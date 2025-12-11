Telangana Panchayat Elections Results2025

అఖండ2 టికెట్ల పెంపు సర్క్యులర్​ను రద్దు చేసిన హైకోర్టు

అఖండ2 టికెట్ల ధర పెంపుపై హైకోర్టులో లంచ్ మోషన్ - అఖండ2 కోసం ఇచ్చిన సర్క్యులర్​ను రద్దు చేసిన హైకోర్టు - తదుపరి విచారణ రేపటికి వాయిదా

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 11, 2025 at 3:25 PM IST

  • అఖండ2 టికెట్ల ధర పెంపుపై హైకోర్టులో లంచ్ మోషన్
  • ప్రభుత్వం ఇచ్చిన జీవోను రద్దు చేయాలని కోరుతూ లంచ్ మోషన్ పిటిషన్​ వేసిన న్యాయవాది శ్రీనివాస్ రెడ్డి
  • లంచ్ మోషన్​కి అనుమతించిన న్యాయస్థానం
  • టికెట్ల ధర పెంపుతో పాటు ప్రత్యేక షోల నిర్వహణపై విచారణ చేయనున్న న్యాయస్థానం
  • హైకోర్టులో ప్రారంభమైన విచారణ
  • లంచ్ మోషన్ పిటిషన్​పై విచారణ చేపట్టిన జస్టిస్ ఎన్.వి శ్రవణ్ కుమార్
  • ఇలాంటి మెమోలు ఎందుకు జారీ చేస్తున్నారని హోంశాఖ జీపీని ప్రశ్నించిన హైకోర్టు
  • ఇప్పటికే టికెట్ ధరల విషయంలో ధర్మాసనం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది కదా అని ప్రశ్నించిన హైకోర్టు
  • టికెట్ ధరలు పెంచుతూ మెమోలు జారీ చేయడం కోర్టు ధిక్కరణ కాదా అని ప్రశ్నించిన హైకోర్టు
  • టికెట్ ధరల విషయంలో ఏం జరుగుతుందని జీపీని ప్రశ్నించిన హైకోర్టు
  • హోంశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శిపై కోర్టు ధిక్కరణ కింద ఎందుకు చర్యలు ఎందుకు తీసుకోరాదో చెప్పాలని జీపీని ప్రశ్నించిన హైకోర్టు
  • ప్రతి సినిమాకు ఇదే విధంగా ధరలు పెంచుకుంటూ సర్క్యులర్ జారీ చేస్తున్నారని ప్రశ్నించిన హైకోర్టు
  • హైకోర్టు ఆదేశాలంటే లెక్కలేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన హైకోర్టు
  • హోంశాఖ స్పెషల్ సీఎస్​గా కొత్త వ్యక్తి వచ్చారని కోర్టు ఆదేశాలపై పూర్తి అవగాహన లేదన్న జీపీ
  • అఖండ2 కోసం ఇచ్చిన సర్క్యులర్​ను రద్దు చేసిన హైకోర్టు
  • స్పెషల్ షోతో పాటు టికెట్ ధరలను పెంచుతూ జారీ చేసిన జీవోను రద్దు చేసిన హైకోర్టు
  • హోంశాఖ, 14 రీల్స్ ప్లస్, ఫిలిం టెలివిజన్ థియెటర్ డెవలప్ మెంట్ సంస్థకు నోటీసులు జారీ
  • తదుపరి విచారణ రేపటికి వాయిదా

