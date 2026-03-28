హైదరాబాద్ శివారులోనే అధిక రోడ్డు ప్రమాదాలు - ప్రథమ స్థానంలో అబ్దుల్లాపుర్మెట్
దేశ వ్యాప్తంగా అత్యధిక ప్రమాదాలు, మరణాలు సంభవిస్తున్న 100 జిల్లాలు గుర్తింపు - వాటిలో తెలంగాణకు చెందిని నాలుగు ప్రాంతాలు - రాజధాని శివారు ప్రాంతాల్లో ఏటా సుమారు 500 మరణాలు
Published : March 28, 2026 at 6:47 PM IST
Road Accidents In Rangareddy : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిత్యం ఏదో ఒక ప్రదేశంలో రోడ్డు ప్రమాదాలు సంభవిస్తూనే ఉన్నాయి. దీనికోసం ప్రభుత్వం ఎన్నిరకాలు చర్యలు తీసుకున్నప్పటికీ ప్రజల తప్పిదాలు, వాహనాల సాకేంతిక లోపాలు, బాధ్యతారాహిత్య డ్రైవింగ్ వంటి అనేక సమస్యలతో ఈ ప్రమాదాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఈ కారణంగా అనేకమంది ప్రాణాలు విడుస్తున్నరు. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల ఓ నివేదిక వెల్లడించింది. దీనిలో దేశవ్యాప్తంగా రోడ్డు ప్రమాదాలు, మరణాలు సంభవిస్తున్న 100 జిల్లాలు, కమిషనరేట్లను గుర్తించారు. వాటిలో తెలంగాణకు చెందిని నాలుగు ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. వివరాల్లోకి వెళితే,
ఆ నాలుగు ప్రాంతాలే కీలకం : అయితే రాష్ట్రంలో ఈ రోడ్డు ప్రమాదాలు, మరణాలు కొన్ని ప్రాంతాల్లోనే అధిక సంఖ్యలో నమోదవుతున్నట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఇటీవల దేశ వ్యాప్తంగా అత్యధిక ప్రమాదాలు, మరణాలు సంభవిస్తున్న 100 జిల్లాలు, కమిషనరేట్లను గుర్తించారు. కాగా వాటిలో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన నాలుగు ప్రాంతాలుండటం గమనార్హం.
దేశవ్యాప్తంగా దీనిని పరిశీలించి చూస్తే అత్యధికంగా ఉత్తర్ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో 20 ప్రాంతాలతో ప్రథమ స్థానంలో ఉండగా, తమిళనాడులో 19 ప్రాంతాలతో రెండో స్థానంలో నిలిచింది. తెలంగాణలో గుర్తించిన నాలుగు ప్రాంతాల్లో రాచకొండ, సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలోని రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఈ ప్రమాదాలు, మరణాలు అధిక సంఖ్యలో చోటు చేసుకున్నాయి.
రాజధాని శివారు ప్రాంతాల్లోనే అధికం : ఈ ప్రాంతాల్లో ప్రతి సంవత్సరం సుమారుగా 500 మందికి పైగా చనిపోతున్నట్లు వెల్లడైంది. 2023 సంవత్సరంతో పోల్చి చూస్తే 2024లో ఈ ప్రమాదాలు భారీగా పెరిగినట్లు తెలుస్తోంది. వీటిలో మరణాల సంఖ్య స్వల్పంగా తగ్గినప్పటికీ గాయాల తీవ్రత, బాధితుల సంఖ్య భారీగా పెరిగింది. అయితే రాజధాని శివారు ప్రాంతాల్లోనే అధిక సంఖ్యలో ఈ రోడ్డు ప్రమాదాలు జరుగుతున్నట్లు గణాంకాల ద్వారా అర్ధమవుతోంది.
మార్చి 20న రోడ్లు - భవనాలు, రవాణా, పోలీసు శాఖలతో రోడ్ సేఫ్టీ అత్యున్నత సమావేశాలు జరిగాయి. వీటిలో జిల్లాలు, రహదారుల వారీగా ప్రమాదాలు, అవి చోటు చేసుకున్న ప్రాంతాల విషయంపై చర్చించారు. రోడ్ల డిజైనింగ్, వాటిలోని లోపాలు, వాహనదారుల నిర్లక్ష్యంపై విశ్లేషించారు.
ఆ సమయంలోనే అధిక ప్రమాదాలు : అయితే నిత్యం రద్దీగా ఉండే ఈ రోడ్లలో సాయంత్రం 6 నుంచి 9 గంట మధ్యలోనే అత్యధిక ప్రమాదాలు సంభవిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. వాహనాల అతివేగం, డ్రైవర్ల నిర్లక్ష్యం, రోడ్ డిజైనింగ్లో లోపాల కారణంగా ఈ ప్రమాదాలు సంభవిస్తున్నాయి.
దేశంలో అత్యధిక ప్రమాదకర రోడ్లలో ఒకటైన ఎన్హెచ్ - 44లో తెలంగాణలో పరిస్థితులు ఇలా :
|విభాగం
|2023
|2024
|మొత్తం ప్రమాదాలు
|524
|523
|ప్రాణాంతక ప్రమాదాలు
|251
|237
|మరణాలు
|295
|263
|తీవ్ర గాయాల ప్రమాదాలు
|78
|96
|తీవ్రంగా గాయపడ్డవారు
|95
|125
15 స్టేషన్ల పరిధిలోనే : రంగారెడ్డి జిల్లాలో పోలీస్ స్టేషన్ల వారీగా చూస్తే అత్యధిక ప్రమాదాలు, మరణాల్లో అబ్దుల్లాపూర్మెట్ తొలి స్థానంలో ఉండగా ఆదిభట్ల రెండో స్థానంలో నిలిచింది. జిల్లా వ్యాప్తంగా మొత్తం 42 పోలీస్స్టేషన్లు ఉన్నాయి. అయితే 68.05 శాతం మరణాలు కేవలం 15 స్టేషన్ల పరిధిలో చోటుచేసుకోవటం గమనార్హం.
పోలీస్స్టేషన్ల వారీగా : అబ్దుల్లాపూర్మెట్లో 73, ఆదిభట్లలో 70 మంది రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించారు. యాచారం - 60, పహాడిషరీఫ్ - 58, హయత్నగర్ - 57, నార్సింగి - 56, శంషాబాద్ - 55, మహేశ్వరం - 53, కొత్తూరు - 48, వనస్థలిపురం - 44, కందుకూరు - 40, రాజేంద్రనగర్ - 36, ఎల్బీనగర్ - 36, ఇబ్రహీంపట్నం - 35, శంకర్పల్లి - 28 మంది రోడ్డు ప్రమాదాల్లో మరణించారు.
రంగారెడ్డిలో ఇలా :
|విభాగం
|2023
|2024
|మొత్తం ప్రమాదాలు
|2,357
|2,513
|ప్రాణాంతక ప్రమాదాలు
|500
|477
|మరణాలు
|575
|527
|తీవ్రగాయాల ప్రమాదాలు
|500
|681
|తీవ్రంగా గాయపడ్డవారు
|633
|804
దేశంలో జరిగిన అత్యధిక ప్రమాదాలకు సంబంధించిన రాష్ట్రంలోని నాలుగు ప్రాంతాల స్థానం ఇలా :
|కమిషనరేట్ / జిల్లా
|జాతీయ ర్యాంకు
|సైబరాబాద్
|44
|రాచకొండ
|46
|సంగారెడ్డి
|56
|వరంగల్ కమిషనరేట్
|60
