పదేళ్ల క్రితం నిర్వహించిన గ్రూప్-2 పరీక్ష రద్దు : హైకోర్టు ఆదేశం
2015-16 గ్రూప్-2 పరీక్షను రద్దు చేసిన హైకోర్టు - హైకోర్టు ఆదేశాలను టీజీపీఎస్సీ ఉల్లంఘించిందన్న జడ్జి - పునర్మూల్యాంకనం తర్వాత అర్హుల జాబితా ప్రకటించాలని ఆదేశం
Published : November 18, 2025 at 10:25 PM IST|
Updated : November 18, 2025 at 10:52 PM IST
Telangana High Court Cancelled Group-2 : పది సంవత్సరాల క్రితం నిర్వహించిన గ్రూప్-2ను హైకోర్టు రద్దు చేసింది. 2015-2016లో నిర్వహించిన గ్రూప్-2 పరీక్షను రద్దు చేస్తూ ఉన్నత న్యాయస్థానం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. న్యాయస్థానం ఆదేశాలను టీజీపీఎస్సీ ఉల్లంఘించిందని, పరిధిదాటి వ్యవహరించిందని ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది. పునర్మూల్యాంకనం చేసి అర్హుల జాబితా నిర్ణయించాలని, ఈ ప్రక్రియ 8 వారాల్లో ముగించాలని న్యాయస్థానం ఆదేశించింది. వైట్నర్, దిద్దుబాటు ఉన్న జవాబుపత్రాల మూల్యాంకనంపై హైకోర్టు అసహనం వ్యక్తం చేసింది. ట్యాంపరింగ్ జరిగినట్లు తెలిసినా మూల్యాంకనం చేయడం చట్టవిరుద్ధమన్న హైకోర్టు సాంకేతిక కమిటీ సూచన ప్రకారం పునర్మూల్యాంకనం చేయాలని ఆదేశించింది.
గ్రూప్-2 నియామకాలపై పిటిషన్ దాఖలు : 2015లో గ్రూప్-2 నోటిఫికేషన్ జారీ చేసిన టీజీపీఎస్సీ 2016 నవంబర్లో రాతపరీక్షలు నిర్వహించింది. 2019లో గ్రూప్-2 నియామకాలు చేపట్టింది. గ్రూప్-2 నియామకాలపై హైకోర్టులో పలువురు పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. పిటిషన్లపై విచారణ చేపట్టి జస్టిస్ నగేశ్ భీమపాక తీర్పు వెలువరించారు.
