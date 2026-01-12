ETV Bharat / state

పోలవరం-నల్లమల సాగర్ వివాదం -​ సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ ఉపసంహరించుకున్న తెలంగాణ

పిటిషన్ డిస్పోజ్ ఆఫ్ చేసినట్లుగా ప్రకటించిన సీజేఐ - రిట్ పిటిషన్ వల్ల ఎలాంటి ఉపయోగం ఉండదన్న సీజేఐ - సూట్ దాఖలు చేస్తే అన్ని పరీవాహక రాష్ట్రాల అభిప్రాయాలు పరిగణనలోకి వస్తాయన్న ధర్మాసనం

Published : January 12, 2026 at 1:59 PM IST

Telangana Withdrawn Petition On Nallamala Sagar Project : సుప్రీంకోర్టులో పోలవరం-నల్లమల సాగర్​ ప్రాజెక్టుపై దాఖలు చేసిన రిట్​ పిటిషన్​ను తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉపసంహరించుకుంది. దీంతో పిటిషన్ డిస్పోజ్ ఆఫ్ చేసినట్లుగా ప్రధాన న్యాయమూర్తి ప్రకటించారు. అంతకుముందు నల్లమల సాగర్ ప్రాజెక్టుపై సుప్రీంకోర్టులో విచారణ ప్రారంభం కాగా, తెలంగాణ తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది అభిషేక్‌ సింఘ్వీ వాదనలు వినిపించారు. తెలంగాణ దాఖలు చేసిన రిట్ పిటిషన్ వల్ల ఎలాంటి ఉపయోగం ఉండదని న్యాయస్థానం సూచించింది. సూట్ దాఖలు చేస్తే గోదావరి నది పరీవాహక రాష్ట్రాల అభిప్రాయాలు పరిగణనలోకి వస్తాయని ధర్మాసనం పేర్కొంది. ఇంకా మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక రాష్ట్రాల వాదనలు కూడా వినాల్సి ఉందని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది.

మా వాదనలు వినిపించాం : ప్రస్తుతం ఏపీ ప్రభుత్వం నిర్మాణం చేయాలనుకుంటున్న ప్రాజెక్టుపై తమ అభ్యంతరాలతో రిట్‌ పిటిషన్‌ వేసినట్లు నీటి పారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్​ కుమార్​ రెడ్డి దిల్లీలో మీడియాతో తెలిపారు. గత సోమవారం కూడా విచారణ జరిగిందని, తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరఫున తమ వాదనలు వినిపించినట్లు చెప్పారు. గత సోమవారం ఇచ్చిన వాదనలకు అదనంగా ఇవాళ మరికొన్ని వాదనలు వినిపించామని అన్నారు. కేటాయింపుల కంటే ఎక్కువ నీళ్లు వాడొద్దనేది ఇందులో ముఖ్యమైన అంశమని ఆయన పేర్కొన్నారు.

స్టాప్​ వర్క్​ ఆర్డర్​ను అమలు చేయట్లేదు : నీళ్ల విషయంలో ఏపీ ప్రభుత్వం అనేక ఉల్లంఘనలు చేసిందని, వాటన్నింటినీ సుప్రీంకోర్టు దృష్టికి తీసుకొచ్చామని ఉత్తమ్​ కుమార్​ రెడ్డి తెలిపారు. స్టాప్‌ వర్క్‌ ఆర్డర్‌ను అమలు చేయట్లేదని కూడా కోర్టుకు వివరించామన్నారు. ఏపీకి కేటాయించిన 484.5 టీఎంసీలు ఎక్కువగా ఉపయోగించుకోవడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని చెప్పారు. ఏపీ ప్రభుత్వం గోదావరి, కృష్ణా బోర్డులు, అపెక్స్‌ కౌన్సిల్‌ అనుమతులు లేకుండా ముందుకెళ్తోందని ధర్మాసననానికి చెప్పామన్నారు.

