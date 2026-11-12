కొత్త ఏడాదిలో అందుబాటులోకి అల్వాల్ టిమ్స్ ఆసుపత్రి : మంత్రి దామోదర
RAJANARSIMHA INSPECTS ALWAL TIMS: అల్వాల్ టిమ్స్ ఆసుపత్రిని మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహ సందర్శించారు. హాస్పిటల్ నిర్మాణ పనులు, వైద్య పరికరాల ఏర్పాటు, మౌలిక సదుపాయాల పురోగతిని మంత్రి క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు.
Published : November 12, 2026 at 9:57 AM IST
అల్వాల్ టిమ్స్ ఆసుపత్రి పనులను డిసెంబర్ చివరి నాటికి పూర్తి చేసి, కొత్త ఏడాదిలో ఆసుపత్రిని అందుబాటులోకి తీసుకొస్తామని ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి దామోదర్ రాజనర్సింహ వెల్లడించారు. ఆస్పత్రి నిర్మాణ పనులు, వైద్య పరికరాల ఏర్పాటు, మౌలిక సదుపాయాల పురోగతిని మంత్రి క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు. స్థానిక ఎమ్మెల్యే శ్రీగణేశ్, ఆర్ అండ్ బీ, ఆరోగ్యశాఖ ఉన్నతాధికారులతో కలిసి దాదాపు 3 గంటల పాటు ఆసుపత్రిలోని అన్ని బ్లాక్లను కలియతిరిగి పరిశీలించారు.
ఆయా విభాగాల పర్యవేక్షణ
ఈ పరిశీలనలో భాగంగా ఓపీ విభాగం, డయాగ్నొస్టిక్స్, సీటీ స్కాన్, ఎక్స్ రే విభాగాలు, ఆపరేషన్ థియేటర్లు, ఇతర వైద్య విభాగాలను మంత్రి స్వయంగా పర్యవేక్షించారు. ఆయా విభాగాల్లో అందుబాటులో ఉన్న సదుపాయాలు, ఇంకా చేపట్టాల్సిన పనులపై అధికారులను ఆరా తీశారు. అనంతరం ఆర్ అండ్ బీ అధికారులు, వైద్య ఆరోగ్యశాఖ ఉన్నతాధికారులు, నిర్మాణ పనులు చేపడుతున్న కాంట్రాక్ట్ ఏజెన్సీ ప్రతినిధులతో మంత్రి సమీక్ష నిర్వహించారు. ఆసుపత్రిలో ఇంకా పూర్తి చేయాల్సిన సివిల్, ఎలక్ట్రికల్, తదితర పనులను వేగవంతం చేయాలని మంత్రి ఆదేశించారు.
రోగులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగొద్దు
మెడికల్ గ్యాస్ పైప్లైన్ వ్యవస్థ, ఆక్సిజన్, హెల్ప్ డెస్క్లు, ఓపీ కౌంటర్లు, ఫార్మసీ, టాయిలెట్లు, కన్సల్టేషన్ రూములు, ఆపరేషన్ థియేటర్లకు అవసరమైన అనుబంధ సదుపాయాలన్నీ పూర్తి స్థాయిలో ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులకు స్పష్టం చేశారు. రోగులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా ప్రతి విభాగాన్ని ప్రణాళికాబద్ధంగా సిద్ధం చేయాలని అధికారులకు సూచించారు. అత్యవసర విభాగంలో రోగుల రాకపోకలకు ఇబ్బందులు లేకుండా ప్రవేశ మార్గాలను క్రమబద్ధీకరించాలని ఆదేశించారు.
95 శాతానికిపైగా పనులు పూర్తి
అల్వాల్ టిమ్స్ నిర్మాణానికి 2022 ఏప్రిల్లో శంకుస్థాపన చేయగా, పది నెలల్లోనే (2023 ఫిబ్రవరిలో) నిర్మాణ పనులు ప్రారంభమయ్యాయని అధికారులు మంత్రికి వివరించారు. 2023 డిసెంబర్ నాటికి సివిల్ పనులు 14 శాతం మాత్రమే పూర్తయ్యాయని తెలిపారు. ప్రస్తుతం మొత్తం పనులు 95 శాతానికిపైగా పూర్తయ్యాయని మంత్రికి వివరించారు. ఈ నేపథ్యంలో మిగిలిన పనులను వేగంగా పూర్తి చేసి, జనవరి 2027 నాటికి ఆసుపత్రిని ప్రారంభించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను మంత్రి ఆదేశించారు.
మెరుగైన శిక్షణతో, నాణ్యమైన వైద్య సేవలు
అల్వాల్ టిమ్స్ను కుత్బుల్లాపూర్ ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీకి అనుబంధ టీచింగ్ ఆసుపత్రిగా అభివృద్ధి చేయనున్నట్లు మంత్రి స్పష్టీకరించారు. ఇందుకు అనుగుణంగా మెడికల్ కాలేజీ భవనాలు, హాస్టళ్ల నిర్మాణ పనులు కొనసాగుతున్నాయన్నారు. ఆసుపత్రి ప్రాంగణంలో నర్సింగ్ కాలేజీని కూడా ఏర్పాటు చేయనున్నామని తెలిపారు. దీనివల్ల వైద్య విద్యార్థులకు మెరుగైన శిక్షణా అవకాశాలతో పాటు ప్రజలకు నాణ్యమైన వైద్య సేవలు అందుబాటులోకి వస్తాయని మంత్రి వెల్లడించారు.
అల్వాల్ టిమ్స్ను న్యూరో సైన్సెస్, జెనెటిక్ సైన్సెస్ విభాగాల్లో సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్గా అభివృద్ధి చేస్తాం. ఈ విభాగాల్లో అత్యాధునిక వైద్య సేవలతో పాటు పరిశోధనలకు కూడా ప్రాధాన్యత లభిస్తుంది. న్యూరాలజీ, న్యూరోసర్జరీ వంటి ప్రత్యేక వైద్య విభాగాలతో పాటు వివిధ రకాల సూపర్ స్పెషాలిటీ వైద్య సేవలు ఒకేచోట అందుబాటులోకి తీసుకొస్తాం. అత్యాధునిక వైద్య పరికరాలు, డయాగ్నొస్టిక్ సదుపాయాలతో రోగులకు సమగ్ర వైద్య సేవలు అందించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. - దామోదర్ రాజనర్సింహ, ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి
ఆసుపత్రికి వచ్చే రోగుల బంధువులు, సహాయకులకు వసతి కల్పించేందుకు ధర్మశాల నిర్మాణం కూడా చేపడుతున్నామని మంత్రి తెలిపారు. దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే రోగుల కుటుంబ సభ్యులకు ఈ సదుపాయం ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉండనుందని పేర్కొన్నారు. అన్ని విభాగాల్లో అవసరమైన సదుపాయాలను సమకూర్చాలన్నారు. ఈ మేరకు జనవరి 2027 నాటికి ఆసుపత్రిని ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో కృషి చేయాలని మంత్రి స్పష్టం చేశారు.
2027 డిసెంబర్ లోపు ఉస్మానియా, మిగిలిన టిమ్స్ ఆస్పత్రులు పూర్తి చేస్తాం : సీఎం రేవంత్
సనత్నగర్ టిమ్స్ ఆసుపత్రి : ప్రత్యేకతలు, సూపర్ 'స్పెషాలిటీ'లు ఇవే