్యటిస్తూ ముద్దేనహళ్లిలోని సత్యసాయి ప్రకాశన్ సంస్థలో సేవ చేయడంతో పాటు భగవద్గీతను రష్యన్ భాషలోకి అనువాదం చేస్తున్నారు. తల్లిదండ్రులతో విభేదించి ఇండియాకు వచ్చి, స్థానికంగా ఉన్న వి.ఎం.ఆర్. స్వగార్ను 2024 జులైలో పెళ్లి చేసుకున్నారు. కానీ దురదృష్టవశాత్తు 2025 అక్టోబరులో ఆయన తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురై మృతి చెందారు. భర్త కర్మకాండలు నిర్వహించాలని, వృద్ధురాలైన తన అత్తను చూసుకోవాల్సి ఉందని, తాను అనారోగ్యంతో ఉండటంతో రష్యాకు ప్రయాణం చేయలేని స్థితిలో ఉన్నందున మానవతా దృక్పథంతో వీసాను పొడిగించాలని అలెనా కోరారు. అయితే నిబంధనల ప్రకారం సంతానం లేని విదేశీ వితంతువు దేశంలో ఉండటానికి నిబంధనలు అనుమతించవని, ఆమె సొంత దేశానికి వెళ్లి మళ్లీ రావచ్చన్న అధికారులు తెలిపారు. దీనిపై వారు హైకోర్టులో పిటిషన్ వేశారు. విచారణకు స్వీకరించినన ధర్మాసనం నిబంధనల ప్రకారం అధికారుల నిర్ణయం సబబే అయినా మానవీయ కోణంలో అధికారులు విచక్షణాధికారాన్ని ఉపయోగించవచ్చని సూచించింది. ఇదేమీ దేశీయ వ్యవహారం కాదని, అంతర్జాతీయ సంబంధాలు, సాంస్కృతిక సంబంధాలను ప్రభావితం చేస్తుందని వ్యాఖ్యానించింది.
పిటిషన్ నుంచి అలెనాకు ఉపశమనం : సోవియట్ యూనియన్ కాలం నుంచీ రష్యా, భారత్ల మధ్య అవినాభావ సంబంధం ఉందని న్యాయమూర్తి ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేశారు. పిటిషనర్ ఇక్కడ స్వచ్ఛంద సంస్థలో పనిచేస్తూ భగవద్గీత వంటివి రష్యన్ భాషలోకి అనువదించడంలో సహకరిస్తున్నారని, రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం నేపథ్యం, అలాగే తల్లిదండ్రులతో విభేదించడం, వృద్ధురాలైన అత్త ఆరోగ్యాన్ని చూసుకోవాల్సి ఉండటం వంటి పలు అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాల్సి ఉందన్నారు. కేవలం మార్గదర్శకాలు మాత్రమే అనుమతించవన్న కారణంగా దరఖాస్తును తిరస్కరించడం ఏకపక్షమని పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో హైకోర్టు అసాధారణ విచక్షణాధికారాన్ని వినియోగిస్తూ పిటిషనర్కు ఉపశమనం కలిగిస్తు తీర్పును వెల్లడించింది. రష్యన్ మహిళ అలెనా వీసాను పొడిగించాలని, గడువులోగా దరఖాస్తు చేసుకున్నందున ఎలాంటి జరిమానా విధించరాదని తీర్పులో పేర్కొంది.
