ETV Bharat / state

చేనేతకు కొత్త ఫ్యాషన్ - లేటెస్ట్ డిజైన్లపై కార్మికులకు ట్రైనింగ్​

చేనేతలో కొత్త డిజైన్లు సృష్టించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం - ఫ్యాషన్, మార్కెట్‌ ట్రెండ్‌లపై 35 సమూహాల్లో కార్మికులకు ట్రైనింగ్ - ఉత్పత్తికి ప్రభుత్వ సహకారం, కొనుగోళ్లు - టెస్కో దుకాణాలకు సరఫరా

Handloom Sector Undergoes Modern Transformation
Handloom Sector Undergoes Modern Transformation (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 14, 2026 at 7:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Handloom Sector Undergoes Modern Transformation : నేత వస్త్రాలు కొత్త సొబగులు అద్దుకుంటున్నాయి. మారుతున్న అభిరుచులకు అనుగుణంగా ఆకట్టుకునే డిజైన్లతో తయారుచేస్తున్నారు. ఇందుకు నేత కార్మికులకు చేనేత శాఖ సహకారం అందిస్తోంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 35 చేనేత సమూహాలలో ఆధునిక డిజైన్లపై కార్మికులకు అవగాహన, ట్రైనింగ్​ తరగతులు నిర్వహిస్తోంది. ఇప్పటి వరకు తెలంగాణలోని కార్మికులు మగ్గాలపై సంప్రదాయ చీరలు, బెడ్‌షీట్లు, తివాచీలు, రుమాళ్లు, దుప్పట్లు, ఇతర రకాల ఉత్పత్తులు తయారు చేస్తున్నారు. వీటిని చేనేత సహకార సంఘానికి (టెస్కోకు) అమ్ముతున్నారు.

మరోవైపు సంతల్లో, వస్త్రదుకాణాలకు ఈ దుస్తులను విక్రయిస్తున్నారు. సంప్రదాయ రకాలుగా గుర్తింపు ఉన్నా కొనుగోళ్లు సరిగా లేక తగిన నగదు రావడం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో కార్మికుల స్థితిగతులపై గత ఏడాది ఆగస్టులో చేనేత, జౌళిశాఖ అధ్యయనం చేయించింది. ఈ సందర్భంగా మహిళలు నూతన డిజైన్లు, ఆకట్టుకునే రంగులు కావాలని అడుగుతున్నారు. ఆధునికత ఉట్టిపడేలా ఉండాలని యువత చెప్పింది. దీంతో చేనేత శాఖ జాతీయ చేనేత అభివృద్ధి కార్యక్రమం కింద తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 35 నూతన సమూహాలను ఏర్పాటు చేసింది. వీటి ద్వారా ఆధునిక ఫ్యాషన్‌, మార్కెట్‌ ట్రెండ్​ను అందిపుచ్చుకుంటూ డిజైన్లను మార్చి చీరలతో పాటు బెడ్‌షీట్లు, డ్రెస్‌మెటీరియల్, లుంగీలు, తివాచీలు, రుమాళ్లు, కర్టెన్లు, టేబుల్‌ క్లాత్‌ల తయారీకి పూనుకుంది.

టెస్కో దుకాణాలకు సరఫరా : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఏర్పాటు అయిన చేనేత సమూహాలలో ఆధునిక డిజైన్లపై చేనేత సంఘాల్లోని కార్మికులకు అవగాహన, నైపుణ్య అభివృద్ధి ట్రైనింగ్​ క్లాస్​లను గత ఏడాది అక్టోబరులో మొదలుపెట్టింది. అధునాతన మగ్గాలను ఆయా సమూహాల్లో ఏర్పాటు చేసింది. ఏ వయసు వారు ఎలాంటి వస్త్రాలు ఇష్టపడుతున్నారో వారికి నిపుణులు, డిజైనర్లు, జాతీయ చేనేత సాంకేతిక సంస్థ (ఐఐహెచ్‌టీ), పాలిటెక్నిక్‌ డిప్లొమా హోల్డర్ల ద్వారా వివరణ ఇస్తోంది. డిజైన్‌ అభివృద్ధికి కంప్యూటర్‌ ఎయిడెడ్‌ డిజైనింగ్‌ని వినియోగిస్తున్నారు. ట్రైనింగ్​కు ప్రతి సమూహంలో రూ.30,000 వరకు వెచ్చిస్తోంది. దుస్తుల తయారీకి అవసరం అయిన నూలు, పట్టు, రంగులు, రసాయనాలను పంపిణీ చేస్తోంది. వీటి సహాయంతో కార్మికులు చీరలకు ఆధునిక హంగులు అద్దుతున్నారు. పోచంపల్లి, దుబ్బాక, గద్వాల, చేర్యాల, సిద్దిపేట, భువనగిరి, వరంగల్, సిరిసిల్ల, శాయంపేట తదితర చోట్ల కార్మికులు కొత్త డిజైన్లతో వస్త్రాలను తయారు చేస్తున్నారు. వీటిని వివిధ ఎగ్జిబిషన్లలో ప్రదర్శిస్తున్నారు. కొన్ని సమూహాల నుంచి టెస్కో దుకాణాలకు సరఫరా చేస్తున్నారు. వాటిల్లో అమ్మకాలు ప్రారంభమయ్యాయి.

సంఘాలను చైతన్యపరుస్తున్నాం : చేనేత కార్మికుల ఆదాయాన్ని పెంచి, వారి జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరచడానికి, ఈ రంగాన్ని స్థిరంగా నిలబెట్టడానికి వైవిధ్యం చాలా అవసరమని నేత, జౌళిశాఖ ముఖ్యకార్యదర్శి శైలజా రామయ్యర్ అన్నారు. ఈ విషయంలో సంఘాలను చైతన్యపరుస్తున్నామని తెలిపారు. సంప్రదాయ రకాలను నూతనంగా తీర్చిదిద్దడం ద్వారా వాటి పరిరక్షణతో పాటు వాడకం, ఆదరణ పెరుగుతోందని, పీతాంబరం వంటి రకాలకు చక్కని ఆదరణ లభిస్తోందని పేర్కొన్నారు.

"చేనేత కార్మికుల ఆదాయాన్ని పెంచి, వారి జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరచడానికి, ఈ రంగాన్ని స్థిరంగా నిలబెట్టడానికి వైవిధ్యం చాలా అవసరం. ఈ విషయంలో సంఘాలను చైతన్యపరుస్తున్నాం. సంప్రదాయ రకాలను నూతనంగా తీర్చిదిద్దడం ద్వారా వాటి పరిరక్షణతో పాటు వాడకం, ఆదరణ పెరుగుతోందని, పీతాంబరం వంటి రకాలకు చక్కని ఆదరణ లభిస్తోంది." - శైలజా రామయ్యర్, ముఖ్యకార్యదర్శి, చేనేత, జౌళిశాఖ

కార్మికులకు మేలు చేస్తుంది : వృత్తినే నమ్ముకొని జీవిస్తున్న చేనేత కార్మికుల్లో క్రమేపీ మార్పు వస్తోందని కొత్తవాడ చేనేత సహకార సంఘం అధ్యక్షుడు ఎలుగం భద్రయ్య అన్నారు. నూతన పంథాలో వెళ్లడం ద్వారా వృత్తిని రక్షించడంతోపాటు జీవనోపాధి మెరుగవుతుందని నమ్ముతున్నామని తెలిపారు. ట్రైనింగ్​ అనంతర కార్యాచరణకు చేనేత శాఖ సహకరించాలని, ఆయా వస్త్రాలను టెస్కో ద్వారానే కొనుగోలు చేయడం కార్మికులకు మేలు చేస్తుందని వివరించారు.

ట్రంప్ దెబ్బ గట్టిగానే తగులుతోంది - చేనేత, హస్తకళా ఉత్పత్తులకు తగ్గిన ఆర్డర్లతో తలపట్టుకుంటున్న కార్మికులు

TAGGED:

MODERNIZATION FOR TELANGANA HANDLOM
NEW HANDLOOM CLUSTERS OFFER DESIGNS
HANDLOOM MODERNIZATION IN TG
నేత వస్త్రాలు
TELANGANA HANDLOOM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.